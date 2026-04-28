Natural Field publie les conclusions d'une étude sur la technologie des liposomes de cochargement NFTriSolve®

XI'AN, Chine, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field a annoncé des progrès significatifs dans la recherche sur sa technologie de liposomes de cochargement NFTriSolve®, avec la dernière formulation à quatre composants démontrant une forte performance dans les études sur le modèle du poisson zèbre. La formulation intègre l'ergothionéine, le N-acétylneuraminate, le liposome cochargé de coenzyme Q10 et le liposome cochargé de NMN, ce qui représente une approche multi-composants à libération renforcée pour la lutte contre le vieillissement et la santé de la peau.

Figure: Zebrafish model evaluation of anti-aging, moisturizing, and skin brightening efficacy. Results show co-loaded liposome systems and multi-component formulations outperform single active ingredients, with the NFTriSolve® four-component system delivering the most consistent improvement across all tested parameters.

Selon les résultats de l'étude, la formule NFTriSolve® à quatre composants a montré des avantages évidents par rapport aux formules conventionnelles à un seul ingrédient et à trois composants, en particulier en améliorant l'éclat de la peau, en renforçant l'hydratation et en apportant des bénéfices anti-âge. Ces résultats soulignent l'intérêt de combiner des ingrédients actifs avec des systèmes d'administration avancés pour obtenir des effets synergiques.

Principales conclusions :

Lors des tests de comparaison des formulations, le système à quatre composants NFTriSolve® a nettement surpassé les contrôles à un ou trois composants sur de nombreux indicateurs, notamment l'amélioration du teint de la peau, la rétention de l'humidité et la performance anti-âge. Les résultats confirment l'effet synergique important que permet l'intégration de plusieurs ingrédients dans un système de liposomes de cochargement.

Dans des études comparatives, le liposome chargé de NMN a démontré une efficacité supérieure dans l'éclaircissement de la peau et la lutte contre le vieillissement par rapport au NMN utilisé seul. De même, le liposome cochargé en coenzyme Q10 a donné de meilleurs résultats sur tous les indicateurs anti-âge que le coenzyme Q10 seul. Ces résultats soulignent l'importance de la technologie d'administration pour améliorer la stabilité, l'absorption et la biodisponibilité globale des ingrédients.

Collectivement, ces résultats valident le potentiel de la technologie NFTriSolve® dans l'amélioration de la santé de la peau, l'optimisation de la biodisponibilité et le soutien d'un vieillissement en bonne santé. L'étude fournit une base scientifique pour le développement de formulations anti-âge de nouvelle génération et de produits nutritionnels fonctionnels.

Natural Field présentera la technologie NFTriSolve® et son portefeuille plus large de solutions innovantes à Vitafoods Europe 2026. L'entreprise souhaite s'engager avec des partenaires mondiaux et des experts de l'industrie pour explorer l'avenir de l'innovation axée sur la distribution dans le domaine des nutraceutiques et des aliments fonctionnels.

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