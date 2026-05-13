Natural Field stellt auf der Vitafoods Europe 2026 NFco-Loading® vor, seine Innovation für gesundes Altern

XI'AN, China, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field sorgte auf der Vitafoods Europe 2026 für Aufsehen, wo das Unternehmen seine Liposomenplattform NFco-Loading® und NF TriSolve® vorstellte, eine Formulierung der nächsten Generation für gesundes Altern. NF TriSolve® wurde für die gleichzeitige Bereitstellung mehrerer Wirkstoffe entwickelt und kombiniert co-beladene Liposomen mit Coenzym Q10 und NMN mit Ergothionein und Sialinsäure. Es bietet einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zur Förderung der Zellvitalität, strahlender Haut und der Feuchtigkeitsversorgung, was in Studien an Zebrafischen nachgewiesen werden konnte.

Natural Field Presents NF-TriSolve® – Advanced, Scientifically Supported Skin & Anti-Aging Solutions

Die firmeneigene NFco-Loading®-Technologie ermöglicht die gemeinsame Verkapselung mehrerer Wirkstoffe in einem einzigen liposomalen System, wodurch Stabilität, Dispergierbarkeit und synergistisches Potenzial verbessert werden. Diese Plattform ermöglicht es Formulierungsentwicklern, fortschrittliche Wellness- und Schönheit-von-innen--Lösungen mit verbesserter Leistung der Inhaltsstoffe zu entwickeln.

„Bei Natural Field konzentrieren wir uns auf technologiegestützte Verabreichungssysteme, welche die Wirksamkeit natürlicher Wirkstoffe maximieren", so das Natural Field-Team. „NFco-Loading® stellt eine Schlüsselinnovation für die nächste Generation von Formulierungen für gesundes Altern dar."

Während der Messe tauschte sich Natural Field mit globalen Nutrazeutika-Marken, Formulierungsexperten und Branchenpartnern aus, um Anwendungsmöglichkeiten von Co-Loading-Liposomensystemen in den Bereichen gesundes Altern, Zellgesundheit und Hautgesundheit zu erörtern. Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um die NFco-Loading®-Technologie für wissenschaftlich fundierte nutrazeutische Lösungen voranzutreiben.

Informationen zu Natural Field

Natural Field ist ein technologieorientiertes Unternehmen für Inhaltsstoffe, das sich auf liposomale Verabreichungssysteme und funktionelle nutrazeutische Inhaltsstoffe spezialisiert hat und Formulierungs- und Verabreichungslösungen für globale Nutrazeutik-Marken aus einer Hand anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.natural-field.com.

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