NatWest remporte le Prix Celent Model Risk Manager de l'Année

« L'approche exemplaire de NatWest démontre un engagement envers l'excellence des processus et l'efficacité opérationnelle, » a affirmé Ian Watson, Responsable de la Recherche sur les Risques chez Celent. Il a ajouté : « Grâce à l'emploi de l'automatisation low-code comme levier d'agilité et de vitesse, NatWest a réussi à harmoniser les données au sein de son écosystème de data fabric, à reconfigurer avec rapidité ses workflows, à pousser l'automatisation un cran plus élevé et à renforcer ses mécanismes de contrôle des risques. Cette réalisation illustre une synergie remarquable de vision stratégique et de prouesses technologiques. »

Comme en témoigne le prix, NatWest a rencontré des difficultés à naviguer à travers les multiples niveaux de contrôle et d'approbations internes. Un changement de stratégie pouvait prendre jusqu'à trois ou quatre semaines dans le cadre de l'ancien processus de gouvernance. Et avec tous les changements requis et l'évaluation des risques, le délai pour passer de l'idée à la mise en œuvre pouvait atteindre trois à quatre mois. L'équipe de NatWest a identifié des opportunités permettant d'automatiser 46 % des données dans leurs processus de gouvernance.

« Autrefois, il fallait 73 jours pour traverser les processus de gouvernance, et notre but était de réduire ce délai de 73 jours à 73 minutes. Nous savions que c'était notre objectif à atteindre. » selon Steve Marjot, Responsable du Changement au Centre d'Excellence du NatWest Group. « Notre solution d'automatisation low-code est devenue le noyau central, le système de gestion des workflows, et une partie essentielle de notre data fabric, intégrant les données et les règles appropriées au moment nécessaire. Nous n'en sommes qu'au début, mais d'importants progrès ont déjà été réalisés. »

Guy Mettrick, Vice-président du secteur des Services Financiers chez Appian, a commenté : « L'initiative de Gouvernance du Changement chez NatWest est désormais prête à ouvrir la voie en créant des approches innovantes d'automatisation des processus pour les équipes de direction, les habilitant à mettre en œuvre et exécuter les changements de manière rapide et efficace. »

