Naukowcy dowodzą, że edukacja rodzicielska korzystnie wpływa na przeżywalność dzieci

Jedno z niewielu badań analizujących wpływ wykształcenia matek i ojców na rozwój dzieci oraz dowodzące jego istotności.

SEATTLE, 11 czerwca 2021 /PRNewswire/ -- Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Pomiarów i Oceny Zdrowia (IHME) w Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego oraz w Centrum Badań nad Nierównościami Zdrowotnymi na Świecie (CHAIN) wykazało znaczące zmniejszenie ryzyka śmiertelności dzieci wraz z wydłużeniem okresu edukacji rodziców.

Według badania, jeden rok edukacji matki zmniejsza ryzyko śmierci dzieci w wieku poniżej 5 lat o 3%, natomiast dzieci urodzone przez matki z wykształceniem liczącym 12 lat są o ponad 30% mniej narażone na śmierć przed 5 rokiem życia, w porównaniu do tych urodzonych przez matki bez wykształcenia. Dwanaście lat edukacji ojcowskiej obniżyło ryzyko umieralności dzieci poniżej 5 roku życia o 17% w porównaniu do braku wykształcenia.

„Wyniki tego badania są ekscytujące ze względu na spójność pozytywnych efektów edukacji w różnych regionach geograficznych oraz w różnym czasie – powiedział Hunter York, główny prowadzący badanie. - Chociaż dowody te nie są przyczynowe, wskazują na związek, który wykracza poza wpływ zachowań skorelowanych z niższym wykształceniem, takich jak palenie tytoniu, czy interwencje polityczne, które mają na celu poprawę przeżywalności dzieci niezależnie od poziomu wykształcenia rodziców, jak darmowe planowanie rodziny. Są to bowiem istotne mechanizmy wpływające na związek między edukacją a zdrowiem dziecka, natomiast nasze wyniki sugerują korzystną funkcję edukacji samej w sobie".

Autorzy badania podkreślili znaczenie kontynuowania prac badawczych nad edukacją ojcowską, która została przeanalizowana znacznie mniej niż kształcenie matek.

„Nawet po kontroli wykształcenia matki, wykształcenie ojca nadal ma znaczenie - powiedział profesor Emmanuela Gakidou, jeden ze starszych autorów badania. - Większość analiz uwzględnia tylko wykształcenie matki, jednak kluczowe jest zrozumienie i przeanalizowanie związku między nimi, a nie pomijanie wkładu edukacji ojcowskiej w przeżycie dziecka".

Do analizy włączono ponad 300 badań z 92 krajów, które objęły ponad trzy miliony żywych urodzeń. Naukowcy odkryli, że ochronny efekt rodzicielskiej edukacji szkolnej wzmacniał się wraz z wiekiem dziecka, będąc jednak istotny dla wszystkich grup wiekowych poniżej 5 lat.

Dla noworodków (0-27 dni), każdy dodatkowy rok edukacji matki zmniejszał ryzyko śmiertelności o 1,5%. Każdy rok edukacji ojcowskiej zmniejszał ryzyko o 1,1%.

Dla niemowląt (1-11 miesięcy), każdy rok edukacji matki zmniejszył ryzyko śmiertelności o 3,7%. Każdy rok edukacji ojcowskiej zmniejszał ryzyko o 1,8%.

Dla małych dzieci (1-4 lata), każdy rok edukacji matki zmniejszał ryzyko śmiertelności o 4,4%. Każdy rok edukacji ojcowskiej zmniejszał ryzyko o 2,2%.

Zależność ta występowała we wszystkich badanych regionach oraz po uwzględnieniu zamożności lub dochodów, poziomu wykształcenia partnera oraz płci dziecka.

„Niezbędne są dalsze redukcje śmiertelności dzieci, a inwestycje w edukację mogą być kluczem do osiągnięcia tego celu – powiedział lider CHAIN, profesor Terje Andreas Eikemo. - Nadszedł czas, aby edukacja została wprowadzona do międzynarodowej agendy politycznej jako globalny czynnik determinujący przeżywalność dzieci".

Co ważne, badanie wykazało również, że wpływ każdego dodatkowego roku edukacji na przeżywalność dzieci był taki sam w przypadku edukacji na poziomie podstawowym, średnim i wyższym - co wskazuje, że skupienie się wyłącznie na edukacji podstawowej zaprzepaszcza szanse na zmniejszenie liczby zgonów w wieku poniżej 5 lat i daje dzieciom największe szanse na przeżycie.

„Nawet na przestrzeni pokoleń, edukacja i zdrowie są ze sobą powiązane – powiedział Kam Sripada, jeden z głównych autorów badania. - Powszechny dostęp do wysokiej jakości edukacji szkolnej musi być priorytetem począwszy od najwcześniejszych lat aż po szkolnictwo wyższe, zarówno po to, by wspierać obecne pokolenie w osiąganiu jego potencjału, jak i po to, by pomóc następnemu pokoleniu przetrwać i rozwijać się".

Badanie zostało sfinansowane przez Norweską Radę ds. Badań Naukowych, Fundację Billa i Melindy Gatesów oraz Komisję Fundacji Rockefellera i Uniwersytetu w Bostonie ds. społecznych uwarunkowań, danych i podejmowania decyzji (Komisja 3-D).

