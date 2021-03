NAV CANADA accorde à Raytheon UK un contrat pour la fourniture de stations radars de surveillance secondaires destinés à gérer l'espace aérien canadien

« Nous fournissons des systèmes radar à NAV CANADA depuis 1959, et des MSSR depuis les années 1980 », a déclaré John Gallagher, directeur général de Weapons & Sensors, Raytheon UK. « Le Condor Mk3, plus avancé, a été conçu et développé par les ingénieurs de Raytheon UK à Harlow, Essex, en Angleterre, et sera fabriqué dans notre usine de Glenrothes, en Écosse, ce qui contribuera à maintenir 70 emplois à Harlow et 20 emplois à Glenrothes au cours des 15 prochaines années. »

Le Condor Mk3 MSSR est un nouveau radar de détection innovant, peu coûteux garantissant une probabilité de détection élevée et réunissant des technologies de surveillance de pointe. Il offrira, aux opérateurs du trafic aérien du monde entier, un radar secondaire fiable et de pointe.

Des fonctions supplémentaires ont été incluses dans le système, telles que le contrôle automatique adaptatif de la puissance, un logiciel entièrement configurable, un émetteur à cycle de service élevé et l'ADS-B intégré, le tout dans un espace beaucoup plus réduit.

« NAV CANADA travaille depuis longtemps avec Raytheon et se réjouit d'ouvrir le prochain chapitre de notre collaboration, a déclaré Warren Gosselin, directeur de Solutions SNC, NAV CANADA. « La génération précédente de radars Raytheon a été un pilier de notre activité, et nous nous attendons à ce que la nouvelle génération continue à fournir un service de qualité. »

