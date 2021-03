NAV CANADA beauftragt Raytheon UK mit der Lieferung von sekundären Überwachungsradaren für den kanadischen Luftraum

„Wir liefern seit 1959 Radarsysteme an NAV CANADA und seit den 1980er Jahren MSSRs", so John Gallagher, Managing Director, Weapons & Sensors, Raytheon UK. „Der fortschrittlichere Condor Mk3 wurde von den Ingenieuren von Raytheon UK in Harlow, Essex, England, entworfen und entwickelt und wird in unserem Werk in Glenrothes, Schottland, hergestellt, wodurch in den nächsten 15 Jahren 70 Arbeitsplätze in Harlow und 20 Arbeitsplätze in Glenrothes erhalten werden."