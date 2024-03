NAVEE dévoile ses partenariats stratégiques avec Drover AI et KNOT à l'occasion de l'Autonomy Mobility World Expo 2024

PARIS, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- NAVEE, un leader émergent de l'industrie des scooters et vélos électriques de partage, s'apprête à présenter ses derniers produits à l'Autonomy Mobility World Expo 2024 qui se tiendra à Paris du 20 au 21 mars. Réputé pour mettre en lumière les innovations en matière de transport urbain durable, ce salon offre à NAVEE la scène idéale pour révéler ses partenariats stratégiques avec Drover AI, reconnu pour ses technologies de mobilité alimentées par l'IA, et KNOT Charging Pile, un précurseur en matière de solutions de recharge de véhicules électriques.

The products set to be showcased at the Autonomy Mobility World Expo 2024. From left to right: D1 Pro, S1, C1.

Ce partenariat annonce une nouvelle ère dans les transports urbains, soulignant l'engagement de NAVEE à améliorer le paysage de la mobilité urbaine grâce à l'innovation, à la durabilité et à l'intégration de technologies intelligentes. Il permettra également à NAVEE de tirer parti de la vision artificielle de pointe de Drover AI pour améliorer l'intelligence, la sécurité et l'expérience utilisateur de ses scooters électriques.

Le partenariat avec NAVEE permet à Drover de passer stratégiquement du matériel au logiciel, éliminant ainsi les complexités et les coûts de développement. Cela lui permet de se concentrer sur son cœur de métier - le développement de logiciels, et en particulier d'innover en matière de services avancés d'assistance au conducteur (ARAS) pour les véhicules à deux et trois roues.

En outre, le partenariat de NAVEE avec KNOT souligne sa volonté de s'attaquer à un obstacle majeur à l'adoption des véhicules électriques, à savoir la nécessité de disposer d'une infrastructure de recharge fiable et accessible.

Les systèmes de scooters et de vélos électriques basés sur des stations d'accueil offrent des avantages significatifs par rapport aux modèles flottants, notamment :

Rentabilité de la recharge : Les stations d'accueil éliminent la nécessité d'une recharge manuelle, ce qui permet de réorienter les fonds vers d'autres améliorations opérationnelles.

Réduction de l'encombrement : Les zones d'accueil désignées empêchent l'accumulation de scooters électriques sur les trottoirs, ce qui améliore l'esthétique urbaine et la praticabilité.

Sécurité renforcée : L'intégration de mécanismes de verrouillage aux stations d'accueil réduit considérablement les risques de vandalisme et de vol.

Attrait pour les municipalités : es stations d'accueil répondent aux préoccupations communes des municipalités en matière de désordre, de sécurité et de réglementation des services de scooters partagés, ce qui en fait un choix privilégié pour la planification et la gouvernance des villes.

Les partenariats avec Drover AI et KNOT permettent non seulement d'affiner l'offre de NAVEE en matière de scooters et de vélos électriques, mais aussi de contribuer à un écosystème de mobilité urbaine plus durable, plus efficace et plus connecté.

Le vélo électrique de partage S1 de NAVEE est désormais parfaitement intégré aux stations d'accueil KNOT, et le vélo électrique C1 et le scooter électrique D1 rejoindront la gamme dans les jours à venir.

À propos de NAVEE :

NAVEE est un fournisseur de solutions de micro-mobilité spécialisé dans la R&D, la production et la distribution de scooters et de vélos électriques.

