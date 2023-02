Navegando o futuro: 3 principais tendências de gerenciamento de frotas para 2023 pela Wialon

VILNIUS, Lituânia, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A tecnologia telemática é onipresente no setor de frota e transporte, pois as empresas se esforçam para otimizar a segurança, a eficiência e o desempenho. À medida que atravessamos um clima econômico mais difícil, as empresas devem estar cada vez mais sofisticadas no uso da tecnologia certa para melhorar a eficiência.

Wialon: the ultimate GPS tracking and IoT platform



"A corrida para aumentar a eficiência dos negócios está ganhando impulso. Usando as tecnologias telemáticas, os proprietários de frotas continuarão mudando seu foco de simples rastreamento para inteligência orientada por insights. Com base na experiência de nossos parceiros e na observação de mercado, existem vários focos importantes que vemos em todo o mundo no setor", disse Sergei Kostenko, diretor de produtos da Wialon, plataforma global de telemática, que presta serviços de gerenciamento de frotas para 3,5 milhões de veículos em mais de 150 países.

A automação turbinará a eficiência

Os sistemas de gerenciamento de frotas se tornaram críticos para as empresas de frotas à medida que buscam digitalizar e otimizar seus processos. Os provedores de soluções investirão cada vez mais em tecnologias que identificam os padrões de fluxo de trabalho diário dos operadores de frota, automatizam rotinas, preveem e recomendam as próximas ações - desde conexão de dispositivos inteligentes até geofencing inteligente, planejamento automatizado de rotas e despacho de veículos, processamento automático de alertas.

Estamos vendo uma mudança de interfaces apenas "sem papel" para "sem clique", onde os usuários não precisam gastar 90% de seu tempo em entradas e verificações de dados manuais, mas se concentram em tomar as decisões certas. Para operadores de frota e despachantes, isso significa a capacidade de turbinar a produtividade: desde o rastreamento de 10 a 15 veículos por operador, em média, até o gerenciamento eficaz de até 50 a 100.

O uso da telemática em seguros se tornará gradualmente o padrão da indústria

Os sistemas de telemática reúnem centenas de entradas de sensores e analisam grandes quantidades de dados para identificar padrões que indicam direção ruim ou perigosa. A telemetria coletada pode ser combinada com dados adicionais, como clima e histórico de serviço, para aprofundar a compreensão e as percepções sobre motoristas e veículos.

Para as seguradoras, isso pode melhorar significativamente a precisão das avaliações de risco e fornecer às frotas planos de seguro personalizados, levando em consideração centenas de parâmetros em tempo real. O acesso direto a vídeos e dados históricos de sensores permite que as seguradoras tomem decisões mais qualificadas sobre reclamações. O uso da telemática para seguros se tornará gradualmente o padrão da indústria.

Otimização de frota orientada por IA

Os avanços na IA abriram o potencial para ampla adoção no gerenciamento de frotas. Grandes quantidades de dados telemáticos digitalizados e estruturados criam um terreno fértil para a IA identificar gargalos e sugerir insights para melhorar as métricas de negócios da frota. Isso melhorará drasticamente a utilização de ativos, a segurança na direção, a eficiência no consumo de combustível e a otimização do estoque. A IA atuará como um facilitador de negócios e fornecerá aos gerentes de frota insights transparentes sobre como as atividades atuais afetam os resultados financeiros.

"Todas essas tecnologias estão prontas para uma adoção mais ampla no setor. Em 2023 veremos cada vez mais frotas alavancando a IA para reduzir o Custo Total de Propriedade e melhorar a eficiência de seus ativos. Na verdade, o uso adequado da IA se tornará uma grande vantagem competitiva; portanto, recomendamos que os proprietários de frotas permaneçam abertos à integração dessas tecnologias", disse Sergei Kostenko.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=x8lBUfEOQOU&utm_source=cision&utm_medium=press+release&utm_campaign=video

FONTE Wialon

SOURCE Wialon