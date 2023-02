Se tourner vers l'avenir : trois tendances clés en matière de gestion de parcs de véhicules pour 2023 par Wialon

VILNIUS, Lituanie, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- La technologie télématique se révèle omniprésente dans le secteur des parcs de véhicules et des transports, alors que les entreprises s'efforcent d'optimiser la sécurité, l'efficacité et les performances. Comme nous affrontons un climat économique plus difficile, les entreprises doivent se montrer de plus en plus sophistiquées dans l'utilisation de la bonne technologie afin d'améliorer l'efficacité.

« La course pour accroître l'efficacité des entreprises prend de l'ampleur. Grâce aux technologies télématiques, les propriétaires de parcs de véhicules poursuivront leur transition visant à privilégier les renseignements fondés sur l'information plutôt que le simple suivi. En fonction de l'expérience de nos partenaires et de l'observation du marché, nous constatons plusieurs objectifs clés dans le secteur à l'échelle mondiale », a déclaré Sergueï Kostenko, responsable produit chez Wialon , plate-forme télématique mondiale, qui fournit des services de gestion de parcs à 3,5 millions de véhicules dans plus de 150 pays.

L'automatisation stimulera l'efficacité

Les systèmes de gestion de parcs sont devenus essentiels pour les entreprises de parcs de véhicules qui cherchent à numériser et à optimiser leurs processus. Les fournisseurs de solutions investiront de plus en plus dans des technologies qui repèrent les schémas de flux de travail quotidiens des opérateurs de parcs, automatisent les routines, prédisent et recommandent les prochaines actions, qu'il s'agisse de la connexion d'appareils intelligents, du géorepérage intelligent, de l'automatisation de la planification des itinéraires et de la répartition des véhicules ou du traitement automatique des alertes.

Nous observons une transition des interfaces « sans papier » vers des interfaces « sans clic », où les utilisateurs n'ont pas besoin de passer 90 % de leur temps sur des saisies et des vérifications manuelles de données, mais peuvent plutôt se concentrer sur la prise de bonnes décisions. Pour les opérateurs de parcs et les répartiteurs, cela signifie la capacité de booster la productivité, de passer du suivi de 10-15 véhicules par opérateur en moyenne à une gestion efficace de jusqu'à 50-100 véhicules.

La télématique deviendra progressivement la norme dans les assurances

Les systèmes télématiques recueillent des centaines d'entrées de capteurs et analysent de grandes quantités de données pour repérer les tendances qui révèlent une conduite médiocre ou dangereuse. La télémétrie recueillie peut être associée à d'autres données, comme l'historique des conditions météorologiques et des services, afin d'approfondir la compréhension des conducteurs et des véhicules.

Pour les assureurs, cette technologie peut améliorer considérablement la précision des évaluations de risque et fournir aux parcs des forfaits d'assurance personnalisés, en tenant compte de centaines de paramètres en temps réel. L'accès direct à l'historique des données et des vidéos des capteurs permet aux assureurs de prendre des décisions plus éclairées sur les demandes d'indemnisation. La télématique deviendra progressivement la norme pour les assurances.

Optimisation de parcs axée sur l'intelligence artificielle

Les progrès de l'IA ont ouvert la voie à une large adoption dans la gestion de parcs. De vastes quantités de données télématiques numérisées et structurées créent un terrain fertile permettant à l'IA d'identifier les goulets d'étranglement et de suggérer des idées afin d'améliorer les indicateurs commerciaux des parcs. L'IA améliorera considérablement l'utilisation des actifs, la sécurité routière, l'efficacité énergétique et l'optimisation des stocks. Elle jouera le rôle de facilitateur opérationnel et fournira aux gestionnaires de parcs des renseignements transparents sur la façon dont leurs activités influent sur les résultats financiers.

« Toutes ces technologies sont prêtes à être adoptées plus largement dans le secteur. En 2023, nous verrons de plus en plus de parcs de véhicules tirer parti de l'intelligence artificielle pour réduire le coût total de possession et améliorer l'efficacité de leurs actifs. En fait, la bonne utilisation de l'IA deviendra un grand avantage concurrentiel, nous recommandons donc aux propriétaires de parcs de rester ouverts à l'intégration de ces technologies », a dit Sergei Kostenko.

