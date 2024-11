Navigieren in den Zyklen | 2024 World Maritime Merchants Forum in Hongkong

HONG KONG, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 18. November wurde das World Maritime Merchants Forum 2024 in Hongkong, China, feierlich eröffnet. Als wichtige Plattform für den weltweiten Austausch und Dialog in der maritimen Industrie wurde diese wegweisende Veranstaltung von der China Merchants Group (CMG) in Zusammenarbeit mit dem Transport- und Logistikbüro der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong, dem Baltic and International Maritime Council (BIMCO), der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS) und der Hong Kong Shipowners Association (HKSOA) geleitet.

2024 World Maritime Merchants Forum

Seit 2021 findet das World Maritime Merchants Forum in drei aufeinanderfolgenden Jahren in Hongkong statt. Auch in diesem Jahr stand das Forum in Partnerschaft mit der "Hong Kong Maritime Week" unter dem Motto "Navigating the Cycles" und konzentrierte sich auf die neuesten politischen Maßnahmen, Trends und aktuellen Themen in der maritimen Industrie. Die Gäste waren eingeladen, über die neuen Chancen und Herausforderungen zu diskutieren, denen sich die Schifffahrtsbranche angesichts der erheblichen Veränderungen im globalen Handel und Transportwesen gegenübersieht.

An der Veranstaltung nahmen rund 1 500 Personen teil, darunter maßgebliche Persönlichkeiten und Führungskräfte aus der weltweiten Schifffahrt, den Häfen, dem Handel, der Logistik, den Finanzinstituten und den Regulierungsbehörden der Branche.

