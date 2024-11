Naviguer dans les cycles | Le Forum mondial des marchands maritimes 2024 s'est tenu à Hong Kong

HONG KONG, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 18 novembre, le Forum mondial des marchands maritimes 2024 s'est ouvert en grande pompe à Hong Kong, en Chine. Plate-forme majeure pour les échanges et le dialogue au sein de l'industrie maritime mondiale, cet événement historique a été organisé par le China Merchants Group (CMG) en collaboration avec le Bureau des transports et de la logistique du gouvernement de Hong Kong SAR, le Conseil maritime baltique et international (BIMCO), la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) et l'Association des armateurs de Hong Kong (HKSOA).

2024 World Maritime Merchants Forum

Depuis 2021, le Forum mondial des marchands maritimes s'est tenu à Hong Kong pendant trois années consécutives. Cette année, le Forum s'est à nouveau associé à la "Hong Kong Maritime Week" sous le thème "Navigating the Cycles", se concentrant sur les dernières politiques, tendances et sujets brûlants dans l'industrie maritime. Les invités ont été conviés à discuter des nouvelles opportunités et des nouveaux défis auxquels est confrontée l'industrie du transport maritime dans le contexte des changements significatifs qui affectent le commerce et le transport au niveau mondial.

L'événement a attiré environ 1 500 participants, dont des personnalités faisant autorité et des dirigeants des secteurs du transport maritime, des ports, du commerce, de la logistique, des institutions financières et des organismes de réglementation du secteur au niveau mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563063/2024_World_Maritime_Merchants_Forum.jpg