Nawiązując do klasycznego tekstu, prezydent Xi Jinping wzywa do wzmocnienia harmonii pomiędzy ludźmi a naturą

Prezydent Xi, przy okazji przemówienia wygłoszonego na otwarciu Pekińskiej Wystawy Ogrodniczej w kwietniu 2019 roku, zacytował starożytny chiński klasyczny tekst „Zi Zhi Tong Jian": „Wszechstronnego zwierciadła mającego dopomóc w rządzeniu", po raz pierwszy opublikowany prawie tysiąc lat temu.

Podczas tego wystąpienia Xi przyznał, że: „industrializacja, choć generuje bezprecedensowe bogactwo materialne, doprowadziła do poważnych zniszczeń Matki Natury".

Uwagi te zostały poczynione w kontekście rosnącego zaniepokojenia skutkami zmian klimatycznych, a także obaw, że paliwa kopalne mogą się wkrótce wyczerpać, jeśli ludzie będą nadal spalać je w obecnym tempie, podczas gdy podstawowe zasoby, takie jak ziemia, woda i energia, stają się coraz bardziej ograniczone.

„Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych jest kluczem do ekologicznej ochrony" - powiedział prezydent Xi do uczestników wystawy.

„Konieczne jest promowanie łatwiejszego, bardziej ekologicznego i niskoemisyjnego stylu życia, przeciwstawianie się nadmiarowi i marnotrawstwu oraz wspieranie kultury proekologicznego i zdrowego życia" – powiedział prezydent.

„Patrząc w nocy na niebo, jesteśmy zdumieni obecnością milionów gwiazd na niebie. Planeta Ziemia jest jedynym domem dla ludzkości. Musimy chronić tę planetę tak jak własne oczy i pielęgnować przyrodę tak, jak pielęgnujemy życie" – powiedział Xi.

Najnowszy plan pięcioletni Chin toruje również drogę do spełnienia obietnicy osiągnięcia maksymalnego poziomu emisji dwutlenku węgla do 2030 roku i neutralności węglowej do 2060 roku. W 14. planie pięcioletnim (2021-2025) Chiny zobowiązują się do obniżenia zużycia energii na jednostkę produktu krajowego brutto (PKB) oraz emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB odpowiednio o 13,5 proc. i 18 proc. w ciągu najbliższego pięciolecia.

W ciągu minionych 10 lat Chiny zajęły pierwsze miejsce na świecie pod względem wzrostu zasobów leśnych, z powierzchnią zalesioną przekraczającą 70 milionów hektarów. Tymczasem 90 procent ekosystemów lądowych i 85 procent populacji najważniejszych dzikich zwierząt znajduje się pod rzeczywistą ochroną państwa. Chiny zobowiązały się również do zwiększenia zasobów leśnych o sześć miliardów metrów sześciennych do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2005 r. oraz do zwiększenia całkowitej mocy energetyki wiatrowej i słonecznej do ponad 1,2 miliarda kilowatów.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6pbnX22aokU

Materiał filmowy - https://mma.prnewswire.com/media/1506022/video.mp4

SOURCE CCTV+