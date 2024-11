NAYO annonce le lancement de solutions de biobanques entièrement automatisées en Europe à l'occasion de Medica 2024

DUSSELDORF, Allemagne, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 11 au 14 novembre, la 56e édition de MEDICA se tiendra à Düsseldorf, en Allemagne. Cette année, MEDICA, l'un des plus grands salons médicaux interentreprises au monde, devrait attirer plus de 83 000 professionnels de la santé de près de 70 pays. Nayo participera à l'exposition et présentera une gamme de produits et de solutions innovants dans des domaines tels que les sciences de la vie et le diagnostic clinique.

L'un des points forts de cet événement est la présentation de nos solutions de biobanques avec les produits de la série A8, qui offrent une fonctionnalité polyvalente trois-en-un : lecture de codes-barres, identification des fractions et capsulage/décapsulage des tubes. Le produit fait preuve d'une grande flexibilité : vous pouvez choisir librement le capsulage/décapsulage des tubes ainsi que les bras robotisés et les modules de pipetage qui comportent jusqu'à quatre canaux pour répondre à diverses exigences. La liaison à deux bras robotiques permet un traitement parallèle multi-procédures, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'aliquotage et du triage. Les paramètres du logiciel, faciles à utiliser, prennent en charge un nombre variable d'échantillons, ce qui permet de répondre à un large éventail d'exigences en matière de débit. Il est également compatible avec les types de tubes courants tels que les tubes de sang, les tubes d'écouvillon, les tubes d'urine, les tubes de centrifugeuse et divers tubes cryogéniques. La machine présente également une forte capacité d'extension. L'utilisation combinée d'une capsuleuse/décapsuleuse automatisée et d'un lecteur de codes-barres 2D améliore considérablement l'efficacité. Des accessoires d'extraction d'acides nucléiques peuvent être ajoutés en option pour faciliter davantage l'extraction des acides nucléiques.

Chandler Luo, directeur général de NAYO, a déclaré : "Cette exposition est une plate-forme fantastique pour présenter les manipulateurs de liquides et la puissante technologie d'innovation de NAYO à un public mondial. Nous espérons engager des discussions fructueuses sur la coopération avec des partenaires et des institutions médicales de premier plan dans le monde entier. En tirant parti de la plateforme flexible, nous souhaitons maximiser l'utilisation des ressources et favoriser des collaborations étroites avec les professionnels de la santé dans le monde entier".

À propos de NAYO

Fondée en 2016, NAYO est un fabricant de plateformes flexibles pour l'automatisation des laboratoires, dont le siège se trouve à Shanghai, en Chine, et qui est également un fabricant d'équipements d'origine (OEM). Sur la base de notre plateforme, nous proposons plus de 240 configurations. Nos produits couvrent cinq catégories : plates-formes de manipulation des liquides, équipements intégrés, modules intégrés, produits d'application exclusifs, consommables et accessoires. À l'avenir, NAYO se concentrera sur l'innovation mondiale en matière d'efficacité et de commodité des laboratoires, en améliorant continuellement les produits, les solutions et la recherche afin d'accroître la qualité, l'efficacité et la sécurité dans les sciences de la vie et les diagnostics cliniques.

