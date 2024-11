NAYO kündigt auf der Medica 2024 die Einführung von vollautomatischen Biobanking-Lösungen in Europa an

DUSSELDORF, Deutschland, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Vom 11. bis 14. November findet die 56. Ausgabe der MEDICA in Düsseldorf, Deutschland, statt. In diesem Jahr wird die MEDICA, eine der größten medizinischen B2B-Messen der Welt, schätzungsweise über 83.000 medizinische Fachleute aus fast 70 Ländern anziehen. Nayo wird an der Ausstellung teilnehmen und eine Reihe innovativer Produkte und Lösungen in Bereichen wie Biowissenschaften und klinische Diagnose vorstellen.

Ein Highlight dieser Veranstaltung sind unsere Biobanking-Lösungen mit den Produkten der A8-Serie, die vielseitige Drei-in-Eins-Funktionen bieten: Scannen von Barcodes, Identifizierung von Fraktionen und Verschließen/Entkappen von Röhrchen. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, da Sie frei wählen können, welche Röhrchen Sie mit Roboterarmen und Pipettiermodulen mit bis zu vier Kanälen versehen wollen, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Die Verknüpfung von zwei Roboterarmen ermöglicht eine parallele Verarbeitung mehrerer Verfahren, wodurch die Effizienz der Aliquotierung und Sortierung erheblich gesteigert wird. Die einfach zu bedienenden Softwareeinstellungen unterstützen eine variable Anzahl von Proben und erfüllen eine Vielzahl von Durchsatzanforderungen. Er ist auch mit gängigen Röhrchentypen wie Blutröhrchen, Abstrichröhrchen, Urinröhrchen, Zentrifugenröhrchen und verschiedenen Kryoröhrchen kompatibel. Die Maschine ist außerdem sehr ausbaufähig. Der kombinierte Einsatz eines automatischen Schraubverschlussverschließers/-entdeckers und eines 2D-Barcodescanners steigert die Effizienz umfassend. Optionales Zubehör für die Nukleinsäureextraktion kann hinzugefügt werden, um die Nukleinsäureextraktion weiter zu erleichtern.

Chandler Luo, Chief Executive Officer von NAYO, sagte: "Diese Messe ist eine fantastische Plattform, um NAYO's Flüssigkeits-Handler und leistungsstarke Innovationstechnologie einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Wir hoffen, sinnvolle Gespräche über die Zusammenarbeit mit Partnern und führenden medizinischen Einrichtungen weltweit führen zu können. Durch die Nutzung der flexiblen Plattform wollen wir die Ressourcenauslastung maximieren und eine enge Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt fördern."

Über NAYO

NAYO wurde 2016 gegründet und ist ein auf einer flexiblen Plattform basierender Hersteller von Laborautomatisierung mit Hauptsitz in Shanghai, China, und auch ein Originalgerätehersteller (OEM). Auf der Grundlage unserer Plattform bieten wir mehr als 240 Konfigurationen an. Unsere Produkte umfassen fünf Kategorien: Plattformen für das Liquid Handling, integrierte Geräte, integrierte Module, exklusive Anwendungsprodukte sowie Verbrauchsmaterialien und Zubehör. In der Zukunft wird sich NAYO auf globale Innovationen im Bereich der Laboreffizienz und des Komforts konzentrieren und kontinuierlich Produkte, Lösungen und Forschung verbessern, um die Qualität, Effizienz und Sicherheit in den Biowissenschaften und der klinischen Diagnostik zu erhöhen.

