NBCUniversal Telemundo Enterprises Lidera El Upfront De Los Medios Hispanos Con Más De 950 Horas De Innovador Contenido Contemporáneo Para Los Latinos De Hoy

En el frente digital, la cadena presentó nuevas asociaciones digi-sociales, incluida una primera serie de entretenimiento para el mercado general con E!, la primera serie digital de empoderamiento femenino que conduce a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 ™ y un acuerdo de distribución con Hulu que proporciona más de 3.000 horas de contenido en español en el servicio de streaming. En el frente deportivo, Telemundo Deportes reveló sus planes para la tan esperada Copa Mundial Femenina en 2019, incluyendo aproximadamente 1,000 horas de programación de noticias e información en vivo y original del torneo desde Francia. El canal de cable Universo traerá de vuelta sus populares "celeb-realities", que incluyen "Larrymanía" y series exclusivas como "The Walking Dead en Español" y "Sons of Anarchy".

"Los hispanos son una creciente fuerza cultural, política y económica que influye en todos los aspectos de nuestro país. Este es un segmento joven, social y móvil que cada vez más establece tendencias, influye en la cultura pop y se convierte en el nuevo 'mainstream', representando la oportunidad de crecimiento más grande para las empresas estadounidenses ", dijo César Conde, presidente ejecutivo de NBCUniversal International Group y NBCUniversal Telemundo Enterprises. "Telemundo es la única empresa de medios que se ha mantenido al frente de las cambiantes demandas y necesidades de los hispanos como consumidores ávidos de medios. El consumo de medios hispano ya no se basa en el hábito, sino en la capacidad de poder escoger, y Telemundo ahora es tanto la elección como la voz de los latinos de hoy".

La población latina en Estados Unidos ha sido el principal impulsor del crecimiento demográfico de la nación. El consumidor hispano ofrece una oportunidad de crecimiento para todas las empresas ya que este público actualmente tiene un poder adquisitivo de $ 1,5 billones. Los hispanos de EE. UU. son jóvenes, sociales y móviles, lo que impulsa el compromiso y las compras en todas las categorías principales. El cambio en los medios hispanos está impulsado por la evolución de los patrones de consumo hispanos hacia nuevos formatos y contenido de mayor calidad para satisfacer los diversos intereses de las audiencias latinas de hoy. NBCUniversal Telemundo Enterprises ha redefinido los medios hispanos con una programación innovadora que no solo establece un nuevo estándar, sino, lo más importante, refleja la experiencia latina en Estados Unidos.

El consumidor hispano es clave para impulsar el crecimiento de las marcas en casi todas las industrias clave. Liderado por NBCUniversal Telemundo Enterprises, en español, NBCUniversal es la única compañía de medios que puede llegar a la población hispana en general. A través del contenido contemporáneo relevante, Telemundo se encuentra en una posición única para ir más allá del idioma, y servir y conectarse con estos poderosos consumidores, obteniendo su atención y lealtad de una manera auténtica en ambos idiomas y en todas las plataformas. Los esfuerzos de ventas de Telemundo se complementan con el enfoque de portafolio de NBCUniversal, las capacidades de publicidad avanzada líderes en la industria, y las iniciativas de innovaciones comerciales.

"Para los especialistas en marketing, ninguna cadena puede llegar al total de los consumidores hispanos como Telemundo, y ninguna empresa puede ofrecer una solución de mercado total como NBCUniversal", dice Laura Molen, vicepresidenta ejecutiva de ventas de publicidad hispana y de estilo de vida de NBCUniversal.

"Hemos invertido en las soluciones para ayudar a los profesionales de marketing a crecer su negocio al llegar al grupo de consumidores hispanos clave, ofreciendo desde soluciones de investigación y publicidad avanzada hasta innovación comercial y asociaciones digitales. En última instancia, la estrategia debe comenzar en la televisión en español con la variedad de contenido de Telemundo".

Junto a la presentación del Upfront de NBCUniversal, que se realizará el lunes 14 de mayo, y para resaltar el valor del consumidor hispano en EE. UU. y la capacidad única de Telemundo para aprovechar la creciente influencia de este segmento, NBCUniversal Telemundo Enterprises realizará un exclusivo evento para clientes publicitarios y socios comerciales en The Park Avenue Armory Conservancy en la ciudad de Nueva York, presentando un concierto privado con la estrella mundial de Reggaeton J Balvin.

DIGITAL

Telemundo y E! se han asociado para desarrollar su primera serie de entretenimiento para el mercado general, convirtiéndose en la autoridad para las audiencias biculturales en EE. UU. y América Latina. El programa semanal se enfocará en un contenido culturalmente relevante y abordará los temas de pasión e interés hispanos, presentando noticias del mundo del entretenimiento, cándidas entrevistas con invitados especiales y lo más destacado del talento hispano en moda, estilo y belleza. Distribuido en plataformas lineales, digitales y sociales a través de E! News, Telemundo y Universo, el programa se producirá en inglés y español desde Telemundo Center, la nueva sede mundial de vanguardia de NBCUniversal Telemundo Enterprises, y está previsto para lanzarse en octubre de 2018, antes de la transmisión de NBCUniversal de Latin American Music Awards y People's Choice Awards.

Telemundo creará la primera serie multiplataforma, bilingüe, de empoderamiento femenino llamada "Fuerza" (WT), que presentará las historias únicas y poderosas de mujeres multiculturales, antes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019. La serie de 14 semanas incluirá famosos invitados especiales e influencers sociales que se unirán al diálogo durante la producción en Telemundo Center, y se distribuirá a través de las plataformas sociales y digitales de Telemundo Enterprises, incluyendo YouTube, Twitter, Snap y sus sitios propios y operados.

Como una extensión de su actual acuerdo con Hulu, NBCUniversal Telemundo Enterprises es ahora el mayor proveedor de contenido en español en el servicio de streaming premium. Con más de 3.000 horas de contenido, las cadenas amplían su asociación al aumentar las ofertas actuales de Hulu de contenido de Telemundo y Universo al incluir las exitosas series El Señor de los Cielos, Señora Acero, Alguien Te Mira, La Casa del Lado, Perro Amor, Los Rivera y I love Jenni.

SportsManias se asociará con Telemundo Deportes para crear un teclado con el tema de la Copa del Mundo, ofreciendo a los fanáticos emojis de fútbol animados para cada momento de la Copa Mundial de la FIFA de este verano. Como el principal proveedor mundial de teclados con emojis deportivos, SportsManias ha creado un teclado para Telemundo Deportes que contará con emojis animados de jugadores cuando marcan goles y celebran, árbitros que sacan tarjetas rojas, fanáticos que agitan los colores de su país y más. A medida que los fanáticos disfrutan la emoción de cada partido y comparten sus experiencias enviando mensajes de texto a sus amigos y familiares, estos emojis animados elevarán sus conversaciones de mensajería.

PROGRAMACIÓN DE TELEMUNDO

SÚPER SERIES™

El Señor de los Cielos regresa para la séptima temporada. Para evitar caer en manos de la ley mexicana, Aurelio Casillas se entregó a las autoridades de los EE. UU., que obtuvieron su extradición. Cuando está a punto de ser trasladado a la corte para leerle sus acusaciones, sus enemigos y rivales le preparan una sorpresa. Esta promete ser otra temporada llena de acción de una de las súper series más exitosas de Telemundo.

Señora Acero, el gran éxito de Telemundo regresa para la quinta temporada, cuando Vicenta Acero - La Coyote - debe enfrentar toda clase de peligros, incluido un enemigo del pasado que viene a saldar una vieja deuda y se venga de su hijo. Esto marca el comienzo de una implacable persecución y Vicenta se verá obligada a huir para proteger el legado de su familia.

El Barón Rojo es la historia de Nacho Montero, un bon vivant culto y educado con una afición por la aventura que se embarca en una búsqueda para convertirse en uno de los pioneros del narcotráfico en los años ochenta. En un acto de rebelión contra sus padres, se une a los jefes de los carteles más poderosos de la época e inunda a Estados Unidos de cocaína. Todo parece estar listo para que El Barón conquiste el mundo, pero los excesos, la violencia y la ilegalidad de la vida de Nacho lo hacen finalmente perder todo por lo que luchó.

La Reina del Sur 2, el éxito mundial de Telemundo, se reanuda con el regreso de Teresa Mendoza (Kate del Castillo), quien después de convertirse en una de las mayores narcotraficantes en España, y desaparecer, ahora se ve obligada a regresar a este peligroso mundo para salvar la vida de su hija. Teresa regresa a México después de ocho años para reunirse con el secuestrador de su hija y enfrentar a sus enemigos y el pasado que tanto luchó por dejar atrás.

SERIES PREMIUM™

El Recluso (The Inmate) es una innovadora nueva serie premium que cuenta la historia de un hombre en una misión secreta en una prisión de máxima seguridad para rescatar a la hija de un prominente juez estadounidense. El protagonista es interpretado por el actor Ignacio Serricchio (Lost in Space, Bones, The Wedding Ringer).

Falco es una serie policiaca sobre un joven detective de homicidios que se despierta 23 años después de recibir un disparo y quedar en coma. El mundo a su alrededor ha cambiado: se perdió la infancia de su hija, su esposa se volvió a casar, y tiene que aprender a trabajar con su nuevo socio. Pero Falco no ha perdido sus facultades detectivescas, y él y su equipo lucharán para adaptarse, tratando de realizar su trabajo mientras intentan descubrir qué sucedió 20 años atrás.

SERIES

Sin Senos Sí Hay Paraíso comienza cuando Catalina La Pequeña y Daniela esperan los resultados de quién será coronada como la reina de su pueblo. Yesica Beltrán, quien asiste al evento vestida como su hermana, se ha puesto en contacto con los jueces e intenta sobornarlos para inclinarlos a favor de Daniela. Pero Catalina La Pequeña se destaca no solo por su belleza, sino también por su inteligencia. El resultado de este concurso definirá el curso de sus vidas.

Falsa Identidad es la historia de Isabel y Diego, dos extraños que deben huir de su pasado para escapar de sus enemigos. Diego dejó a su familia después de que su padre murió y su madre se volvió a casar. En un acto de rebelión, Diego se involucró en el mundo del crimen, vendiendo combustible al traficante de drogas más poderoso de la ciudad, Gavino Gaona. Isabel se casó con Porfirio "El Corona", miembro de una banda norteña, cuando tenía 15 años y enfrenta una vida de abuso doméstico. Esta nueva serie contará la historia de dos desconocidos que huyen de su pasado y deben asumir nuevas identidades para hacerse pasar por una pareja felizmente casada y así escapar de sus enemigos y sobrevivir.

Prisionero Número Uno (WT) cuenta la historia de Carmelo Alvarado, un inmigrante trabajador que migra a los Estados Unidos para escapar de la pobreza y, después de encontrar un éxito moderado, es deportado a México. De vuelta a casa, el carisma y la apariencia agradable de Carmelo eventualmente lo llevan a un programa de televisión, donde los comentarios políticos contundentes del anfitrión sobre el nuevo presidente de Estados Unidos le dan una popularidad masiva y una audiencia a la misma altura. Este inesperado éxito catapulta a Carmelo a la vida política y, finalmente, hasta la presidencia de México. Aquí, sin embargo, lo esperan problemas. Los colaboradores más cercanos de la estrella de la televisión ahora convertido en presidente, traicionan su confianza y lo encarcelan, ganándole el nuevo título de Prisionero Número Uno (Prisionero # 1). Desarrollado conjuntamente con Keshet International, la serie de Telemundo se basa en una idea de Shira Hadad y Dror Mishani (Wisdom of the Crowd), que actuarán como productores ejecutivos con Avi Nir de Keshet, Kelly Wright y Rachel Kaplan.

Betty en Nueva York (WT) es el recuento moderno de la innovadora historia, Yo soy Betty, la fea. Esta nueva adaptación cuenta la historia de Beatriz Aurora Rincón Lozano, una latina inteligente y habilidosa que reside en Nueva York y, después de seis meses de ser rechazada en múltiples entrevistas de trabajo debido a su falta de atractivo físico, decide aceptar un puesto por debajo de sus calificaciones. Luego consigue un trabajo en V & M Fashion como secretaria del presidente de la compañía, confiando en que eventualmente se elevará en los rangos. Su escaso sentido de la moda la hará víctima del ridículo y la humillación, erosionando su autoestima, ya que se encuentra rodeada de modelos y mujeres hermosas. En medio del glamour y el negocio, y la lucha entre la belleza y la fealdad, Betty crecerá como mujer, pero también enfrentará el mayor desafío de su vida, uno que incluso todos sus títulos y especializaciones no le ayudarán a resolver: el amor.

ENTRETENIMIENTO ALTERNATIVO

Telemundo trae a los Estados Unidos por primera vez La Voz (The Voice), la versión en español de la exitosa competencia de canto de NBC "The Voice". Coproducida por Telemundo y Talpa, y producida en el vanguardista Telemundo Center, La Voz buscará a los cantantes hispanos más prometedores de la nación. El cantante latino global de pop Luis Fonsi, el primer entrenador que se anuncia, se unirá a los otros tres entrenadores para encontrar al próximo mejor talento vocal hispano del país. Pero el proceso de selección no será fácil, porque los entrenadores deben tomar sus decisiones basándose en un solo y único factor: La Voz.

Exatlon es un reality show deportivo y de competencia de supervivencia donde dos equipos compiten en diferentes desafíos que pondrán a prueba sus habilidades físicas, mentales y competitivas. "Exatlon" les exigirá lo mejor a todos los competidores a través de una combinación de circuitos extremos (EX) y 10 deportes diferentes (DECATHLON). Los equipos rivales, compuestos por cinco hombres y cinco mujeres cada uno, incluyendo celebridades y atletas, enfrentarán obstáculos desafiantes que pondrán a prueba su fuerza, velocidad, resistencia y habilidades motrices. Los equipos no solo compiten entre ellos sino también dentro de sus equipos. Además tienen que vivir juntos y las condiciones de vida son parte de la competencia. Al final de la batalla intensa y exhaustiva, el ganador será nombrado campeón de "Exatlon".

MasterChef Latino es una competencia culinaria producida por Endemol Shine Boomdog, creadores de "MasterChef", la prestigiosa marca internacional que se ha convertido en la competencia de cocina número uno en el mundo. Esta versión en español trae la cultura, la comida, los sabores y los condimentos de los países latinoamericanos por medio de una diversa representación de participantes que aman la cocina y son capaces de crear cualquier cosa, desde deliciosas enchiladas de Tejas y tacos de pescado de California, hasta mofongo puertorriqueño, entre otros platillos, pero solo uno será coronado MasterChef y ganador del gran premio en efectivo.

ESPECIALES EN VIVO

Los Premios Billboard de la Música Latina es la gala de premios más prestigiosa de la música latina. La premiación anual rinde homenaje a los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según lo determinado por las ventas reales, la cobertura radiofónica, la transmisión y los medios sociales. Los finalistas y los eventuales ganadores reflejan el desempeño de las nuevas grabaciones las listas de álbumes y canciones de Billboard, incluidos Top Latin Albums, Hot Latin Songs, Latin Airplay, Latin Streaming Songs y Latin Digital Songs, entre otros.

Premios Tu Mundo es uno de los galardones más populares en la televisión en español. Una verdadera celebración de la cultura pop latina de los EE. UU., el evento anual permite a los fanáticos elegir a sus actores, artistas musicales, personalidades de televisión, clubes de seguidores e influencers favoritos a través de un proceso de selección que combina el poder de la televisión, la web, los dispositivos móviles y las redes sociales.

Los Latin American Music Awards honran a artistas de los géneros Pop / Rock, Regional Mexicano, Urbano y Tropical, así como en las categorías Artista Crossover Favorito, Colaboración Favorita, Nuevo Artista del Año, Artista del Año y Álbum del Año, entre otros. Los nominados a los "Latin American Music Awards" se basan en interacciones "clave" de los fanáticos con la música, que incluyen (entre otras) ventas, radiodifusión, streaming y actividad social rastreada por Billboard a través de sus socios de datos Nielsen Music y Next Big Sound.

NOTICIAS TELEMUNDO

Noticias Telemundo lanzará "Noticias Telemundo Planeta Tierra", una unidad de contenido multiplataforma enfocada en el cambio climático y asuntos ambientales con énfasis en los países de América Latina y las comunidades hispanas de los Estados Unidos. "Planeta Tierra" estará dirigida por la periodista galardonada con un premio Emmy y experta en cambio climático, Vanessa Hauc.

UNIVERSO PROGRAMMING

Celeb-Realities de Éxito:

Larrymanía regresa en su séptima temporada, cuando un peligroso accidente de ciclismo le impide a Larry regresar al escenario. El nuevo año iba a comenzar con la filmación de un vídeo, pero en su lugar empezó con una recuperación en cama y la noticia de que este bache le representaría una ausencia de seis meses del canto y el escenario. Sigue los altibajos mientras Larry lidia con su descanso forzoso y enfrenta una batalla cuesta arriba, además del tic-tac del reloj, en su esfuerzo por volver a los conciertos. Mientras, el negocio de Kenia está en auge y la fecha de la boda está establecida. ¡Prepárate para una temporada de torbellinos mientras Larry se prepara para su regreso, Kenia continúa construyendo su imperio de maquillaje, las familias chocan, y finalmente suenan las campanas de boda! ¿Será un caso de Bridezilla vs. Groomzilla, o desfilarán felizmente camino al altar, logrando la boda regional mexicana del año?

Exitosas Series Exclusivas:

"The Walking Dead" en Español La Temporada Cinco comienza cuando Rick y los demás se enfrentan a sus captores en Terminus, descubren qué pasó con Beth y deben decidir si confiar en un nuevo grupo de supervivientes.

"Sons of Anarchy" en Español La tercera temporada comienza con SAMCRO sintiéndose impotente ante el secuestro de Abel, especialmente Jax, cuyo dolor lo lleva a sentirse más confundido sobre su futuro con el club. La búsqueda de Abel envía a nuestros muchachos a Irlanda, donde Jax se enfrenta no solo al Ejército Republicano Irlandés, sino también a una historia personal incalculable. Mientras tanto, Gemma recibe noticias inesperadas y arriesga su libertad para lidiar con eso.

El Socio (The Profit) es un reality show sobre el emprendedor en serie Marcus Lemonis, quien ofrece su experiencia y dinero en efectivo a las empresas en dificultades. Veremos como él invierte su propio dinero a cambio de una parte del negocio y un porcentaje de las ganancias. Una vez que está involucrado, él se compromete a hacer lo que sea necesario para salvar el negocio y obtener ganancias, incluyendo despedir al presidente, promover subordinados y, si es necesario, hacer el trabajo él mismo.

DEPORTES



Telemundo Deportes es la sede exclusiva en español de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™, presentando aproximadamente 1.000 horas de programación de noticias e información en vivo y original del torneo desde Francia a partir del 7 de junio de 2019 hasta el 7 de julio de 2019. Telemundo Deportes producirá los 52 partidos en vivo a través de la televisión y / o las plataformas digitales, con el apoyo de un equipo en el campo. La cobertura en español completa y sin precedentes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 ™ estará disponible en vivo en computadoras de escritorio, tabletas, la aplicación Telemundo Deportes En Vivo y en televisores conectados, incluidos Roku, Apple TV y Amazon Fire. TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes En Vivo ofrecerán contenido completo, que incluye noticias e información general, perfiles de los equipos y los jugadores, características del país anfitrión y mucho más. La cobertura digital se complementará con un amplio contenido de redes sociales en todas las plataformas.

Acerca de NBCUniversal Telemundo Enterprises:

NBCUniversal Telemundo Enterprises es una compañía de medios de clase mundial, líder en la industria en la producción y distribución de contenido de alta calidad en español para los hispanos en los Estados Unidos y para el público alrededor del mundo. Este portafolio multi-plataforma de rápido crecimiento está compuesto por la cadena Telemundo y el grupo de estaciones Telemundo, Telemundo Deportes, Noticias Telemundo, Telemundo Global Studios, Universo y una unidad de Empresas Digitales y de Negocios Emergentes. La cadena Telemundo ofrece contenido original en español de entretenimiento, noticias y deportes que llega al 94% de los hogares hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 27 estaciones locales, 51 afiliadas y su señal nacional. Telemundo también es dueña de WKAQ, una cadena de televisión que sirve a los televidentes en Puerto Rico. Telemundo Deportes es la casa exclusiva en español de dos de los eventos deportivos más populares del mundo: la Copa Mundial FIFA™ hasta el año 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano hasta el año 2032. Telemundo Global Studios es la unidad nacional e internacional de producción de ficción de la compañía, que incluye Telemundo Studios, Telemundo International Studios y Telemundo Internacional, además de todas las coproducciones de la compañía. Como la compañía de medios #1 en alcance a los hispanos y los millenials en línea, la unidad de Empresas Digitales y Negocios Emergentes distribuye contenido original a través de múltiples plataformas, maximizando así sus alianzas exclusivas con propiedades tales como BuzzFeed, Vox y Snapchat. A través de Telemundo Internacional, la mayor distribuidora de contenido en español en el mundo basada en los Estados Unidos; y Universo, el canal de cable hispano de entretenimiento de mayor crecimiento, la compañía refleja el diverso estilo de vida, experiencia cultural e idioma de su público en expansión. NBCUniversal Telemundo Enterprises es una división de NBCUniversal, una subsidiaria de Comcast Corporation.

