NBCUniversal y Telemundo lanzan su primera campaña bilingüe del Mes de la Herencia Hispana, "Juntos Imparables"

Desarrollada por Telemundo, la iniciativa se extenderá a todo el portafolio de NBCUniversal e irá acompañada de programación especial y elementos digitales diseñados para llegar a la audiencia a través de todas las plataformas en inglés y español

Unilever, Wells Fargo y Zelle® se unen a la campaña de la compañía como patrocinadores

MIAMI, 15 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- NBCUniversal y Telemundo, la empresa de medios líder entre los hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico, unen fuerzas para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana con el lanzamiento de una campaña robusta a lo largo de toda la empresa, en inglés y español, bajo el lema "Juntos Imparables" ("Come With Us"). Este año, Telemundo encabeza la idea creativa de la campaña y lidera un esfuerzo conjunto de todo el portafolio de NBCUniversal para reconocer la cultura y las contribuciones de generaciones de hispanos, y destacar a las personas que han enriquecido a los Estados Unidos a través de sus logros. "Juntos Imparables" representa una celebración oportuna y relevante de un mes de duración, anclada en los temas de la unidad y el éxito con un mensaje alentador e inspirador. La campaña "Juntos Imparables" de NBCUniversal y Telemundo rinde homenaje a los latinos en todas partes y es llevada al público por Unilever, Wells Fargo y Zelle®.

"Según los resultados del reciente censo de los Estados Unidos, más de 62 millones de hispanos están impulsando el crecimiento demográfico y económico de nuestro país a medida que los Estados Unidos se vuelve más diverso y multicultural que nunca. En un momento en el que todos están listos para mirar hacia el futuro con un sentido de optimismo renovado, celebramos nuestra herencia y contribuciones hispanas poniendo en marcha esta importante campaña", dijo Mónica Gil, EVP, Chief Administrative and Marketing Officer de NBCUniversal Telemundo Enterprises. "Con esta iniciativa, Telemundo y NBCUniversal están liderando el camino con un mensaje oportuno, inclusivo y enriquecedor que transmite el legado y la cultura de los hispanos a través de todas las cadenas de NBCUniversal e invita a todas las audiencias a participar en las experiencias de nuestra diversa comunidad".

Para celebrar el lanzamiento oficial del Mes de la Herencia Hispana de NBCUniversal, la campaña "Juntos Imparables" empezará en TODAY y hoy Día, el programa matutino de Telemundo. Además de transmitir las versiones en inglés y español del anuncio de televisión de la campaña, las propiedades lineales y digitales de NBCUniversal presentarán integraciones selectas, viñetas, cobertura de noticias especiales y programación temática de la Herencia Hispana durante todo el mes. El día del lanzamiento, todo el portafolio de NBCUniversal participará en un esfuerzo promocional conjunto en las redes sociales y un impulso masivo en Twitter, seguido de una "cadena" al aire durante el horario estelar en todas sus cadenas. Materiales creativos bilingües adicionales a cargo del equipo de marketing de Telemundo serán lanzadas en todo el portafolio a lo largo del mes de celebración.

"Con nuestro enfoque para desarrollar la campaña 'Juntos Imparables' se establece una relación aún más fuerte entre los negocios de NBCUniversal para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y todos los meses de la herencia de ahora en adelante", dijo Craig Robinson, Chief Diversity Officer de NBCUniversal. "Es un honor aprovechar nuestros vastos recursos creativos, mostrar nuestra programación inigualable y reunir el talento de toda nuestra compañía para celebrar y reconocer la diversidad de NBCUniversal y de nuestras audiencias en todo el mundo".

La campaña de todo el portafolio de NBCUniversal, con integraciones y programación especialmente seleccionadas durante el mes, incluirá:

Telemundo

Segmentos de noticias y especiales en Noticias Telemundo, Medio Día, hoy Día y Al Rojo Vivo que van desde historias de actualidad sobre cultura e igualdad hasta segmentos especiales sobre comida y música.

que van desde historias de actualidad sobre cultura e igualdad hasta segmentos especiales sobre comida y música. Programación de entretenimiento con contenido temático e integraciones de campaña durante la programación de horario estelar en lineal y digital, con momentos adicionales de la campaña durante el show en vivo de los Premios Billboard de la Música Latina que se transmitirá el 23 de septiembre.

Telemundo Deportes presentará una programación deportiva especial y destacará la campaña a lo largo del mes durante los juegos y partidos en vivo, incluyendo el juego de fútbol americano de la NFL de la Herencia Hispana la noche del domingo 23 de septiembre (en el Sunday Night Football ) y las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA.

) y las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA. Telemundo.com será el hogar primario de todo el contenido temático de "Juntos Imparables"; los contenidos añadidos de formato corto de lineal vivirán en la aplicación de Telemundo e imágenes "tras bambalinas" aparecerán en el canal de YouTube de la cadena.

contenidos añadidos de formato corto de lineal vivirán en la aplicación de Telemundo e imágenes "tras bambalinas" aparecerán en el canal de YouTube de la cadena. Contenido social cautivador en Instagram Live con talentos seleccionados, videos de Instagram y contenido de TikTok personalizado a través de las cuentas de Telemundo Entertainment, y usando la etiqueta #MHHTelemundo.

Iniciativas innovadoras de liderazgo intelectual y estudios enfocados en el estado actual de las latinas, su perspectiva para el futuro y su representación en los medios.

El galardonado programa de responsabilidad social corporativa de Telemundo, El Poder En Ti , lanzará "Latinos Imparables", donde se destacarán a líderes latinos claves de organizaciones sin fines de lucro durante todo el mes a través de sus cuentas sociales.

, lanzará "Latinos Imparables", donde se destacarán a líderes latinos claves de organizaciones sin fines de lucro durante todo el mes a través de sus cuentas sociales. En el marco de su iniciativa nacional de empoderamiento de las latinas "Mujeres Imparables", Telemundo se asociará con el Museo Nacional de Historia de las Mujeres para desarrollar un kit de herramientas del Mes de la Herencia Hispana que incluye recursos y contenidos del museo centrados en las latinas, perfiles semanales de latinas que apoyan a sus comunidades hispanas y videos informativos con líderes latinas.

NBCUniversal

NBC News y MSNBC: Segmentos y especiales de NBC News y MSNBC, incluyendo "Generation LatinX", un especial de NBC News NOW presentado por Morgan Radford de NBC News, que explora las generaciones Millennial y GenZ latinas en todo el país; "Dis(Owning) Hispanic", una crónica multimedia de NBC News Digital y NBC News NOW sobre el tema de la identidad latina, y "The New Latino Landscape", un proyecto multiplataforma de NBC News basado en elementos digitales interactivos que muestran dónde viven los latinos ahora en los Estados Unidos y cómo las comunidades han cambiado con el tiempo. Además, el nuevo programa de streaming en horario estelar del presentador y corresponsal nacional sénior de NBC News, Tom Llamas , en NBC News NOW se lanzará el lunes 20 de septiembre, con segmentos diarios enfocados en América Latina y la vida de los latinos en todo el país.

Segmentos y especiales de NBC News y MSNBC, incluyendo "Generation LatinX", un especial de NBC News NOW presentado por Morgan Radford de NBC News, que explora las generaciones y latinas en todo el país; "Dis(Owning) Hispanic", una crónica multimedia de NBC News Digital y NBC News NOW sobre el tema de la identidad latina, y "The New Latino Landscape", un proyecto multiplataforma de NBC News basado en elementos digitales interactivos que muestran dónde viven los latinos ahora en los Estados Unidos y cómo las comunidades han cambiado con el tiempo. Además, el nuevo programa de streaming en horario estelar del presentador y corresponsal nacional sénior de NBC News, , en NBC News NOW se lanzará el lunes 20 de septiembre, con segmentos diarios enfocados en América Latina y la vida de los latinos en todo el país. NBC Sports: El contenido al aire antes del juego del Sunday Night Football destacará a los artistas latinos que contribuyen a las pinturas murales y On Her Turf destacará a las atletas latinas que participan en las iniciativas de bloqueos sociales.

El contenido al aire antes del juego del destacará a los artistas latinos que contribuyen a las pinturas murales y On Her Turf destacará a las atletas latinas que participan en las iniciativas de bloqueos sociales. CNBC: Durante el Mes de la Herencia Hispana, en la programación de Business Day de CNBC y de CNBC Digital se destacarán y entrevistarán a destacados líderes empresariales de la comunidad latina que han tenido un impacto significativo en sus respectivas industrias. Además, CNBC, en colaboración con Telemundo, presentará un foro interactivo, multiplataforma y digital titulado "Invest in You: Ready. Set. Grow.: America's Financial Education (Invierte en Ti: Preparados. Listos. Crece: La educación financiera de Estados Unidos), con la participación del secretario de Educación de Estados Unidos, el Dr. Miguel Cardona .

Durante el Mes de la Herencia Hispana, en la programación de Business Day de CNBC y de CNBC Digital se destacarán y entrevistarán a destacados líderes empresariales de la comunidad latina que han tenido un impacto significativo en sus respectivas industrias. Además, CNBC, en colaboración con Telemundo, presentará un foro interactivo, multiplataforma y digital titulado (Invierte en Ti: Preparados. Listos. Crece: La educación financiera de Estados Unidos), con la participación del secretario de Educación de Estados Unidos, el Dr. . Universal Kids : La cadena estará presentando viñetas en las que los jóvenes latinos compartirán los íconos que los inspiran.

: La cadena estará presentando viñetas en las que los jóvenes latinos compartirán los íconos que los inspiran. Peacock: Tendrá un destino dedicado al Mes de la Herencia Hispana y espacios especialmente curados en los que se pondrán de relieve a los " Latinx Powerhouses in Film ", " Latinx Comedy Icons " y más, sumado a un nuevo canal virtual latino y especiales, series, documentales y contenido relacionado que celebra las contribuciones de los hispanos en los Estados Unidos.

Tendrá un destino dedicado al Mes de la Herencia Hispana y espacios especialmente curados en los que se pondrán de relieve a los " ", " " y más, sumado a un nuevo canal virtual latino y especiales, series, documentales y contenido relacionado que celebra las contribuciones de los hispanos en los Estados Unidos. NBCUniversal Local : Las estaciones propiedad de NBC y Telemundo ofrecerán una cobertura especial de los eventos de la comunidad local, y presentarán programas y reportajes especiales sobre líderes y organizaciones locales que están marcando la diferencia.

: Las estaciones propiedad de NBC y Telemundo ofrecerán una cobertura especial de los eventos de la comunidad local, y presentarán programas y reportajes especiales sobre líderes y organizaciones locales que están marcando la diferencia. El portafolio de NBCUniversal incluirá contenido especialmente curado durante el mes con temática de la Herencia Hispana en cadenas adicionales como USA , Bravo, E! Entertainment Television, SyFy, Fandango, Oxygen, Focus Features y muchos más. En toda la cartera, las cadenas utilizarán #HHMNBCU.

NBCUniversal Telemundo Enterprises:

NBCUniversal Telemundo Enterprises es una compañía de medios de clase mundial, líder en la industria en la producción y distribución de contenido de alta calidad en español para los hispanos en los Estados Unidos y para el público alrededor del mundo. Este portafolio multi-plataforma de rápido crecimiento está compuesto por la cadena Telemundo y el grupo de estaciones Telemundo, Telemundo Deportes, Telemundo Global Studios, Universo y una unidad de Estrategia de Ingresos e Innovación. La cadena Telemundo ofrece contenido original en español de entretenimiento, noticias y deportes que llega al 94% de los hogares hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 30 estaciones locales, 50 afiliadas y su señal nacional. Telemundo también es dueña de WKAQ, una cadena de televisión que sirve a los televidentes en Puerto Rico. Telemundo Deportes es la casa exclusiva en español de dos de los eventos deportivos más populares del mundo: la Copa Mundial FIFA™ hasta el año 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano hasta el año 2032. Telemundo Global Studios es la unidad nacional e internacional de producción de ficción de la compañía, que incluye Telemundo Studios, Telemundo International Studios y Telemundo Internacional, Underground Producciones, una compañía de producción boutique de renombre con sede en Argentina, además de todas las coproducciones de la compañía. Como la compañía de medios #1 en alcance a los hispanos y los millenials en línea, la unidad de Estrategia de Ingresos e Innovación distribuye contenido original a través de múltiples plataformas, maximizando así sus alianzas exclusivas con propiedades tales como BuzzFeed, Vox y Snapchat. A través de Telemundo Internacional, la mayor distribuidora de contenido en español en el mundo basada en los Estados Unidos; y Universo, la compañía refleja el diverso estilo de vida, experiencia cultural e idioma de su público en expansión. NBCUniversal Telemundo Enterprises es una división de NBCUniversal, una subsidiaria de Comcast Corporation.

NBCUniversal

NBCUniversal is one of the world's leading media and entertainment companies in the development, production, and marketing of entertainment, news and information to a global audience. NBCUniversal owns and operates a valuable portfolio of news and entertainment television networks, a premier motion picture company, significant television production operations, a leading television stations group, world-renowned theme parks, and a premium ad-supported streaming service. NBCUniversal is a subsidiary of Comcast Corporation

