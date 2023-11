NCCN e SLACOM são as anfitriãs do Simpósio Internacional para Melhoria do Tratamento do Câncer de Mama na América Latina

Especialistas de toda a América Latina avaliam como melhorar o acesso às práticas de tratamento recomendadas com base nas mais recentes diretrizes internacionais.

BUENOS AIRES, Argentina e PLYMOUTH MEETING, Pensilvânia, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Sociedade Latino-americana e do Caribe de Oncologia Médica (SLACOM) e a National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) sediam o Encontro Regional Latino-Americano sobre o Câncer de Mama: Defesa e Implementação de Cuidados com o Câncer em Conformidade com as Diretrizes para Pacientes. Especialistas respeitados da Argentina, Brasil, México, Colômbia, Peru e Estados Unidos mostrarão os desafios, barreiras e soluções potenciais para a melhoria do acesso ao tratamento do câncer de mama em conformidade com as diretrizes na região da América Latina. O encontro regional oferece uma oportunidade para um grupo diversificado de especialistas multidisciplinares identificar e preencher as lacunas de conhecimento nos processos de tratamento do câncer de mama e do sistema de saúde para prevenção e controle do câncer na América Latina.

Visite NCCN.org/global para saber mais sobre os recursos de tratamento de câncer que foram adaptados para regiões específicas ou traduzidos para espanhol, português e outros idiomas.

"Existe uma necessidade clara e urgente de se melhorar nossos processos e sistemas atuais, incluindo aqueles que orientam os pacientes na navegação dos sistemas de saúde na América Latina", disse Eduardo L. Cazap, Doutor em Medicina, PhD, fundador e primeiro presidente da SLACOM. "Esperamos que as conclusões e recomendações do Grupo de Trabalho SLACOM/NCCN, assim como as opiniões levantadas no Encontro Regional Latino-Americano sobre o Câncer de Mama, nos informem sobre o desenvolvimento das Diretrizes de Implementação para o câncer de mama que podem ser utilizadas por pacientes, médicos e sistemas para tomar medidas para atender às necessidades dos pacientes."

A SLACOM e a NCCN primeiro lançaram um projeto para reunir líderes de pensamento, entidades do governo, prestadores de cuidados de saúde, pacientes e membros da sociedade civil para realizar uma análise rigorosa da carga do câncer, diretrizes existentes e utilização e acessibilidade aos cuidados de saúde, lacunas, obstáculos e interrupções do sistema para cuidados em conformidade com as diretrizes na Argentina em 2022. O Grupo de Trabalho SLACOM/NCCN desenvolveu um conjunto de achados e recomendações para abordar os principais impedimentos à implementação de diretrizes no tratamento do câncer de mama, que foram apresentados e discutidos no encontro.

Esse encontro também incluiu uma apresentação que descreve a Estrutura de Implementação da Iniciativa Global contra o Câncer de Mama da Organização Mundial da Saúde (OMS) para oferecer um modelo prático para ajudar a informar sobre o trabalho do grupo no futuro.

"Estamos honrados por continuar a trabalhar ao lado da SLACOM e de outros na região da América Latina", disse Wui-Jin Koh, MD, diretor médico, NCCN. "Pessoas com câncer em todos os lugares deveriam ter acesso ao tratamento com base em diretrizes de consenso de especialistas baseadas em evidências. O webinar de hoje é parte do compromisso contínuo do Grupo de Trabalho SLACOM/NCCN para desenvolver procedimentos que aprimorem a implementação de melhores práticas nesta região, em conformidade com os mais recentes padrões internacionais."

A NCCN colaborou anteriormente com outros grupos na região da América Latina e traduziu os recursos para pacientes e prestadores de cuidados de saúde para o espanhol e outros idiomas. Saiba mais sobre como, o padrão ouro, as Diretrizes de Prática Clínica da NCCN em Oncologia (Diretrizes da NCCN®) foram adaptadas para vários locais e níveis de recursos no mundo inteiro em NCCN.org/global.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer dedicados aos cuidados de pacientes, pesquisa e educação. A NCCN dedica-se a aprimorar e facilitar cuidados oncológicos de qualidade, eficazes, equitativos e acessíveis para que todos os pacientes possam viver uma vida melhor. As Diretrizes de Prática Clínica da NCCN em Oncologia (Diretrizes da NCCN®) fornecem recomendações transparentes, baseadas em evidências e no consenso de especialistas para o tratamento, prevenção e serviços de apoio ao câncer; elas são o padrão reconhecido para a orientação clínica e política no tratamento do câncer, e as diretrizes de prática clínica mais completas e frequentemente atualizadas disponíveis em qualquer área da medicina. As Diretrizes da NCCN para Pacientes® fornecem informações especializadas sobre o tratamento de câncer para informar e capacitar pacientes e cuidadores por meio do apoio da NCCN Foundation®. A NCCN também promove a educação continuada, iniciativas globais, políticas e colaborações em pesquisas e publicação em oncologia. Visite NCCN.org para obter mais informações.

Contato de mídia:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

FONTE National Comprehensive Cancer Network