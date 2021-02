NCCN приводит примеры улучшения онкологической помощи к Всемирному дню борьбы против рака

Некоммерческий альянс, разработавший методические рекомендации, ставшие «золотым стандартом» помощи онкобольным, публикует истории личных взаимоотношений с раком, вдохновляющие многих участников организации.

Мировое онкологическое сообщество анализирует влияние пандемии COVID-19 на качество онкологической помощи за последний год.

ПЛИМУТ-МИТИНГ (шт. Пенсильвания), 4 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — ассоциация ведущих онкологических центров в США — присоединяется к людям и организациям по всему миру, отмечающим Всемирный день борьбы против рака ежегодно 4 февраля. В 2021 году Всемирный день борьбы против рака посвящен мужеству и достижениям людей, больных раком, членов их семей, а также ухаживающих за ними лицам, медицинским работникам, исследователям, адвокатам и другим волонтерам — озвучивая призыв ко всем неравнодушным внести свой вклад в помощь, направленную на спасение жизней от этой болезни. В этом году руководство мероприятиями, связанными со Всемирным днем борьбы против рака, осуществляет Международный союз по борьбе с раком (UICC), в состав которого входит NCCN. Его тематическое название — "I Am and I Will" («Я есть и я буду») — является отражением необычайного духа и силы онкологического сообщества. В 2021 году сотрудники NCCN приняли участие в 21-дневном конкурсе, проводившемся с целью повышения личной осведомленности об онкологической помощи, поделившись своими взглядами на то, какое непосредственное влияние оказал рак на жизни разных сотрудников.

«NCCN Guidelines — это не только признанный стандарт для клинических показаний и процедур онкологической помощи, но и самые подробные и часто обновляемые рекомендации по клинической практике, применимые в любой области медицины — в них также представлено, как мы хотим, чтобы лечили наших близких и нас самих, — объясняет глава NCCN Роберт Карлсон (Robert W. Carlson). — Руководство NCCN Guidelines и сопутствующие ресурсы составляются междисциплинарными группами ведущих экспертов по каждому виду рака при поддержке наших сотрудников, преданных своему делу. Наша работа, помогающая улучшать качество жизни пациентов — это не просто трудовая деятельность, а призвание. Нет ничего более наглядного, чем многочисленные личные истории, рассказанные нашими сотрудниками в рамках конкурса, проводившегося к Всемирному дню борьбы против рака».

Рекомендации NCCN по клинической практике в онкологии (NCCN Guidelines®) являются бесплатным ресурсом, способствующим повышению стандартов онкологической помощи по всему миру. Эти научно обоснованные рекомендации, сформулированные на основе единого мнения специалистов, предназначены для обеспечения того, чтобы все пациенты получали профилактические, диагностические, лечебные и поддерживающие услуги, которые с наибольшей вероятностью приведут к оптимальным результатам. В 2020 году они были загружены более 11,7 млн раз по всему миру. В настоящее время издание NCCN Guidelines® охватывает 79 различных тем и существует в разнообразных форматах на 50 различных языках.

В течение последних 12 месяцев NCCN также занимался поддержанием и оптимизацией качества онкологической помощи на фоне непрекращающейся пандемии COVID-19. Эта работа включает формулирование руководящих принципов проведения вакцинации онкологических больных; многостороннее заявление организаций о важности возобновления безопасного онкологического скрининга и лечения раковых заболеваний согласно рекомендованным методикам; передовые методы защиты пациентов и персонала от инфекции; а также информацию об усовершенствованных методах лечения и симптоматической терапии.

Глава UICC д-р Кэри Адамс (Cary Adams) заявил следующее: «Пандемия COVID-19 повлияла на борьбу с раком во всем мире, а реакция онкологического сообщества была экстраординарной и даже героической. В этом году, более чем когда-либо, вполне уместно по достоинству оценить их достижения по случаю Всемирного дня борьбы против рака. Давайте все будем стремиться к тому, чтобы в 2021 году переориентировать наши коллективные усилия на решение долгосрочных проблем, которые ставит рак перед каждой страной мира. Мы должны более эффективно предотвращать и раньше диагностировать эти заболевания, а также обеспечивать всем онкологическим больным доступ к качественному лечению, в котором они нуждаются».

Более подробная информация об организованной NCCN кампании «повышения личной осведомленности» представлена на странице по адресу: NCCN.org/WCD. Подробнее об усилиях NCCN по борьбе с пандемией COVID-19 можно узнать на странице по адресу: NCCN.org/covid-19. Информация о работе NCCN по совершенствованию онкологической помощи по всему миру приведена на странице по адресу: NCCN.org/global. Присоединяйтесь к обсуждению в сети с хэштегом #NCCNGlobal.

