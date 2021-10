NCCN trabalha com líderes da área da saúde da Polônia para melhorar padronização, coordenação e resultados em câncer

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 25 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), uma aliança dos principais centros de câncer nos Estados Unidos, anunciou hoje a publicação das novas NCCN Guidelines® for Cervical Cancer: Poland Edition (diretrizes para câncer cervical: edição da Polônia). Esta é a colaboração mais recente da organização para promover o tratamento global do câncer por meio de recomendações baseadas nas evidências mais recentes e no consenso de especialistas. A NCCN também trabalha com adaptações, traduções e harmonizações de diretrizes regionais com fornecedores locais na África Subsaariana, Oriente Médio e Norte da África (MENA), Caribe e outros países da Ásia, Europa e América do Sul.

Veja, gratuitamente, as adaptações, traduções e harmonizações regionais das NCCN Guidelines de consenso de especialistas com base em evidências com as recomendações mais recentes para o tratamento do câncer em NCCN.org/global.

"É mais fácil prever as necessidades de tratamento do câncer quando trabalhamos juntos para padronizar o atendimento em escala internacional, cuidadosamente ajustado para variações regionais específicas, aprimorando a qualidade e, ao mesmo tempo, controlando os custos", disse Robert W. Carlson, MD, CEO da NCCN. "Todas as pessoas do mundo devem se beneficiar de nosso conhecimento em rápida expansão sobre como tratar o câncer da maneira mais eficaz. Isso vale para os dois lados; quando trabalhamos com especialistas em todo o mundo, aprendemos lições valiosas para aprimorar o tratamento do câncer nos Estados Unidos."

As NCCN Guidelines® for Cervical Cancer: Poland Edition são um projeto-piloto viabilizado pela colaboração organizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa Maria Sklodowska-Curie (MSCNRIO), pela Alliance for Innovation (AFI) e pela NCCN. O projeto é liderado por oncologistas poloneses e inclui a Agência de Avaliação de Tecnologias em Saúde, o Fundo Nacional de Saúde, representantes do Ministério da Saúde e grupos poloneses de defesa dos pacientes.

Existem planos para expandir as NCCN Guidelines: Poland Edition para, eventualmente, atender à maior parte dos casos de incidência de câncer na Polônia. As próximas NCCN Guidelines a serem adaptadas são:

cânceres do sistema nervoso central,

neoplasias uterinas

e câncer de ovário.

As NCCN Guidelines são o padrão reconhecido para orientação clínica e elaboração de políticas no gerenciamento do câncer e as diretrizes de prática clínica mais completas e frequentemente atualizadas disponíveis em qualquer área da medicina. Elas são amplamente utilizadas e respeitadas por provedores de tratamentos do câncer em todo o mundo, conforme observado em recentes estudos independentes e revisados por pares na Nigéria, Itália e China.

Veja as adaptações e traduções internacionais das NCCN Guidelines em NCCN.org/global e participe da conversa com a #NCCNGlobal.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer dedicados ao atendimento, pesquisa e educação de pacientes. A NCCN se dedica a melhorar e facilitar a qualidade, eficácia, eficiência e acesso ao tratamento do câncer para que os pacientes possam viver melhor. As NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) oferecem recomendações transparentes, baseadas em evidências e em consenso de especialistas para o tratamento, prevenção e serviços de apoio relacionados ao câncer. Elas são o padrão reconhecido para orientação clínica e política no gerenciamento do câncer e as diretrizes de prática clínica mais completas e frequentemente atualizadas disponíveis em qualquer área da medicina. As NCCN Guildeines for Patients® fornecem informações especializadas sobre o tratamento do câncer para informar e capacitar pacientes e cuidadores, por meio do suporte da NCCN Foundation®. A NCCN também promove a educação continuada, iniciativas globais, elaboração de políticas e colaboração e publicação de pesquisas na área de oncologia. Acesse NCCN.org para obter mais informações e siga a NCCN no Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg e Twitter @NCCN.

