nChain otrzymuje pierwszy patent na wynalazek inteligentnych kontraktów na bazie technologii blockchain

Patent objęty numerem Europejskiego Urzędu Patentowego EP3257191 nosi tytuł „A method and system for securing computer software using a distributed hash table and a blockchain". Wynalazek obejmuje mechanizm pozwalający na weryfikację treści zawierających element wykonywalności (czyli nie tylko oprogramowanie komputerowe, ale także muzykę, wideo, a nawet pliki w formacie PDF) przez narzędzie wyszukiwania informacji co do posiadania licencji na dostęp do treści i ważności posiadanej licencji. Z wynalazku mogą korzystać twórcy i posiadacze praw do materiałów. Dzięki wykorzystaniu inteligentnych kontraktów na bazie technologii smart zarządzanie prawami w świecie cyfrowym będzie dużo łatwiejsze zwłaszcza w zakresie automatycznie przedłużanych kontraktów często stosowanych w subskrypcji na usługi cyfrowe. Dodatkowe informacje na temat wynalazku można znaleźć na stronie firmy nChain: https://nchain.com/en/blog/nchain-innovation-road-smart-contracts/.

Patent jest rozwinięciem innych wynalazków firmy nChain oczekujących na opatentowanie, w tym WO2017145016 (deterministyczna generacja kluczy). Ten wynalazek, co do którego patent nosi tytuł „Determining a common secret for the secure exchange of information and hierarchical deterministic cryptographic keys" zapewnia mechanizm umożliwiający pozyskiwanie deterministycznej hierarchii kluczy publicznych dwóch połączonych węzłów, które nie dzielą zaufanego połączenia poprzez wymianę kluczy publicznych i wiadomości, przy założeniu, że klucze prywatne mogą być wygenerowane wyłącznie przez ich właścicieli. Wynalazek jest źródłem istotnych korzyści pod względem bezpieczeństwa, a zwłaszcza ochrony przed włamaniami do portfeli kryptowalut w stylu Mt. Gox. Rozwiązanie to może być wykorzystywane także w zastosowaniach zupełnie niezwiązanych z walutą Bitcoin i środowiskami blockchain: sprawdzi się we wszystkich sytuacjach, w których dane szczególnie chronione, majątek czy komunikaty lub zasoby objęte kontrolą muszą być zabezpieczone. Więcej informacji na temat tego mechanizmu można znaleźć na stronie https://nchain.com/en/blog/nchains-security-inventions/.

Główny naukowiec firmy nChain dr Craig Wright, który jest także jednym z pionierskich twórców waluty Bitcoin jest kluczowym wynalazcą stojącym za oboma opisanymi rozwiązaniami.

Główny dyrektor wykonawczy firmy nChain Jimmy Nguyen tak skomentował wydarzenie:

„Pierwszy patent przyznany przez Europejski Urząd Patentowy jest kamieniem milowym w ambitnym programie badań i patentów firmy nChain, który to rozpoczęliśmy około dwa lata temu. Spodziewamy się, że jest to pierwszy z wielu patentów, które będą nam przyznawane z uwagi na to, że nasz portfel wniosków patentowych dotyczących technologii blockchain jest jednym z największych, o ile nie największym na świecie".

Dyrektor Nguyen podkreślił zobowiązanie firmy nChain do wykorzystania własności intelektualnej do rozwoju społeczności Bitcoin Cash:

„Wraz z budową wartości korporacyjnej przez portfel patentów pozostajemy oddani idei wykorzystywania naszej własności intelektualnej na rzecz społeczności Bitcoin Cash. Zamierzamy udostępnić bezpłatnie nasze główne własności intelektualne do wykorzystania wyłącznie w blockchain Bitcoin Cash przez nową licencję nChain Open Bitcoin Cash License. Dzięki temu społeczność Bitcoin Cash będzie miała dużą przewagę nad innymi społecznościami blockchain i będzie atrakcyjniejsza dla przedsiębiorstw. Bitcoin Cash blockchain jest oryginalną wersją waluty Bitcoin".

Strona internetowa: nChain.com

Twitter: @nChainGlobal

O NCHAIN GROUP: Firma nChain Group jest globalnym liderem w zakresie badań i rozwoju technologii blockchain. Misją firmy jest umożliwienie rozwoju na ogromną skalę i międzynarodowe przyjęcie sieci waluty Bitcoin, a zwłaszcza Bitcoin Cash, czyli prawdziwej odsłony tej waluty. W skład firmy nChain Group wchodzą cztery oddziały: 1) nChain Limited, firma z siedzibą w Londynie zajmująca się badaniami i rozwojem technologii blockchain, 2) nChain Holdings Limited, firma holdingowa będąca w posiadaniu własności intelektualnej i zajmująca się jej komercjalizacją, 3) nChain Reaction, firma inwestycyjna wspierająca inicjatywy dotyczące produktów lub zastosowań opartych na Bitcoin Cash oraz 4) nCrypt, portfel i mechanizm wymiany waluty Bitcoin w Kanadzie (firma nCrypt działa obecnie pod nazwą nTrust, ale będzie zmieniać nazwę w roku 2018, aby lepiej oddać koncentrację firmy na walucie Bitcoin).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/489689/nChain_Logo.jpg

SOURCE nChain

Related Links

http://nChain.com