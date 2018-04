nChain reçoit le premier droit de brevet pour son invention de contrats intelligents exécutés par la chaîne de blocs

Le brevet (numéro de l'Office européen des brevets EP3257191) s'intitule « A method and system for securing computer software using a distributed hash table and a blockchain » (Méthode et système de sécurisation des logiciels informatiques à l'aide d'une table de hachage distribuée et d'une chaîne de blocs). L'invention couvre une technique qui fonctionnera pour n'importe quel type de contenu ayant une phase exécutable (elle ne se limite donc pas aux logiciels informatiques, mais peut intégrer des fichiers musicaux, vidéo et même PDF) pour vérifier, via une consultation de la chaîne de blocs, que la ressource qui accède à ce contenu a acquis une licence idoine et, plus important encore, que cette licence reste valide. L'invention peut être déployée par des producteurs de contenu et des ayants droit pour mieux gérer les droits numériques, en particulier pour les contrats à renouvellement automatique courants dans les services d'abonnement numériques, à l'aide de contrats intelligents sur la chaîne de blocs. Vous trouverez davantage d'informations sur cette invention sur le site Web de nChain à l'adresse https://nchain.com/en/blog/nchain-innovation-road-smart-contracts/

Le brevet s'appuie sur l'une des autres inventions en attente de brevet de nChain : WO2017145016 (Génération de clés déterministes). Cette invention, intitulée « Determining a common secret for the secure exchange of information and hierarchical deterministic cryptographic keys » (Détermination d'un secret commun pour l'échange sécurisé d'informations et de clés cryptographiques déterministes hiérarchiques) fournit une méthode par laquelle deux nœuds connectés, sans relation de confiance entre eux, peuvent dériver une hiérarchie déterministe des clés publiques de l'un et l'autre nœud en partageant simplement leurs clés publiques respectives et un message d'un certain format, où les clés privées respectives peuvent toujours être uniquement générées par le propriétaire de cette clé privée. Cette invention offre des avantages significatifs en termes de sécurité permettant d'éviter les piratages des portefeuilles de cryptomonnaies comme ceux subis par Mt. Gox. Elle peut également être utilisée bien au-delà des environnements du Bitcoin et de la chaîne de blocs, pour toutes les situations où il est nécessaire de sécuriser des données sensibles, des actifs, des communications ou des ressources contrôlées. Vous trouverez davantage d'informations sur cette méthode sur le site Web de nChain à l'adresse https://nchain.com/en/blog/nchains-security-inventions/

Le directeur scientifique de nChain, Craig Wright, l'un des premiers esprits derrière le Bitcoin, est un inventeur clé des deux inventions citées.

Jimmy Nguyen, PDG du groupe nChain, a commenté :

« Ce premier droit de brevet de l'Office européen des brevets marque une étape importante dans le programme ambitieux de recherche et développement de nChain qui a débuté il y a environ deux ans. Nous pensons qu'il s'agit du premier d'une longue série de brevets, car notre portefeuille d'applications brevetées de chaîne de blocs est parmi le plus important, si ce n'est le plus important, au monde. »

Nguyen a également insisté sur l'engagement de nChain à permettre l'utilisation de sa propriété intellectuelle pour la croissance de Bitcoin Cash :

« Alors que nous développons la valeur de l'entreprise par le biais de notre portefeuille de brevets, nChain s'engage à utiliser sa propriété intellectuelle pour en faire bénéficier la communauté du Bitcoin Cash. Nous comptons permettre l'utilisation gratuite de nos principaux actifs de propriété intellectuelle uniquement pour la chaîne de blocs Bitcoin Cash, par le biais de notre nouvelle "Open Bitcoin Cash License" (licence ouverte Bitcoin Cash). Elle apportera des avantages significatifs à Bitcoin Cash par rapport aux autres chaînes de blocs et incitera les entreprises à fonctionner sur la chaîne de blocs BCH, qui représente la vision d'origine du Bitcoin. »

À PROPOS DU GROUPE NCHAIN : Le groupe nChain est le leader mondial de la recherche et du développement de technologies de chaîne de blocs. Sa mission consiste à permettre une croissance massive et une adoption mondiale du réseau Bitcoin, en se concentrant sur Bitcoin Cash comme étant le véritable Bitcoin. Le groupe nChain comprend quatre unités fonctionnelles : 1) nChain Limited : une unité de recherche et développement de la chaîne de blocs située à Londres, au Royaume-Uni ; 2) nChain Holdings Limited : une société de portefeuille de propriété intellectuelle et de commercialisation ; 3) nChain Reaction : une entité d'investissement qui soutient les entreprises disposant de produits ou applications Bitcoin Cash ; et 4) nCrypt : un portefeuille Bitcoin et une plateforme d'échange au Canada. (nCrypt est actuellement connue sous le nom de nTrust, mais changera d'image en 2018 pour refléter sa décision de se concentrer sur le Bitcoin).

