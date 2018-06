nChain recebe a segunda patente para segurança digital e expande o suporte técnico para a cadeia de blocos para empresas

A segunda patente da nChain, a patente europeia 3268914, é intitulada "Determinando um segredo comum para a troca segura de informações e chaves criptográficas determinísticas hierárquicas". Esta técnica de geração de chaves determinísticas fornece uma comunicação segura aprimorada entre um par de nodes ou grupos em uma rede, sendo capaz de manter os segredos de chaves privadas.

Jimmy Nguyen, CEO do nChain Group descreve o vasto potencial de sua invenção:

"A técnica da geração de chaves determinísticas ajudará a evitar os hacks tipo Mt. Gox nas trocas e carteiras de criptomoedas. Mas os casos potenciais de uso acontecem em um número muito maior com o crescimento do mundo digital e o aumento da digitalização de ativos, armazenagem de dados em nuvem, métodos mais novos de comunicação digital e a explosão prevista dos dispositivos da Internet das Coisas. A invenção oferece benefícios de segurança significativos para qualquer situação na qual ativos, comunicações, dados confidencias ou recursos controlados precisam ser protegidos e seguros."

Nguyen descreve também a próxima fase do projeto da nChain no trabalho com parceiros adicionais na implementação da cadeia de blocos para empresas:

"Nossa equipe desenvolveu novas invenções poderosas. Agora é hora de implementar estas técnicas com parceiros de empresas para que atinjam seu potencial máximo. Estamos então expandindo a habilidade da nChain para fornecer o suporte técnico para a estratégia de cadeia de blocos para empresas. Trabalharemos com parceiros selecionados em projetos para produzir o benefício máximo para o ecossistema do Bitcoin Cash."

A nChain já está utilizando a geração de chaves determinísticas e outras técnicas como parte de seu trabalho com a SBI BITS no Japão, a empresa fornecedora de tecnologia financeira que é uma subsidiária de propriedade total da SBI Holdings, Inc. A nChain e a SBI BITS estão colaborando para desenvolver um sistema de carteira de criptomoeda de próxima geração, segura e avançada.

Além disso, a nChain auxilia empresas de cadeia de blocos a desenvolver aplicações através de seu kit de desenvolvimento de software (SDK na sigla em inglês) Nakasendo™. A versão 1.0 do SDK fornece uma biblioteca criptográfica que inclui a técnica patenteada de geração de chaves determinísticas. Disponível publicamente em maio de 2018 e à disposição para uso grátis na cadeia de blocos BCH, o SDK Nakasendo™ pode ser baixado no GitHub em https://github.com/nakasendo/.

A nChain também colaborará com a HandCash, a nova carteira Bitcoin Cash que utiliza tecnologia de comunicação entre objetos próximos (near-field) (http://handcash.io/) para fortalecer ainda mais seu produto com a técnica da geração de chaves determinísticas e outras inovações da nChain (a nChain investiu em HandCash).

A nChain trabalha visando criar um ecossistema de cadeia de blocos mais sólido concentrado na rede Bitcoin Cash. Para companhias buscando assistência técnica relacionada à estratégia de cadeia de blocos para empresas, contate a nChain por e-mail em contact@nchain.com.

SOBRE O NCHAIN GROUP: O nChain Group é o líder global em pesquisas e desenvolvimento de tecnologia de cadeias de blocos. Sua missão é possibilitar o crescimento maciço e a adoção global da rede Bitcoin, com o foco em Bitcoin Cash como a verdadeira Bitcoin.

Website: nChain.com

Twitter: @nChainGlobal

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/489689/nChain_Logo.jpg

FONTE nChain

SOURCE nChain

Related Links

http://nChain.com