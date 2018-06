nChain reçoit son second brevet pour la sécurité numérique et étend son assistance technique à la chaîne de blocs d'entreprise

Le second brevet de nChain, le brevet européen 3268914, s'intitule « Determining a common secret for the secure exchange of information and hierarchical deterministic cryptographic keys » (détermination d'un secret commun pour l'échange sécurisé d'informations et de clés cryptographiques déterministes hiérarchiques). Cette technique de génération de clé déterministe permet une communication sécurisée améliorée entre des paires de nœuds ou des entités sur un réseau, tout en étant capable de garder secrètes leurs clés privées.

Jimmy Nguyen, le PDG de nChain, décrit le grand potentiel de cette invention :

« La technique de génération de clé déterministe contribuera à prévenir les piratages de portefeuilles et d'échanges de cryptomonnaie du type "Mt. Gox". Mais les cas dans lesquels elle peut potentiellement être utilisée sont bien plus nombreux alors que le monde numérique croît avec l'augmentation de la numérisation des actifs, du stockage de données sur cloud, des nouvelles méthodes de communication numérique et l'explosion anticipée des appareils de l'IdO. Cette invention peut apporter d'importants avantages en matière de sécurité pour toutes les situations où des données sensibles, des actifs, des communications ou des ressources contrôlées doivent être sécurisés. »

M. Nguyen a également décrit la prochaine étape du travail de nChain qui consiste à travailler avec plus de partenaires sur la mise en place de la chaîne de blocs d'entreprise :

« Notre équipe a développé plusieurs nouvelles inventions puissantes. Le moment est venu de mettre en place ces techniques avec des partenaires commerciaux et de concrétiser leur plein potentiel. Par conséquent, nous étendons la capacité de nChain à fournir une assistance technique pour la stratégie de la chaîne de blocs d'entreprise. Nous travaillerons avec certains partenaires sur des projets afin de produire un bénéfice maximal pour l'écosystème Bitcoin Cash. »

nChain utilise déjà la génération de clé déterministe et d'autres techniques dans le cadre de son travail avec SBI BITS au Japon, la société fournisseur de technologie financière qui est une filiale en propriété exclusive de SBI Holdings, Inc. nChain et SBI BITS collaborent pour développer un système de portefeuille de cryptomonnaie avancé, sécurisé et de prochaine génération.

De plus, nChain aide les entreprises de la chaîne de blocs à développer des applications par le biais de son kit de développement logiciel (SDK) Nakasendo™. La version 1.0 du SDK fournit une bibliothèque cryptographique qui inclut la technique brevetée de génération de clé déterministe. Rendu disponible publiquement en mai 2018 et disponible pour un usage gratuit sur la chaîne de blocs BCH, le SDK Nakasendo™ peut être téléchargé sur GitHub à https://github.com/nakasendo/.

nChain collaborera également avec HandCash, le nouveau portefeuille de Bitcoin Cash qui utilise la technologie de communication en champ proche (http://handcash.io/), pour continuer à renforcer son produit avec la technique de génération de clé déterministe et d'autres innovations de nChain (nChain a investi dans HandCash).

nChain s'efforce à créer un écosystème de la chaîne de blocs plus fort et centré sur le réseau Bitcoin Cash. Pour toute entreprise cherchant une assistance technique avec sa stratégie de la chaîne de blocs d'entreprise, contactez nChain par email à contact@nchain.com.

À PROPOS DE NCHAIN GROUP : Le groupe nChain est le leader mondial de la recherche et du développement de technologies de la chaîne de blocs. Sa mission consiste à permettre une croissance massive et une adoption mondiale du réseau Bitcoin, en se concentrant sur Bitcoin Cash comme étant le véritable Bitcoin.

