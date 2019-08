NDB obtém classificação AAA de agência de classificação de crédito do Japão

XANGAI, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- No dia 20 de agosto de 2019, o Novo Banco de Desenvolvimento (New Development Bank, ou NDB, na sigla em inglês) recebeu a classificação 'AAA' por emissão de moeda estrangeira de longo prazo com um panorama estável pela Agência de Classificação de Crédito do Japão, Ltd (JCR).

Em seu comunicado à imprensa, a JCR declarou que a classificação 'AAA' do NDB se baseia em sua avaliação do sólido suporte às operações do Banco pelos países membros, à sólida base de capital do NDB e à estrutura de gestão de risco conservador para garantir a saúde financeira e o status de credor preferido desfrutado pelo Banco.

"Os BRICS estão enfrentando enormes requisitos financeiros no desenvolvimento de infraestrutura e crescimento sustentável, e os governos esclareceram sua política de utilização do NDB como instituição essencial para mobilizar recursos nesses campos. Os pagamentos capitais de cinco países membros também desempenharam um progresso estável na criação de uma estrutura financeira robusta, e espera-se que o NDB mantenha uma sólida estrutura financeira por meio da gestão conservadora de risco, mesmo quando seus empréstimos aumentem mais em volume", explicou a JCR no comunicado à imprensa.

"A JCR acredita que o NDB vai cumprir adequadamente seu papel como um NDB preparado para países emergentes por países emergentes", declarou a agência de classificação." A classificação internacional AAA representa um marco significativo para o Banco pertencente integralmente aos países em desenvolvimento e liderado por eles. A classificação AAA da JCR em conjunto com a AA+ da S&P and Fitch reflete respectivamente a sólida qualidade creditícia do Banco. Dadas suas classificações internacionais de crédito, o NDB está bem posicionado para arrecadar capital em taxas competitivas por meio de mercados de títulos e garantir menos precificação competitiva de empréstimos aos nossos clientes", declarou o Sr. Leslie Maasdorp, vice-presidente e diretor financeiros do NDB.

O comunicado à empresa na íntegra anunciando a decisão da JCR está disponível aqui.

O documento intitulado "JCR Assigned AAA Rating to New Development Bank with Stable Outlook", datado de agosto de 2019 pertence inteiramente a JCR e é reproduzido com sua permissão.

Informações de suporte

O NDB foi estabelecido pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para mobilizar recursos para projetos de desenvolvimento sustentável e infraestrutura nos BRICS e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento, complementando os esforços existentes de instituições financeiras regionais e multilaterais para o crescimento e desenvolvimento global. Para cumprir esse propósito, o NDB vai apoiar projetos públicos ou privados por meio de empréstimos, garantias, participações acionárias e outros instrumentos financeiros. De acordo com a Estratégia Geral do NDB, o desenvolvimento de infraestrutura sustentável está no cerne da estratégia operacional do Banco para 2017-2021. Em agosto de 2018, o Banco recebeu a classificação AA+ de emissor de crédito de longo prazo pela S&P and Fitch. No dia 31 de julho de 2019, a Fitch confirmou a classificação AA+ do NDB com um panorama estável.

