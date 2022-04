NDC Partnership oferece ferramentas aprimoradas de financiamento a países em desenvolvimento para aumentar a implementação de medidas climáticas

BAÍA DE MONTEGO, Jamaica, 27 de abril de 2022 PRNewswire/ -- Os países em desenvolvimento terão acesso a novas ferramentas de fundos e financiamentos para ações climáticas para enfrentar as mudanças climáticas, graças a uma estratégia financeira lançada pela NDC Partnership na Baía de Montego, na Jamaica.

O primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, lançou a nova estratégia em parceria com os copresidentes da NDC Partnership, o senador Matthew Samuda da Jamaica, Ministro sem pasta no Ministério de Crescimento Econômico e Criação de Empregos, e Alok Sharma do Reino Unido, presidente da COP e membro do Parlamento, para apoiar os países em desenvolvimento a implementar seus compromissos climáticos.

A Estratégia Financeira visa oferecer dinheiro e apoio aos países em desenvolvimento por meio da utilização de um modelo de cooperação único para promover a transformação nacional, regional e internacional sustentável.

A estratégia será:

Fortalecer a capacidade do país, posicionando consultores especializados para os ministérios setoriais e bancos de desenvolvimento nacionais,

Orientar os países a desenvolverem estratégias de financiamento da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) com parceiros de desenvolvimento e implementação para alinhar as NDCs com planos de desenvolvimento mais amplos, e

Facilitar a aceitação do setor privado das estratégias de financiamento para permitir a implementação das NDCs.

A nova estratégia financeira baseia-se no recente trabalho da Partnership, no qual US$ 1 bilhão foi mobilizado para apoiar ações climáticas de países em desenvolvimento. No entanto, é necessário fazer muito mais. O sexto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, Mudança Climática 2022: mitigação da mudança climática, adverte que não estamos no caminho certo para atingir a meta de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais estabelecidos no Acordo de Paris.

Após a COP26, os países mudaram seu foco para a implementação de compromissos climáticos, mas as ações climáticas exigem velocidade e escala sem precedentes. Em sua análise Perspectiva da Transição Energética Mundial, o membro da NDC Partnership, a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), estima que sejam necessários USD 51 trilhões em investimentos cumulativos em energia apenas para atingir a meta de 1,5°C (2021 a 2030).

"Como uma pequena ilha em desenvolvimento declarou, o objetivo de 1,5 grau do Acordo de Paris não é um alvo abstrato, mas uma questão de sobrevivência", disse o primeiro-ministro Holness. "É por isso que o desenvolvimento e o lançamento da estratégia financeira da NDC Partnership são tão importantes e oportunos."

"A estratégia financeira da Partnership oferece um forte sinal aos membros e líderes globais de que o aumento da ambição nos países em desenvolvimento deve ser urgentemente combinado com financiamento em larga escala, previsível e oportuno", acrescentou o Ministro Samuda.

Alok Sharma, presidente da COP, acrescentou: "Na COP26, fizemos progressos significativos, mas agora está na hora de transformar compromissos em ações. A Partnership mostrou que com a combinação da liderança dos países com uma resposta coordenada de parceiros internacionais, o suporte técnico e financeiro pode ser mobilizado de forma eficaz."

Sobre a NDC Partnership

A NDC Partnership reúne mais de 200 membros, incluindo 115 países desenvolvidos e em desenvolvimento, e 80 instituições para realizar ações climáticas ambiciosas que ajudem a cumprir o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). Os governos identificam suas prioridades para a implementação da NDC e o tipo de suporte necessário para produzir políticas e programas que gerem ações, o que fornecerá informações para um pacote personalizado de expertise, assistência técnica e financiamento para os membros.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1687000/NDC_Partnership_Logo.jpg

FONTE NDC Partnership

SOURCE NDC Partnership