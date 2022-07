Nefertiti Greene rejoint Mars Petcare pour diriger une nouvelle division scientifique et diagnostique

Depuis plus de 50 ans, Mars Petcare fait progresser la science pour mieux comprendre les besoins des animaux de compagnie et leur bien-être global. Nos équipes de recherche travaillent dans de multiples disciplines, comme la nutrition optimale des animaux de compagnie, la science des données, le microbiome des chiens et des chats, et les biomarqueurs de la santé et des maladies. Cette année, Mars Petcare a annoncé la création de la première biobanque d'animaux de compagnie au monde. L'objectif est d'apporter des informations uniques permettant la fourniture de solutions de santé pour les animaux de compagnie. La nouvelle division Mars Petcare Science & Diagnostics s'appuie sur l'héritage de l'entreprise en matière de science et de leadership dans le diagnostic prédictif.

Loic Moutault, président mondial de Mars Petcare, a déclaré : « Nefertiti Greene jouera un rôle essentiel dans la croissance continue de nos activités de diagnostic et accélérera l'impact de notre science. Nous sommes très fiers de notre activité de diagnostic. Elle joue un rôle central dans l'écosystème de Mars Petcare et est un moyen important de réaliser notre objectif. Et nous reconnaissons que le passage des soins vétérinaires curatifs aux soins vétérinaires préventifs dépend de la capacité de prédire et de diagnostiquer avec précision les maladies chez les animaux de compagnie. »

Mme Greene a rejoint Mars Petcare après avoir travaillé chez Johnson & Johnson (J&J), où elle a été responsable de la stratégie d'entreprise et directrice de cabinet du PDG. Elle apporte près de 30 ans d'expérience dans l'industrie couvrant la gestion générale, les opérations commerciales, la recherche préclinique et clinique dans les secteurs des technologies pharmaceutiques et médicales. Avant d'occuper son poste actuel, Mme Greene a occupé plusieurs postes chez J&J, notamment celui de présidente, pour les États-Unis, de l'entreprise Ethicon, Inc., une entreprise américaine spécialisée dans le matériel médical pour la chirurgie générale et pesant plusieurs milliards de dollars. Auparavant, Mme Greene a occupé le poste de présidente mondiale chez Ethicon et celui de présidente de Janssen Therapeutics, où elle était responsable des pertes et profits mondiaux de la modalité pour les maladies infectieuses et les vaccins pharmaceutiques aux États-Unis. Elle a commencé sa carrière dans la recherche scientifique avec Regeneron et a travaillé dans la recherche clinique, le marketing et les opérations commerciales avec diverses compagnies pharmaceutiques. Elle a notamment occupé pendant quatre ans le poste de responsable de la division américaine pour le diabète chez Bayer avant de rejoindre J&J.

Mme Greene a déclaré : « Je suis heureux de rejoindre l'équipe de direction de Mars Petcare et j'ai hâte de mettre à profit mon expérience dans le secteur de la santé pour faire fructifier les réussites en matière de diagnostic et de science chez Mars Petcare. En tant que propriétaire d'animaux de compagnie, j'ai hâte de contribuer à accroître la portée et l'impact des diagnostics et de la science pour les animaux de compagnie partout dans le monde. »

Au sein de J&J, Mme Greene a été conseillère exécutive pour le Enterprise Veterans Leadership Council et membre du conseil consultatif de la North America Diversity Equity and Inclusion Enterprise. Elle est actuellement membre du Executive Leadership Council et, en 2019, a été reconnue par la NAFE (National Association of Female Executives) comme responsable de l'année en matière de gestion des pertes et profits mondiaux. Mme Greene est également membre du conseil d'administration de la Women's Sports Foundation.

Elle rejoint Mars Petcare le 18 juillet 2022.

À propos de Mars Petcare

