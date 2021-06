Neighborhood Housing Services (NHS) y Guaranteed Rate unen a los residentes de West Humboldt Park en una iniciativa de embellecimiento

"Los programas y los servicios que ofrecemos satisfacen diversas necesidades de los miembros de esta comunidad", comentó Anthony E. Simpkins, presidente y director ejecutivo de NHS. "Hemos estado trabajando de manera sostenida en esta área prestando ayuda a las personas y nos alegra contar con el apoyo de Guaranteed Rate en nuestra misión de mejorar y crear barrios atractivos para los residentes de la ciudad", agregó.

"Guaranteed Rate está plenamente comprometida a mejorar los barrios de nuestro gran Chicago", señaló Camilo Escalante, director de la división de Segmentos Nacionales para la Diversidad de Guaranteed Rate. "En el marco de nuestro trabajo para crear más comunidades diversas en todo el país, nos enorgullece generar un impacto positivo y directo en las comunidades que atendemos, especialmente en nuestra ciudad natal".

Cada mes de junio, como parte de la Semana Nacional de NeighborWorks (desde el 5 hasta el 12 de junio) y para celebrar el Mes Nacional de la Propiedad de la Vivienda, NHS organiza y moviliza a voluntarios, empresarios, funcionarios electos y líderes cívicos para llevar a cabo eventos concebidos para mejorar los barrios y generar conciencia en torno a las comodidades únicas que existen en las comunidades que atienden.

NHS of Chicago es parte de la red nacional NeighborWorks, una afiliación de más de 240 organizaciones sin fines de lucro presentes en cada estado, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. La red NeighborWorks fue fundada y es respaldada por NeighborWorks America, que crea oportunidades para que las personas vivan en hogares asequibles, mejoren sus vidas y fortalezcan sus comunidades.

El financiamiento para el Día de NeighborWorks 2021 de NHS se ha obtenido gracias al generoso patrocinio de Guaranteed Rate.

Acerca de NHS of Chicago

NHS of Chicago es una organización sin fines de lucro que trabaja en colaboración con empresas, el gobierno y residentes locales para desarrollar y brindar apoyo a los barrios de Chicago. El NHS ofrece diversas clases para educar a las personas en torno a la adquisición de una vivienda, así como formación financiera, y pone a disposición asesores certificados por el HUD a fin de estabilizar a las comunidades y crear barrios atractivos.

Acerca de Guaranteed Rate Companies

Guaranteed Rate Companies, que incluye Guaranteed Rate, Inc., Guaranteed Rate Affinity, LLC y Proper Rate, LLC, cuenta con más de 10,000 empleados en más de 850 oficinas en Estados Unidos. Con sede en Chicago, Guaranteed Rate Companies es una de las 5 mejores compañías de hipotecas minoristas de Estados Unidos y financió más de $ 73.000 millones en 2020. Fundada en el año 2000 y con presencia en los 50 estados y Washington, D.C., Guaranteed Rate ha prestado apoyo a propietarios de vivienda de todo el país mediante créditos hipotecarios y refinanciamiento. La compañía se ha consolidado como líder en su sector al incorporar tecnología innovadora, ofrecer bajas tasas y brindar un incomparable servicio al cliente. En 2017, la compañía lanzó Guaranteed Rate Affinity, LLC, una empresa conjunta de originación de hipotecas entre Guaranteed Rate, Inc. y Realogy Holdings Corp. (NYSE: RLGY), un líder global en franquicias y corretaje de bienes raíces residenciales. En 2020, la compañía lanzó Proper Rate, LLC, una empresa conjunta de originación de hipotecas entre Guaranteed Rate, Inc. y @properties, una de las firmas de corretaje residencial más grandes del país. En conjunto, las Guaranteed Rate Companies han obtenido numerosos premios y reconocimientos, entre los que se incluyen: los 10 Mejores Prestamistas de 2021, de Forbes Advisor; Mejor Prestamista de Hipotecas Online y Mejor Prestamista de Hipotecas para Refinanciamiento en 2021, de NerdWallet; Mejor Prestamista de Servicios Online en 2018, de U.S. News & World Report; el premio Tech100 2020 de HousingWire por la tecnología líder en la industria "FlashCloseSM" de la compañía; el 3.° puesto en el ranking de los Mejores Prestamistas Hipotecarios Minoristas de Scotsman Guide 2019; la designación de Mejor Prestamista del Año por parte de Chicago Agent Magazine durante 5 años consecutivos; y su inclusión en la lista de Mejores Lugares de Trabajo de Chicago Tribune durante 7 años consecutivos. Visite rate.com para obtener más información.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1531238/NEIGHBORHOOD_HOUSING_SERVICES_OF_CHICAGO_LOGO_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1531272/Logo___NeighborWorks_Week.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1531273/Ujima_Community_Garden.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1531274/Anthony_Simpkins.jpg

FUENTE Neighborhood Housing Services of Chicago

