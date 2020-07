Nelson-Miller Kondigt Strategisch Partnerschap Met EuroDev Aan

LOS ANGELES, 21 juli 2020 /PRNewswire/ -- Nelson-Miller en EuroDev maken met trots bekend dat zij een strategisch samenwerkingverband zijn aangegaan dat een combinatie vormt van Nelson-Miller's expertise in ontwerp, bouw en fabricage en het technisch salesteam van wereldklasse en Europese distributienetwerk van EuroDev.

Dankzij dit partnerschap kan Nelson-Miller zijn portfolio aan diensten en oplossingen nu overal op de Europese markt aanbieden met een lokale en gepersonaliseerde benadering.

Opgericht in 1937, ontwerpt, bouwt en fabriceert Nelson-Miller op maat gemaakte OEM onderdelen en componenten voor alle markten en industrieën. Dit zijn onder meer:

"Dit partnerschap is een krachtige combinatie. EuroDev's inzicht in de Europese markt en hun sterke technische team zijn een unieke aanvulling op Nelson-Miller's portfolio van producten en diensten. Wij geloven dat hiermee industrie-leidende oplossingen ontstaan voor een diverse groep van cliënten waaronder makers van medische apparatuur, industriële bedrijven, automobiel-fabrikanten en vele anderen," aldus Jim Kaldem, President van Nelson-Miller.

Behalve de vele voordelen die dit verband biedt aan cliënten door heel Europa heeft Nelson-Miller nu een kantoor aan het adres Windmolen 22, 7609NN Almelo, Nederland. Het succes van Nelson-Miller in Europa is in handen van Bart Leussink, Directeur Business Development voor Nelson-Miller Europa. Voor informatie binnen Europa is Dhr. Leussink te bereiken via e-mail op [email protected], of telefonisch op +31 6 1175 5686.

Over Nelson-Miller

Gevestigd in Los Angeles is Nelson-Miller ontwerper, bouwer en fabrikant van klantspecifieke onderdelen en componenten voor alle markten en industrieën. Naast hun hoofdkwartier in Los Angeles heeft Nelson-Miller locaties voor de bouw en fabricage in Wausau, WI; Berlijn, WI; en Dongguan, China. Ga voor meer informatie over Nelson-Miller naar www.nelson-miller.com.

Over EuroDev

Opgericht en gevestigd in Nederland werkt EuroDev met cliënten aan de ontwikkeling van unieke business development modellen die zorgen voor groei en expansie op de Europese markt. Ga voor meer informatie over EuroDev naar www.eurodev.com.

Neem voor inlichtingen contact op met:

Paul Zahorecz

Manager, Marketing and Corporate Development

(202) 770-5380

[email protected]

