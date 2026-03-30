Neolix baut sein RoboVan-as-a-Service-Modell aus und treibt die Expansion in China und Übersee voran

PEKING, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Neolix, ein weltweit tätiger Anbieter autonomer Logistiklösungen, hat heute über den aktuellen Stand seines RoboVan-as-a-Service (RaaS)-Modells berichtet und einen wichtigen Schritt in Richtung der Kommerzialisierung der bedarfsorientierten autonomen Logistik vollzogen.

Neolix Scales RoboVan-as-a-Service Model, Targets 50-city expansion across China in 2026

Der On-Demand-Lieferservice des Unternehmens hat nach der raschen Einführung in mehreren Städten Chinas inzwischen mehr als 1,5 Millionen Bestellungen abgewickelt und insgesamt über 40 Millionen Kilometer im autonomen Fahrbetrieb zurückgelegt. In Qingdao, wo das Modell erstmals in großem Maßstab umgesetzt wurde, hat Neolix eine der größten Flotten für autonome Lieferungen aufgebaut, die in einer einzigen Stadt im Einsatz sind, wobei das tägliche Auftragsvolumen in Spitzenzeiten 6.500 Bestellungen übersteigt.

Dieser Meilenstein spiegelt einen allgemeinen Wandel in der Art und Weise wider, wie autonome Lieferdienste eingesetzt und betrieben werden. Im Gegensatz zu früheren Modellen, die auf festen Routen oder dem Kauf von Hardware basierten, führt der RaaS-Ansatz von Neolix ein bedarfsorientiertes, netzwerkbasiertes Dienstleistungsmodell ein. Über eine mobile Schnittstelle können Nutzer in Echtzeit ein autonomes Fahrzeug anfordern, um Punkt-zu-Punkt-Lieferungen durchzuführen, ähnlich wie bei Fahrdienstvermittlungsdiensten.

Aufbauend auf diesen Fortschritten tritt Neolix nun in eine neue Expansionsphase ein. Das Unternehmen plant, sein RaaS-Geschäft innerhalb dieses Jahres auf 50 Städte in ganz China auszuweiten und gleichzeitig internationale Pilotprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südkorea, Singapur und Portugal voranzutreiben. Diese Projekte sollen untersuchen, wie das Modell an unterschiedliche städtische Umgebungen und rechtliche Rahmenbedingungen angepasst werden kann, und damit die Grundlage für eine breitere weltweite Einführung schaffen.

Das Modell wurde Mitte 2025 in Qingdao in Zusammenarbeit mit Didi Freight erstmals erprobt und soll insbesondere den fragmentierten, hochfrequenten Logistikbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen besser abdecken. Durch die Möglichkeit flexibler Routenplanung und nutzungsabhängiger Preisgestaltung senkt der Dienst die Hürden für die Einführung autonomer Lieferungen und reduziert in vielen Fällen die Lieferkosten im Vergleich zu herkömmlichen Liefermodellen um rund 50 %, während gleichzeitig die Zuverlässigkeit des Dienstes verbessert wird.

Dieser Ansatz richtet sich an einen großen, aber bislang vernachlässigten Teil des städtischen Logistikmarktes. In ganz China stellt die städtische Distribution einen Markt im Wert von mehreren Billionen Renminbi dar, doch ein erheblicher Teil der Nachfrage stammt von kleinen Händlern, Großhändlern, Einzelhändlern und lokalen Dienstleistern, deren Bedarf oft unregelmäßig, zeitkritisch und schwer zu standardisieren ist. Das RaaS-Modell von Neolix ist darauf ausgelegt, diesen Anforderungen gerecht zu werden, indem es ein gemeinsames, bedarfsorientiertes Liefernetzwerk bereitstellt, das vielfältige Anwendungsfälle abdeckt – von der Nachlieferung im Einzelhandel und der Distribution von Frischwaren bis hin zu Lieferungen im Pharma- und Fertigungsbereich. Die Fahrzeuge sind rund um die Uhr im Einsatz, um eine lückenlose städtische Lieferkette zu gewährleisten.

Dem Modell liegt eine Kombination aus fahrzeugseitiger Autonomie und cloudbasierter Systemintelligenz zugrunde. Neolix hat autonome Fahrtechnologie der Stufe 4 in großem Maßstab eingeführt, wodurch Fahrzeuge in komplexen städtischen Umgebungen ohne Rückgriff auf hochauflösende Karten fahren können, was eine schnellere Einführung an neuen Standorten ermöglicht. Gleichzeitig verbindet ein zentralisiertes Dispositions- und Koordinationssystem die Fahrzeuge zu einem einheitlichen Netzwerk, was eine Echtzeit-Disposition und eine dynamische Routenoptimierung bei großen Auftragsvolumina ermöglicht. Mit zunehmender Flottengröße und geografischer Abdeckung verbessert dieser vernetzte Ansatz die Gesamteffizienz, verkürzt die Reaktionszeiten und senkt die marginalen Kosten, wodurch die Skalierbarkeit des Dienstes verstärkt wird.

„Mit zunehmender Reife der Technologie für autonomes Fahren verlagert sich der Fokus immer mehr von einzelnen Fahrzeugen hin zu integrierten Dienstleistungsnetzwerken", erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme. „Unser Ziel ist es, autonome Lieferdienste als gemeinsame Infrastruktur zugänglich zu machen, um eine effizientere urbane Logistik zu ermöglichen und die digitale Transformation der städtischen Lieferketten zu unterstützen."

Angesichts des anhaltenden Wachstums sowohl hinsichtlich der Flottengröße als auch der operativen Kapazitäten geht Neolix davon aus, dass sein RaaS-Modell eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung der urbanen Logistik der nächsten Generation spielen wird und eine flexiblere und skalierbarere Alternative zu herkömmlichen Liefersystemen bietet.

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