Neolix développe son modèle de RoboVan à la demande pour accélérer son expansion en Chine et à l'étranger

PÉKIN, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Neolix, fournisseur mondial de solutions de logistique autonome, a révélé aujourd'hui les progrès de son modèle de service de RoboVan (RaaS), qui marquent une étape clé dans la commercialisation de la logistique autonome à la demande.

Neolix Scales RoboVan-as-a-Service Model, Targets 50-city expansion across China in 2026

À la suite de son déploiement rapide dans plusieurs villes de Chine, le service de livraison à la demande de l'entreprise a exécuté à ce jour plus de 1,5 million de commandes et cumulé plus de 40 millions de kilomètres de conduite autonome. À Qingdao, où le modèle a été pour la première fois appliqué à grande échelle, Neolix a mis en place l'une des plus grandes flottes de livraison autonome opérant dans une seule ville, capable de satisfaire plus de 6 500 commandes quotidiennes.

Cette étape reflète un changement plus large dans la manière dont la livraison autonome est déployée et réalisée. Contrairement aux modèles précédents, qui reposaient sur des itinéraires fixes ou sur l'achat de matériel, l'approche RaaS de Neolix inaugure un modèle de service à la demande basé sur le réseau. Grâce à une interface mobile, les utilisateurs peuvent demander en temps réel un véhicule autonome pour effectuer des livraisons de point à point, comme c'est la pratique pour le covoiturage.

Forte de cette progression, la société Neolix entre dans une nouvelle phase d'expansion. Elle prévoit d'étendre ses activités RaaS à 50 villes chinoises au cours de l'année, mais aussi de lancer des projets pilotes internationaux aux Émirats arabes unis, en Corée du Sud, à Singapour et au Portugal. Ces déploiements ont pour but d'étudier comment le modèle peut être adapté à différents environnements urbains et cadres réglementaires, afin de jeter les bases d'un déploiement plus vaste au niveau mondial.

Testé pour la première fois à Qingdao à la mi-2025 en partenariat avec Didi Freight, le modèle est pensé pour mieux répondre aux besoins logistiques fragmentés très fréquents, notamment des petites et moyennes entreprises. En permettant des itinéraires souples et une tarification basée sur l'utilisation, le service réduit les obstacles à l'adoption de la livraison autonome et, dans de nombreux cas, fait baisser les coûts de livraison d'environ 50 % par rapport aux modèles de livraison traditionnels, tout en améliorant la fiabilité du service.

Cette approche cible un segment important, mais historiquement mal desservi du marché de la logistique urbaine. Dans toute la Chine, la distribution urbaine représente un marché de plusieurs billions de renminbis, mais une part notable de la demande provient de petits marchands, de grossistes, de détaillants et de prestataires de services locaux dont les besoins sont souvent irréguliers, urgents ou difficiles à normaliser. Le modèle RaaS de Neolix est conçu pour s'adapter à cette dynamique grâce à un réseau partagé de livraison à la demande capable de prendre en charge divers cas d'utilisation, allant du réapprovisionnement des magasins de détail à la distribution de produits frais, de médicaments ou de biens manufacturés, sur la base de véhicules fonctionnant 24 heures sur 24 pour soutenir la continuité des chaînes d'approvisionnement urbaines.

Le modèle se fonde sur une combinaison d'autonomie des véhicules et d'intelligence du système d'informatique en nuage. Neolix a déployé à grande échelle la technologie de conduite autonome de niveau 4, qui permet aux véhicules de fonctionner dans des environnements urbains complexes sans dépendre de cartes à haute définition en vue d'un déploiement plus rapide dans de nouveaux endroits. Parallèlement, un système centralisé de répartition et de coordination relie les véhicules en un réseau unifié, ce qui assure une programmation en temps réel et une optimisation dynamique des itinéraires pour les gros volumes de commandes. Avec l'augmentation de la taille de la flotte et de la couverture géographique, cette approche en réseau améliore l'efficacité globale, réduit les délais de réponse et les coûts marginaux pour renforcer l'évolutivité du service.

« À mesure que s'impose la technologie de conduite autonome, l'attention se déplace de plus en plus des véhicules individuels vers des réseaux de services intégrés », a déclaré l'entreprise dans un communiqué. « Notre objectif est de faire de la livraison autonome une infrastructure partagée accessible, au bénéfice de l'efficacité de la logistique urbaine et de la transformation numérique des chaînes d'approvisionnement des villes. »

Dans un contexte de croissance continue de sa flotte et de ses capacités opérationnelles, Neolix s'attend à ce que son modèle RaaS joue un rôle croissant dans la construction de la prochaine génération de logistique urbaine, en proposant une solution alternative modulable plus souple que les systèmes de livraison traditionnels.

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