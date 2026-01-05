Neolix entre en partenariat avec Luxmea pour cocréer un nouvel écosystème pour la logistique urbaine intelligente en Europe

PÉKIN, 5 janvier, 2026 /PRNewswire/ -- Neolix, leader mondial des solutions de livraison autonome, vient de conclure officiellement un partenariat stratégique avec Luxmea, fournisseur européen de solutions de mobilité et de transport électrique. La collaboration portera sur les scénarios de livraison urbaine dans le marché européen, en s'appuyant sur l'IA comme moteur principal pour construire conjointement un nouvel écosystème efficace, intelligent et durable pour la logistique urbaine. Ce partenariat marque non seulement l'approfondissement de la présence mondiale de Neolix, mais il insuffle également une dynamique d'innovation chinoise dans la modernisation de l'industrie européenne de la logistique intelligente.

En tant qu'acteur de référence en R&D, fabrication et services de RoboVan, les principaux produits de Neolix ont obtenu la certification de TÜV Rheinland, une autorité mondialement reconnue, et sont conformes à plus de 20 réglementations ECE/EU, ce qui permet une adaptation souple aux divers besoins de livraison en milieu urbain. À ce jour, les véhicules autonomes de Neolix ont été déployés dans 15 pays et régions du monde, avec un volume cumulé de livraisons et de déploiements dépassant les 15 000 unités.

Marque de Baodao Vehicle Industry, Luxmea est spécialisée dans les vélos-cargos électriques et les solutions de mobilité urbaine intelligente. Luxmea s'est imposé comme une marque de renom dans le secteur du transport urbain durable en Europe. Ses solutions de vélos-cargos électriques ont une base d'application mature dans le scénario de livraison du dernier kilomètre entre les centres et les clients, répondant précisément aux besoins segmentés de la logistique urbaine. Avec un système de chaîne d'approvisionnement couvrant la Chine et l'Europe, Luxmea a mobilisé de vastes ressources commerciales. Actuellement, plus de 550 000 vélos électriques développés par l'entreprise sont utilisés dans toute l'Europe, au service de nombreux clients importants dans le domaine de la logistique, et contribuent efficacement à la transformation de la mobilité urbaine et de la livraison du dernier kilomètre vers la propreté, l'intelligence et la connectivité.

Dans le cadre de l'accord de coopération, les deux parties exploiteront pleinement la valeur synergique des ressources des clients, se concentreront sur les grandes entreprises de logistique, la logistique urbaine et les besoins de livraison du dernier kilomètre, atteindront la complémentarité des scénarios de service et fourniront conjointement un soutien logistique du dernier kilomètre plus complet pour les clients. Parallèlement, Neolix s'appuiera sur ses technologies de conduite autonome L4 et d'IA de base pour renforcer les activités de Luxmea grâce à une mise à niveau intelligente, en construisant conjointement un nouvel écosystème de logistique urbaine adapté aux demandes du marché européen et en accélérant le développement du vaste marché de la logistique intelligente en Europe.

Ce partenariat stratégique représente une étape clé pour les deux parties, basée sur les besoins de développement du marché européen, avec la complémentarité des ressources et l'autonomisation technologique comme principaux moteurs pour explorer conjointement le potentiel du marché de la logistique du dernier kilomètre. Les avantages de Neolix en matière de technologie de l'IA et de produits de véhicules autonomes formeront une synergie efficace avec l'accumulation du marché local et les ressources de la chaîne d'approvisionnement de Luxmea, renforçant ainsi la compétitivité des deux parties dans le secteur de la logistique intelligente en Europe et fournissant des solutions innovantes pour la mise à niveau de l'industrie logistique locale.

Will Zhao, président exécutif de Neolix, déclare : « L'Europe est une plaque tournante pour la logistique intelligente mondiale, et ce partenariat avec Luxmea est une étape cruciale dans l'approfondissement de notre implantation européenne. Grâce à l'autonomisation approfondie de la technologie de l'IA et des produits de véhicules autonomes, nous travaillerons avec Luxmea pour relever les défis de la livraison du dernier kilomètre et apporter des expériences logistiques plus efficaces et plus pratiques aux consommateurs européens ».

Wenjun Lin, directeur général de Luxmea GmbH, déclare : « La force technique et l'expérience opérationnelle à grande échelle de Neolix complètent parfaitement les ressources de notre chaîne d'approvisionnement locale et nos capacités d'intégration technique. L'accumulation technologique de Luxmea dans le contrôle et l'écosystème de la micromobilité européenne, combinée à la technologie intelligente d'IA de Neolix, créera des progrès synergiques. Nous nous réjouissons à la perspective de promouvoir la modernisation innovante des modèles de livraison au dernier kilomètre grâce à nos efforts de collaboration et d'aider l'UE à atteindre ses objectifs en matière de développement logistique durable ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853977/Neolix_partners_Luxmea_co_create_a_ecosystem_smart_urban_logistics_Europe.jpg