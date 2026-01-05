Neolix geht Partnerschaft mit Luxmea ein, um gemeinsam ein neues Ökosystem für intelligente Stadtlogistik in Europa zu schaffen

BEIJING, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Neolix, ein weltweit führender Anbieter von autonomen Lieferlösungen, ist offiziell eine strategische Partnerschaft mit Luxmea eingegangen, einem europäischen Anbieter von elektrischen Fracht- und Mobilitätslösungen. Die Zusammenarbeit wird sich auf städtische Lieferkonzepte auf dem europäischen Markt konzentrieren und KI als zentralen Treiber nutzen, um gemeinsam ein effizientes, intelligentes und nachhaltiges neues Ökosystem für die Stadtlogistik aufzubauen. Diese Partnerschaft markiert nicht nur die Vertiefung der globalen Präsenz von Neolix, sondern bringt auch chinesische Innovationskraft in die Modernisierung der intelligenten Logistikbranche Europas ein.

Als führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung und Dienstleistungen im Bereich RoboVan haben die Kernprodukte von Neolix die Zertifizierung der weltweit anerkannten Behörde TÜV Rheinland erhalten und entsprechen mehr als 20 ECE/EU-Vorschriften, sodass sie flexibel an unterschiedliche Anforderungen im städtischen Lieferverkehr angepasst werden können. Bis heute wurden die autonomen Fahrzeuge von Neolix in 15 Ländern und Regionen weltweit eingesetzt, wobei die Gesamtzahl der Auslieferungen und Einsätze 15.000 Einheiten übersteigt.

Luxmea ist eine Marke der Baodao Vehicle Industry und hat sich auf elektrische Lastenfahrräder und intelligente Mobilitätslösungen für den städtischen Raum spezialisiert. Das Unternehmen hat sich als bekannte Marke im Bereich des nachhaltigen städtischen Verkehrs in Europa etabliert. Seine Lösungen für elektrische Lastenfahrräder verfügen über eine ausgereifte Anwendungsgrundlage im Bereich der Last-Mile-Lieferung von Hubs zu Kunden und erfüllen genau die segmentierten Anforderungen der städtischen Logistik. Mit einem Lieferkettensystem, das China und Europa abdeckt, hat Luxmea umfangreiche Marktressourcen aufgebaut. Derzeit sind über 550.000 von dem Unternehmen entwickelte Elektrofahrräder in ganz Europa im Einsatz, die zahlreiche große Kunden aus dem Logistikbereich bedienen und die Transformation der urbanen Mobilität und der Last-Mile-Lieferung in Richtung Sauberkeit, Intelligenz und Konnektivität effektiv vorantreiben.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung werden beide Parteien den Synergieeffekt der Kundenressourcen voll ausschöpfen, sich auf die städtische Logistik und die Anforderungen der Last-Mile-Lieferung großer Logistikunternehmen konzentrieren, eine Komplementarität der Dienstleistungsszenarien erreichen und gemeinsam einen umfassenderen Last-Mile-Logistik-Support für Kunden anbieten. Gleichzeitig wird Neolix seine L4-Autonomie- und Kern-KI-Technologien nutzen, um das Geschäft von Luxmea durch intelligente Upgrades zu stärken, gemeinsam ein neues städtisches Logistik-Ökosystem aufzubauen, das auf die Anforderungen des europäischen Marktes zugeschnitten ist, und die Entwicklung des riesigen europäischen Marktes für intelligente Logistik zu beschleunigen.

Diese strategische Partnerschaft stellt für beide Seiten eine wichtige Maßnahme dar, die auf den Entwicklungsbedürfnissen des europäischen Marktes basiert, wobei die Komplementarität der Ressourcen und die technologische Stärkung die wichtigsten Triebkräfte sind, um gemeinsam das Potenzial des Last-Mile-Logistikmarktes zu erschließen. Die Vorteile von Neolix in den Bereichen KI-Technologie und autonome Fahrzeugprodukte werden effiziente Synergien mit den lokalen Marktkenntnissen und Lieferkettenressourcen von Luxmea bilden, die Marktwettbewerbsfähigkeit beider Parteien im europäischen Smart-Logistik-Sektor weiter stärken und innovative Lösungen für die Modernisierung der lokalen Logistikbranche bieten.

Will Zhao, Executive President von Neolix, erklärte: „Europa ist ein strategischer Knotenpunkt für die globale intelligente Logistik, und diese Partnerschaft mit Luxmea ist ein entscheidender Schritt zur Vertiefung unserer europäischen Präsenz. Durch die umfassende Nutzung von KI-Technologie und autonomen Fahrzeugprodukten werden wir gemeinsam mit Luxmea die Herausforderungen der Last-Mile-Zustellung angehen und den europäischen Verbrauchern effizientere und bequemere Logistikerlebnisse bieten."

Wenjun Lin, General Manager von Luxmea GmbH, erklärte: „Die technische Stärke und die umfangreiche operative Erfahrung von Neolix ergänzen unsere lokalen Lieferkettenressourcen und technischen Integrationsfähigkeiten perfekt. Die technologische Kompetenz von Luxmea im Bereich der Antriebssteuerung und des Ökosystems für Mikromobilität in Europa wird in Kombination mit der KI-Technologie von Neolix zu synergetischen Fortschritten führen. Wir freuen uns darauf, durch unsere Zusammenarbeit die innovative Weiterentwicklung von Last-Mile-Liefermodellen voranzutreiben und die EU bei der Erreichung ihrer Ziele für eine nachhaltige Logistikentwicklung zu unterstützen."

