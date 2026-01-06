Neolix noue une alliance stratégique avec la société portugaise Salvador Caetano Auto, ouvrant ainsi la voie à la transformation logistique intelligente en Europe

LAS VEGAS, BEIJING et VILA NOVA DE GAIA, Portugal, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le jour de l'ouverture du CES 2026, salon mondial de l'innovation technologique, Neolix Technologies, pionnière mondiale du RoboVan et de la logistique intelligente, a annoncé une alliance stratégique avec Salvador Caetano Auto, éminent fournisseur portugais de solutions automobiles et de mobilité dans le cadre de son écosystème Caetano Mobility. Cette collaboration historique marque l'accélération de l'expansion de Neolix sur le marché européen, les deux parties s'engageant à explorer ensemble l'avenir de la mobilité intelligente et à favoriser la modernisation des écosystèmes logistiques autonomes au Portugal et au-delà. En s'appuyant sur des capacités complémentaires, l'alliance devrait insuffler une nouvelle vitalité à l'Europe dans sa quête d'un développement durable et intelligent des transports.

En tant que pionnier de la commercialisation mondiale de technologie de conduite autonome à basse vitesse , Neolix est depuis longtemps à l'avant-garde de l'élaboration de l'avenir de la logistique intelligente. Avec un réseau de déploiement mondial couvrant 15 pays et régions et une flotte de plus de 15 000 véhicules autonomes en service, Neolix a établi une expertise inégalée en matière d'innovation technologique, d'adaptation des scénarios et d'expansion du marché mondial. Ses technologies de base et ses produits ont été largement reconnus par les autorités internationales, se conformant à des réglementations européennes strictes et établissant des références pour l'industrie en matière de sécurité et de fiabilité. Salvador Caetano Auto, un groupe automobile portugais de premier plan, présent dans plus de 48 pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Afrique, possède une connaissance approfondie des marchés locaux de la mobilité et de solides ressources industrielles, ce qui en fait un partenaire idéal pour Neolix, qui souhaite renforcer sa présence en Europe.

L'alliance stratégique débutera par l'exploration collaborative de scénarios de mobilité autonome, avec pour objectif initial de valider l'intégration des solutions autonomes de pointe de Neolix dans les écosystèmes industriels et logistiques locaux. Au-delà de la validation immédiate des scénarios, les deux parties partagent une ambition à long terme consistant à faire progresser le développement de la mobilité autonome en mettant en œuvre, dans un premier temps, une preuve de concept au Portugal. En combinant les connaissances techniques de Neolix et son expérience en matière de commercialisation avec les capacités du marché local de Caetano Mobility, l'alliance s'engagera activement auprès des autorités compétentes pour contribuer au développement du cadre réglementaire portugais en matière de conduite autonome. Cet effort portera sur le développement de solutions RoboVan pour un écosystème logistique intelligent plus efficace, sûr et durable, pouvant être déployé dans toute l'Europe.

Cette collaboration est appelée à évoluer vers un partenariat stratégique à long terme axé sur la transformation de l'industrie. À l'avenir, les deux parties exploreront une coopération approfondie en matière de co-innovation technologique, d'expansion du marché et de création d'un écosystème, afin d'apporter les solutions matures de mobilité autonome de Neolix à un plus grand nombre d'utilisateurs européens grâce au réseau et aux capacités de Salvador Caetano, et bien plus encore.

L'un des principaux objectifs de l'alliance est de promouvoir la normalisation et la popularisation de la logistique autonome à faible vitesse en Europe, en tirant parti de l'innovation pour résoudre les problèmes du secteur et créer plus de valeur pour la société, les entreprises et les consommateurs. Ce partenariat illustre l'engagement de Neolix en faveur d'une « expansion mondiale axée sur la localisation », en mettant la sagesse technologique chinoise au service de la révolution de la mobilité intelligente en Europe.

Will Zhao, président exécutif de Neolix, a déclaré : « Nous sommes honorés de former cette alliance stratégique avec Salvador Caetano Auto au CES 2026, une référence mondiale en matière d'innovation. L'Europe est un marché stratégique fondamental pour l'expansion mondiale de Neolix, et cette collaboration marque une étape importante dans notre mission de construction d'un écosystème logistique intelligent mondial. En tant que premier fournisseur de solutions RoboVan, Neolix s'engage à partager ses technologies de conduite autonome éprouvées et son expérience opérationnelle à grande échelle avec des partenaires internationaux. En nous associant à Salvador Caetano Auto, nous souhaitons non seulement apporter des solutions innovantes au marché portugais, mais aussi travailler ensemble pour façonner l'avenir de la logistique intelligente européenne, en contribuant aux objectifs de développement durable de la région ».

Miguel Fonseca, PDG de Caetano Mobility et directeur exécutif de Salvador Caetano Auto a commenté : « Neolix Technologies est un leader mondial de la mobilité autonome commerciale, et sa force technologique ainsi que son expérience du marché sont hautement reconnues dans l'industrie. Nous sommes ravis de former cette alliance stratégique avec Neolix, qui apportera des solutions logistiques autonomes avancées au Portugal et accélérera la transformation de nos industries locales de logistique urbaine. Cette collaboration s'inscrit dans notre intention de promouvoir le transport durable et intelligent, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Neolix pour stimuler l'innovation, créer de la valeur et contribuer au développement de l'écosystème de la mobilité intelligente en Europe ».

L'annonce de cette alliance stratégique au CES 2026 souligne la position de leader de Neolix dans l'industrie mondiale des RoboVan et sa détermination à accélérer la collaboration mondiale en matière d'innovation. Grâce à ses capacités complètes en matière de R&D indépendante, d'innovation technologique et de déploiement opérationnel à l'échelle mondiale, Neolix est équipée pour mener la transformation des secteurs de la logistique et de la mobilité intelligentes en Europe. Ce partenariat définit de nouvelles possibilités de coopération technologique entre la Chine et l'Europe dans le domaine de la logistique urbaine, ouvrant la voie à des échanges et à une collaboration plus approfondis qui façonneront l'avenir de l'écosystème logistique mondial.

