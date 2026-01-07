Neolix Technologies devient membre premium de la Fondation Autoware pour fournir à l'écosystème des solutions de conduite autonome entièrement commercialisées

LAS VEGAS et PÉKIN, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Neolix Technologies, pionnier et leader mondial de la technologie RoboVan et des solutions logistiques autonomes, a annoncé aujourd'hui son adhésion officielle à la Fondation Autoware en qualité de membre premium. Neolix se distingue notamment par la fourniture commerciale de solutions de conduite autonome à grande échelle dans l'écosystème Autoware. Cette nouvelle adhésion marque une étape majeure à la fois pour l'expansion stratégique mondiale de Neolix et pour la progression des solutions de conduite autonome à code source ouvert.

Member Certificate Hand-over

Remise du certificat de membre

Basée à Pékin, en Chine, la société Neolix a établi une présence inégalée sur le marché avec ses plus de 15 000 véhicules de livraison autonomes déployés et opérationnels dans le monde entier, qui forment la plus grande flotte commerciale de RoboVans au niveau mondial. Cette opération commerciale à grande échelle témoigne de la maturité des capacités techniques de Neolix et de leur validation par le marché, soulignées par des réalisations particulièrement innovantes en 2025 : la société a été la première à mettre à disposition et à déployer commercialement la technologie de conduite autonome sans carte de niveau 4, définissant ainsi une référence de premier plan dans le secteur avec son modèle de service RoboVan (RaaS) pour la livraison autonome. Forte de ses compétences approfondies dans les scénarios de logistique autonome à basse vitesse, Neolix est bien placée pour jouer un rôle central dans l'élaboration d'une autonomie prête à être déployée, à travers sa participation active au groupe de travail sur l'autonomie à basse vitesse de la Fondation Autoware.

La technologie de conduite autonome sans carte de niveau 4, lancée par Neolix en 2025, intègre des systèmes de perception avancés avec des algorithmes de prise de décision pilotés par l'IA pour permettre un positionnement au centimètre près et une réponse dynamique en temps réel, même dans des environnements urbains complexes. Grâce à cette avancée, les RoboVans de Neolix peuvent fonctionner de manière sûre et efficace dans des conditions difficiles, notamment dans des zones piétonnes à forte densité, sur des routes à trafic mixte et par mauvais temps, tout en éliminant la dépendance aux cartes en haute définition. En supprimant cette dépendance essentielle, la technologie réduit considérablement les coûts et les délais de déploiement pour jeter les bases d'une expansion mondiale plus rapide et plus évolutive. En complément de cette innovation technique, Neolix a lancé le premier modèle de service RoboVan (RaaS) du secteur : les flottes autonomes ne sont ainsi plus seulement des actifs à fort investissement fondés sur la propriété, mais des offres souples basées sur les services. Ce changement réduit les coûts initiaux et la complexité opérationnelle pour les clients, élimine les obstacles à l'adoption et accélère l'adoption dans divers scénarios de logistique urbaine. Il débloque ainsi une nouvelle demande sur le marché en fournissant un modèle éprouvé de déploiement à grande échelle. Ces avancées s'appuient sur l'expérience reconnue de Neolix en matière de gestion de flotte de grande ampleur. À Qingdao, dans la province du Shandong, l'entreprise a déployé plus de 1 200 véhicules qui forment la flotte autonome la plus grande et la plus dense du monde. La répartition basée sur le cloud et les boucles de données en temps réel sur le site de Qingdao favorisent des opérations de flotte urbaine hautement efficaces et collaboratives qui établissent une référence mondiale pour les réseaux de livraison autonomes à l'échelle de la ville.

Cette dynamique s'étend au niveau international. En octobre 2025, plusieurs modèles RoboVan de Neolix ont reçu l'autorisation de circuler sur la voie publique aux Émirats arabes unis : une première pour les véhicules sans conducteur au Moyen-Orient.

Membre commercial de la Fondation Autoware pour la conduite autonome, Neolix s'engage à tirer parti de son expérience de la commercialisation et de ses atouts techniques pour contribuer à l'écosystème à code source ouvert d'Autoware. Will Zhao, président exécutif de Neolix, a déclaré : « L'adhésion à la Fondation Autoware est une étape cruciale dans la stratégie mondiale d'innovation ouverte de Neolix. Entreprise commerciale de premier plan dans l'écosystème, nous avons à cœur de combler le fossé entre la technologie à code source ouvert et l'application commerciale pratique. En partageant notre expérience opérationnelle évolutive, depuis notre solution de référence à Qingdao jusqu'à notre modèle de service RaaS, le premier du secteur, en passant par des solutions techniques rentables telles que l'autonomie sans carte, nous souhaitons travailler avec plus de 100 membres mondiaux de l'écosystème Autoware pour promouvoir le développement d'une logistique autonome sûre, efficace, prête à être déployée. »

Neolix prévoit d'accélérer son expansion mondiale à l'horizon 2026. En travaillant en étroite coopération avec des partenaires locaux, notamment à travers sa collaboration avec la Fondation Autoware, Neolix vise à développer son activité RoboVan dans le monde entier, avec pour objectif plus de 10 000 livraisons à l'étranger d'ici à la fin de l'année 2027. Cette impulsion mondiale, alimentée par une commercialisation éprouvée, une technologie de pointe et une innovation ouverte, renforce la position de Neolix comme leader de l'élaboration de l'avenir de la logistique autonome à l'échelle mondiale.

Pour obtenir plus d'informations sur Neolix, veuillez consulter le site https://www.neolix.ai/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856412/Member_Certificate_Hand_over.jpg