NEOM AI Challenge continua a receber projetos de inovadores e empreendedores

RIAD, Arábia Saudita, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A segunda edição do NEOM AI Challenge, lançada pela Saudi Data & AI Authority (SDAIA) em parceria com a NEOM, continua a receber interessados em competir no Challenge até 10 de novembro. O objetivo do NEOM Challenge é oferecer suporte a inovadores e empreendedores e desenvolver capacitações locais e internacionais em pequenas e médias empresas em todo o mundo para levá-las a novos patamares em inovação.

Este Challenge está no âmbito das iniciativas da SDAIA para viabilizar o valor de dados como um ativo nacional, bem como contribuir para a concretização dos objetivos da Visão 2030. Por meio desse Challenge, a SDAIA pretende posicionar o Reino como pioneiro global nas áreas de dados e IA. A SDAIA também desempenha um papel fundamental no aumento da conscientização sobre IA, promovendo e incentivando a inovação contínua de IA e construindo capacitações nacionais que se destaquem no campo da inovação.

A NEOM Challenge, uma das iniciativas da Cúpula Global de IA, realizada em setembro passado, se concentra na utilização de tecnologias de IA para superar os desafios enfrentados pela NEOM por meio de três faixas: utilização de IA orientada por dados para projeções e insights em tomada de decisões, inspeção adaptativa de IA e legislação executável de máquina e IA.

Os empreendedores podem se inscrever no Challenge em equipes de dois a cinco membros. As pequenas empresas precisam ter uma equipe de 6 a 49 funcionários e receitas que variem de SAR 3 a 40 milhões por ano para participar do Challenge, enquanto as médias empresas precisam ter uma equipe de 50 a 249 funcionários em tempo integral e receitas que variam de SAR 40 a 200 milhões por ano.

Cada um dos vencedores das três faixas receberá um contrato executivo com a NEOM no valor de SAR 500 mil para desenvolver suas inovações e ideias e transformá-las em produtos tangíveis, bem como para motivar as empresas a oferecer o produto mínimo viável.

Você pode se inscrever no Challenge e obter as informações relacionadas no link: https://neom.globalaisummit.org/en/index.aspx

O primeiro NEOM Challenge foi lançado durante a primeira edição da Cúpula Global de AI 2020 para encontrar soluções pioneiras e inovadoras para atender aos futuros desafios globais. A primeira edição se concentrou em inovações de IA desenvolvidas por estudantes universitários. Quatrocentos estudantes de 39 universidades sauditas participaram da primeira edição do Challenge. Eles apresentaram projetos inovadores para criar um ambiente sustentável em três áreas críticas que representam os caminhos do Challenge: energia, entretenimento e transporte.

FONTE SDAIA

SOURCE SDAIA