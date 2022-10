Projekte von Innovatoren und Unternehmern können weiterhin für die NEOM AI Challenge angemeldet werden

RIAD, Saudi-Arabien, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Man kann sich bis zum 10. November weiterhin für die Teilnahme an der zweiten Ausgabe der NEOM AI Challenge, die von der Saudi Data & AI Authority (SDAIA) in Partnerschaft mit NEOM ins Leben gerufen wurde, anmelden. NEOM Challenge zielt darauf ab, Innovatoren und Unternehmer zu unterstützen sowie lokale und internationale Kapazitäten in kleinen und mittleren Unternehmen weltweit aufzubauen, damit sie höhere Ziele in Bezug auf Innovation erreichen können.

Diese Challenge steht im Zusammenhang mit den Bemühungen von SDAIA, den Wert von Daten als nationales Gut zu erschließen und zur Verwirklichung der Ziele von Vision 2030 beizutragen. Durch diese Challenge möchte SDAIA das Königreich als globalen Pionier in den Bereichen Daten und KI positionieren. SDAIA spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Sensibilisierung für KI, der Förderung und dem Ansporn kontinuierlicher KI-Innovationen und beim Aufbau nationaler Kapazitäten, die im Innovationsbereich herausragend sind.

NEOM Challenge, eine der Initiativen des Global AI Summit, der im letzten September stattfand, konzentriert sich auf den Einsatz von KI-Technologien, um die Herausforderungen in drei Bereichen, mit denen NEOM konfrontiert wird, zu bewältigen: Nutzung von datengesteuerter KI für Prognosen und Erkenntnisse in der Entscheidungsfindung, adaptive KI-Inspektion und maschinenausführbare Vorschriften und KI.

Unternehmer können sich als Team mit 2-5 Mitgliedern für die Challenge anmelden. Kleine Unternehmen müssen 6-49 Mitarbeiter beschäftigen und Einnahmen zwischen 3-40 Mio. SAR pro Jahr erzielen, um an der Challenge teilnehmen zu können, während mittlere Unternehmen über 50-249 Vollzeitbeschäftigte und Einnahmen zwischen 40-200 Mio. SAR pro Jahr verfügen müssen.

Jeder der Gewinner der drei verschiedenen Bereiche erhält einen Vertrag mit NEOM im Wert von 500.000 SAR, um seine Innovationen und Ideen zu entwickeln und sie in konkrete Produkte zu verwandeln sowie um Unternehmen zu motivieren, das Minimum Viable Product anzubieten.

Sie können sich über den folgenden Link für die Challenge registrieren und relevante Informationen abrufen: https://neom.globalaisummit.org/en/index.aspx

Die erste NEOM Challenge fand während der ersten Ausgabe des Global AI Summit 2020 statt, um bahnbrechende und innovative Lösungen für zukünftige globale Herausforderungen zu finden. Die erste Ausgabe konzentrierte sich auf KI-Innovationen, die von Universitätsstudenten entwickelt wurden. 400 Studenten von 39 saudi-arabischen Universitäten nahmen an der ersten Ausgabe der Challenge teil. Sie präsentierten innovative Projekte zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt in drei kritischen Bereichen, welche die Challenge-Pfade widerspiegeln: Energie, Unterhaltung und Transport.

SOURCE SDAIA