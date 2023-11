NEOM présente Epicon - sa destination de tourisme côtier de luxe dans le Golfe d'Aqaba

NEOM, Arabie Saoudite, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de NEOM, le développement durable régional qui prend forme dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, a annoncé aujourd'hui Epicon, sa dernière destination touristique côtière de luxe, qui comprend une offre résidentielle.

Situé sur le Golfe d'Aqaba, Epicon vise à établir une nouvelle norme en matière d'hospitalité et d'architecture. Émergeant du paysage désertique de NEOM comme un mirage scintillant, la propriété comprendra deux tours remarquables, l'une de 225 mètres de haut et l'autre de 275 mètres. Les tours abriteront un hôtel ultra-premium de 41 clés et des résidences de luxe comprenant 14 suites et appartements. À quelques pas de l'hôtel se trouve le complexe Epicon, qui allie la tranquillité aux petits plaisirs et propose 120 chambres et 45 superbes villas résidentielles sur la plage.

Conçu comme une passerelle vers l'avenir, Epicon offre la possibilité d'échapper au stress de la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de se détendre au beach club, de se rendre au spa pour des traitements de bien-être sur mesure, d'explorer la nature environnante, de participer à l'un des nombreux sports nautiques proposés ou de dîner dans des restaurants aux saveurs du monde pour une expérience culinaire inoubliable, Epicon a été conçu pour répondre à l'ensemble des besoins des hôtes et des résidents.

Destination touristique très attrayante et lieu de vie et d'épanouissement optimal, les hôtes et les résidents d'Epicon peuvent s'attendre à vivre une expérience immersive et enrichissante. Les luxueuses résidences et villas de plage visent à offrir de nouveaux niveaux d'habitabilité grâce à des innovations de pointe, des services de classe mondiale et des expériences de premier ordre, positionnant le complexe comme une référence en matière d'habitat emblématique.

Les hôtes et les résidents d'Epicon bénéficieront d'un accès illimité à des installations de classe mondiale, complétées par des vues sur l'un des littoraux les plus prisés de NEOM. Les équipements comprennent une salle de sport ultramoderne, une bibliothèque, des espaces de travail, des piscines et des salons.

L'annonce de la création d'Epicon fait suite à celle de Leyja, la destination de tourisme durable de NEOM située dans une magnifique vallée naturelle. La vaste gamme d'expériences et d'activités proposées à Epicon et à Leyja renforcera et enrichira l'offre d'écotourisme de NEOM, en accord avec les objectifs plus larges du Royaume.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, construite à partir de zéro comme un laboratoire vivant - un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour ceux qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la préservation environnementale.

NEOM comprendra des villes cognitives hyperconnectées, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des salles de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront chercher, concevoir, et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

