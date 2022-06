Neon anuncia el lanzamiento de Postgres fácil de usar para desarrolladores, multinube y completamente administrado

SAN FRANCISCO, 15 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Neon, Inc., anunció hoy el lanzamiento de la vista previa técnica de su Postgres completamente administrado y nativo de la nube en el Congreso Mundial WeAreDevelopers y el Prisma Day en Berlín. Con el lanzamiento de una vista previa limitada solo por invitación, la oferta de nivel gratuito de Neon ahora está disponible para todos. La arquitectura innovadora de Neon maximiza la eficiencia y la experiencia del desarrollador moderno al mismo tiempo que minimiza el coste.

La comunidad de Hacker News votó el 28 de mayo a Neon como el tema de tendencia número uno. El inicio con un solo clic, el almacenamiento ilimitado y las capacidades de escalado automático de Neon ganaron terreno en Postgres y en la comunidad de desarrollo en general.

"We're committed to our mission of creating an internet run on Postgres and supporting the next generation of developers," said Nikita Shamgunov, CEO of Neon. "Staying connected to the developer community, listening to their needs, and providing the tools to work smarter and faster are the first steps to reaching that goal."

"Estamos comprometidos con nuestra misión de crear una ejecución de Internet en Postgres y apoyar a la próxima generación de desarrolladores", explicó Nikita Shamgunov, consejero delegado de Neon. "Mantenerse conectado con la comunidad de desarrolladores, escuchar sus necesidades y proporcionar las herramientas para trabajar de manera más inteligente y rápida son los primeros pasos para alcanzar ese objetivo".

Neon optimiza los recursos a través del almacenamiento desacoplado y la computación que se amplía automáticamente para la actividad máxima y se reduce a cero en caso de inactividad. A través de una arquitectura de nube de varios niveles, Neon proporciona almacenamiento ilimitado, y en la actualidad es compatible con Amazon S3, contando con más proveedores de almacenamiento en la nube que están por venir.

"A gran escala, usar solo Postgres supone un reto para nosotros", indicó la directora de Founders Fund, Leigh Marie Braswell. "Neon ha creado funciones que en el pasado habrían facilitado mi trabajo como desarrollador. La buena noticia es que ahora otros desarrolladores pueden aprovechar lo que Neon tiene para ofrecer".

Neon ha impresionado a los inversores desde el principio, recaudando 24 millones de dólares combinados durante las rondas de financiación de tipo Seed y Series A. Gracias al apoyo de los socios, incluyendo Prisma, Neon continuará innovando, con planes para integrar herramientas más innovadoras para una nueva generación de desarrolladores. Neon muestra su compromiso con los valores de código abierto a través de su generoso nivel gratuito y contribuciones periódicas a la comunidad DevOps. Contando con una sólida hoja de ruta de características, Neon espera empoderar a los desarrolladores para que construyan con Postgres.

Acerca de Neon

Neon es un servicio de Postgres completamente administrado y nativo de la nube respaldado por una lista impresionante de inversores de primer nivel, incluidos Khosla Ventures, General Catalyst y Founders Fund. Al separar el almacenamiento de la computación, Neon ofrece ajuste de escala automático, inicio con un solo clic, compatibilidad con varias nubes y almacenamiento ilimitado para proporcionar a los desarrolladores una experiencia simple, fiable y poderosa. Con un generoso nivel gratuito, los desarrolladores pueden comenzar rápidamente y escalar de manera eficiente a voluntad. Más información disponible en neon.tech.

Contacto: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1839554/Neon_Logo.jpg

SOURCE Neon