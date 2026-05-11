NESCAFÉ® pone al café en el centro del "Third Half", el ritual oficial de fútbol para después de los partidos

Para mostrar cómo cobran vida los momentos posteriores al partido, NESCAFÉ® está colaborado con a las leyendas del fútbol, Landon Donovan (EE. UU.) y Luis García (México), para anclar la campaña en la cultura del deporte. El comercial de televisión y el contenido social que lo rodea, creados por la agencia creativa Casanova con sede en California, muestran al dúo participando en un animado debate posterior al juego, discutiendo las victorias y derrotas mientras disfrutan de NESCAFÉ.

El Tercer Tiempo de NESCAFÉ® es la primera campaña de marketing de la marca inspirada en la pasión por el fútbol y debutará en los EE. UU. y México el 11 de mayo a través de canales digitales, comerciales de televisión, publicidad exterior, activaciones para los fans y redes sociales. Disfruta el spot en el canal de YouTube de NESCAFÉ aquí.

"El café ya está en la alineación del juego para el 73% de los fanáticos del fútbol*, por lo que es lógico que nosotros –la marca de café más grande del mundo– entremos al juego y cumplamos tanto para los apasionados del café como del fútbol", dijo Rob Marsh, director de marketing de NESCAFÉ. "Hemos creado un nuevo tiempo, 'El Tercer Tiempo', para representar los momentos posteriores y entre los partidos, cuando los debates apasionados alcanzan su punto máximo. Como toda buena conversación, éstas suelen llevarse a cabo con una bebida, lo que convierte a nuestro café, y al Barril de Espresso NESCAFÉ®, en el combustible perfecto para mantener las cosas fluyendo… ¡después de todo, jugamos en equipo!"

Con el 83% de los fanáticos afirmando que las conversaciones posteriores al juego se intensifican después de cada partido de la temporada de fútbol*, NESCAFÉ presenta el NESCAFÉ® Espresso Keg de edición limitada: un nuevo ritual que convierte el silbatazo final en el comienzo del "Third Half". Diseñado para compartir, el barril pone al espresso en el centro de cómo los aficionados se reúnen para conectarse y revivir cada momento del partido.

"Desde mi primera temporada de fútbol profesional, mis mañanas han comenzado con una taza de NESCAFÉ, por lo que asociarme con la marca en su campaña 'The Third Half es un momento de cierre de ciclo para mí", dijo Landon Donovan. "No es de extrañar que mi amor por el juego (y por el café) sea profundo y, como participante de 'The Third Half', me encanta cómo la marca celebra los momentos posteriores al partido, cuando nosotros, los fanáticos apasionados, nos reunimos para revivir cada jugada y debatir cada decisión. El nuevo NESCAFÉ® Espresso Keg lleva eso a otro nivel, manteniendo viva la conversación más allá del juego, y puedo garantizar que lo rellenaré durante toda la temporada".

No te quedes al margen. Consigue el NESCAFÉ® Espresso Keg durante tres lanzamientos exclusivos el 15 de mayo, 21 de mayo y 11 de junio a las 2 p.m. ET en nescafe.com/espressokegs por $10 USD — en homenaje al icónico número de la camiseta de Donovan — hasta agotar existencias. Cada barril de edición limitada tiene capacidad para aproximadamente 20 porciones y viene con una botella de 10 onzas de NESCAFÉ® Espresso Concentrate Black, una botella de 10 onzas de Sweet Vanilla y una tarjeta de recetas para lograr el vertido perfecto.

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**Según una encuesta de 1,000 adultos estadounidenses espectadores de la Copa del Mundo (definidos como aquellos que tienen la intención de ver la Copa del Mundo) realizada por Wakefield Research en nombre de NESCAFÉ entre el 10 y el 16 de marzo de 2026. *

Acerca de Nestlé USA

Nestlé USA está comprometido a desbloquear liberar el poder de la comida y las bebidas para mejorar la calidad de vida de todas las personas hoy y siempre. El Su portafolio de comida y bebidas de la compañía incluye algunas de las marcas más reconocidas en los Estados Unidos, incluyendo como Coffee mate, DiGiorno, Nescafé y Nestlé Toll House. Nestlé USA es parte de Nestlé S.A., con oficinas centrales localizadas en Vevey, Suiza. La compañía de comida y bebida más grande a nivel mundial, ha sido incluida en la lista de "The World's Most Admired Food Companies" por la revista Fortune por más de 25 años consecutivos. Para más información entra a nestleusa.com

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FUENTE NESCAFÉ®