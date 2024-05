Ness Digital Engineering acquiert Intricity, une société basée à New York qui se spécialise dans la stratégie, la gouvernance, la modernisation et la monétisation des données

NEW YORK, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- Ness Digital Engineering (Ness) , une société mondiale de transformation des services numériques tout au long du cycle de vie, a acquis Intricity, l'un des principaux fournisseurs de solutions de stratégie, de gouvernance, de modernisation et de monétisation des données. L'acquisition approfondit les offres de données de Ness, que les clients mondiaux de F1000 ont utilisées pour créer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle.

« Ness a toujours eu une forte capacité en ingénierie des données, et l'acquisition d'Intricity apporte la stratégie de données et la capacité de conseil. En outre, Ness s'appuiera sur les alliances stratégiques d'Intricity avec Snowflake et Databricks, a déclaré Ranjit Tinaikar, PDG de Ness Digital Engineering. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe talentueuse d'Intricity à Ness, combinant nos forces pour offrir encore plus de valeur à nos clients. »

Intricity apporte une expertise approfondie dans la gestion de problèmes complexes de modernisation et de monétisation des données qui sont au cœur de toute transformation numérique aujourd'hui.

« Rejoindre Ness, soutenu par KKR, présente une opportunité passionnante d'accélérer notre trajectoire de croissance dans le monde entier. Nous sommes ravis de tirer parti de la présence mondiale de Ness, de ses compétences numériques et de son expertise industrielle approfondie pour fournir des solutions de transformation numérique à un plus large éventail de clients, a déclaré Arkady Kleyner, directeur et cofondateur d'Intricity. Ensemble, nous sommes bien positionnés pour obtenir des résultats commerciaux significatifs et accélérer l'innovation pour nos clients. »

Commentant cette acquisition, Troy Clemente , directeur et cofondateur d'Intricity, a ajouté : « Nous nous sommes établis avec succès en tant qu'experts couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'information, et en rejoignant Ness, nous pouvons accélérer les parcours d'IA de nos clients combinés en nous appuyant sur des infrastructures de données modernes. »

Zinnov a agi en tant que conseiller financier pour Ness Digital Engineering.

Pour en savoir plus :

Tanaya Misra, responsable mondial des relations publiques et des communications

[email protected]

À propos de Ness Digital Engineering

Ness Digital Engineering, que des fonds gérés par la société d'investissement mondiale KKR ont acquis en 2022, est une société d'ingénierie numérique à cycle de vie complet qui offre des conseils numériques par le biais de services d'ingénierie à grande échelle. Basée à New York, Ness sert ses clients à travers 11 centres d'innovation aux États-Unis, en Europe de l'Est et en Inde. En associant nos compétences de base en ingénierie aux dernières stratégies et technologies numériques, nous gérons de manière transparente les parcours de transformation numérique de la stratégie à l'exécution, afin d'aider les entreprises à prospérer dans l'économie numérique. Pour plus d'informations, consultez le site www.ness.com .