Ness Digital Engineering erwirbt Intricity, ein in New York ansässiges Unternehmen, das sich auf Datenstrategie, -kontrolle, -modernisierung und -monetarisierung spezialisiert hat

NEW YORK, 9. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Ness Digital Engineering (Ness), ein globales Unternehmen für die Transformation digitaler Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, hat Intricity übernommen, einen führenden Anbieter von Lösungen für Datenstrategie, -kontrolle, -modernisierung und -monetarisierung. Die Übernahme erweitert das Datenangebot von Ness, das von globalen F1000-Kunden genutzt wurde, um neue Einnahmequellen zu erschließen und die Betriebseffizienz zu verbessern.

„Ness hatte schon immer eine starke Kompetenz in der Datentechnik und die Übernahme von Intricity bringt Datenstrategie und Beratungsfähigkeit. Darüber hinaus wird Ness auf die strategischen Allianzen von Intricity mit Snowflake und Databricks aufbauen", sagte Ranjit Tinaikar, Geschäftsführer von Ness Digital Engineering. „Wir freuen uns, das talentierte Team von Intricity bei Ness willkommen zu heißen und unsere Stärken zu vereinen, um unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Intricity verfügt über fundiertes Fachwissen bei der Bewältigung komplexer Probleme in der Datenmodernisierung und -monetarisierung, die heute das Herzstück jeder digitalen Transformation sind.

„Der Beitritt zu Ness, das von KKR unterstützt wird, ist eine hervorragende Gelegenheit, unseren Wachstumskurs weltweit zu beschleunigen. Wir freuen uns, die globale Präsenz, die digitalen Kompetenzen und die tiefgreifende Branchenexpertise von Ness nutzen zu können, um einem breiteren Kundenkreis Lösungen für die digitale Transformation anzubieten", so Arkady Kleyner, Vorstand und Mitbegründer von Intricity. „Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um bedeutende Geschäftsergebnisse zu erzielen und Innovationen für unsere Kunden zu beschleunigen."

Troy Clemente, Vorstand und Mitbegründer von Intricity, kommentierte die Übernahme wie folgt: „Wir haben uns erfolgreich als Experten für den gesamten Lebenszyklus von Informationen etabliert. Durch den Zusammenschluss mit Ness können wir die KI-Projekte unserer gemeinsamen Kunden auf der Grundlage moderner Dateninfrastrukturen beschleunigen."

Zinnov fungierte als Finanzberater für Ness Digital Engineering.

Informationen zu Ness Digital Engineering

Ness Digital Engineering wurde 2022 von der globalen Investmentgesellschaft KKR übernommen. Das digitale Engineering-Unternehmen deckt den gesamten Lebenszyklus ab und bietet digitale Beratung durch skalierte technische Dienstleistungen an. Ness hat seinen Hauptsitz in New York und betreut seine Kunden in 11 Innovationszentren in den USA, Osteuropa und Indien. Durch die Kombination unserer Kernkompetenzen im Ingenieurwesen mit den neuesten digitalen Strategien und Technologien können wir die digitale Transformation von der Strategie bis zur Umsetzung nahtlos begleiten und Unternehmen dabei helfen, in der digitalen Wirtschaft zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ness.com.

