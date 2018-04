Nestlé, Sprint y Target inician cada día de la Conferencia Anual 2018 de CMC

Rick Gomez, director de marketing de Target, pronunciará el discurso inaugural el lunes 4 de junio; Alicia Enciso, directora de marketing de Nestlé, hará lo propio en la mañana del martes 5 de junio y Alberto Lorente, director de marketing multicultural de Sprint iniciará las sesiones de la última mañana, el miércoles 6 de junio. "Este año contamos con un número inusitado de clientes que presentarán en un ambiente que no es 'pay-for-play' (pago por participación) y creímos importante iniciar cada día de la conferencia con líderes en cargos directivos de las marcas más importantes", dijo Isaac Mizrahi, presidente de CMC y copresidente y director de operaciones de Alma. "Nestlé, Sprint y Target tienen demostradas trayectorias en relaciones con el cliente, ejecución creativa y comunidad de aficionados, y la cultura forma parte de su esencia".

Los contenidos no terminan ahí. Ya sea por su retórica, el intento de derogación del proyecto DACA o la construcción del muro como estrategia en el tema migratorio, Trump y sus propuestas de política pública han influido en el tejido social, no solo aumentando el activismo político, sino también incidiendo en nuestra manera de comunicarnos, especialmente en Twitter. CMC reunirá a un panel de periodistas de primera línea que abordarán el poder del voto multicultural, las predicciones para las elecciones de medio término, el efecto de DACA en nuestro sistema educativo y las prácticas de contratación y compromiso de las marcas con los emprendimientos hispanos. Roberto Orci, director general de Acento, moderará la sesión The Hispanic Brand in the Trump Era, en la que participará la periodista de medios, presentadora de noticias y autora Maria Elena Salinas y la cofundadora y directora general de CIEN+, Lilly Gil Valleta.

La palabra influencer se ha convertido en una de las más recurrentes de la industria para referirse a las personalidades influyentes de los medios, pero ¿qué hacen en realidad los influencers y qué valor tangible aportan? Influence of Influencers no es la típica sesión sobre personalidades influyentes. Mike Valdes-Fauli, presidente y director general de Pinta, será el moderador y preguntará a las expertas panelistas Gaby Natale, presidenta y cofundadora de AGANAR Media y Marla Skiko, vicepresidenta ejecutiva y directora de innovación digital de la división multicultural de Starcom MediaVest Group sobre cómo medir la participación, el retorno de la inversión, el pago por participación, la mirada de las celebridades frente a la de los líderes de opinión, y los límites éticos de la divulgación de las remuneraciones.

Ante sus ratings, ingresos y ventas de artículos promocionales que rompen récords en el mercado latino, ninguna empresa deportiva puede darse el lujo de ignorar a este sector demográfico. En Pasión for Sports: How Hispanics Are Driving the Future of Sports Marketing, especialistas como Antonio Briceño, director gerente de beIN SPORTS, Juan Pablo Convers, vicepresidente de desarrollo de negocios de Univision Digital y Marissa Fernandez, directora senior de estrategia de marketing y desarrollo de fans de la National Football League, analizarán la importancia de la televisión en directo en la era DVR, las campañas matizadas de marketing para mejorar el rating hispano y el surgimiento de los deportes "estadounidenses" que rivalizan con el soccer por la atención del público.

La lista de los temas incluye The Multicultural Marketing Journey with Comcast, Domino's Pizza & Pepsi, Culture is the New Mainstream, Corporate America & the State of Latino Representation, Fireside Chat with Danny Trejo: Hispanic Representation on Screens, The Future of Advertising Agencies, Multicultural Structure: The Good, The Bad, They Ugly, Fact or Fiction: The Current State of the Hispanic Market, entre otros.

Fundado en 1996 como Association of Hispanic Advertising Agencies, Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing es la organización nacional de comercio de todas las empresas de marketing, comunicaciones y medios con pericia hispana confiable.

