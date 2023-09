NETA Auto nimmt an der China-ASEAN Expo teil und strebt eine vollständige Abdeckung des ASEAN-Marktes an

NANNING, China, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 17. September wurde die 20. China-ASEAN Expo in Guangxi, China, eröffnet. Nahezu 1.700 Unternehmen aus mehr als 40 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil und trieben die wirtschaftliche Integration von China-ASEAN mit neuen innovativen und technologischen Produkten voran. Eine herausragende Präsenz an der Expo war NETA Auto, das sein hervorragendes Fahrzeugangebot vorstellte. Zhang Yong, Mitbegründer und CEO von NETA Auto, nahm an wichtigsten Foren dieser Veranstaltung teil.

NETA Auto zog mit seinem Messestand hochrangige Gäste an, darunter Sonexay Siphandone, Premierminister von Laos, Aung Zeya, stellvertretender Minister des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie von Myanmar, sowie mehrere andere politische Würdenträger und Unternehmensvertreter aus den ASEAN-Ländern. Sie würdigten die globale Entwicklung von NETA Auto in hohem Maße.

NETA Auto wird in den nächsten ein bis zwei Jahren eine starke Präsenz auf dem gesamten ASEAN-Markt aufbauen und der lokalen Bevölkerung den Zugang zu hochwertigen intelligenten Elektrofahrzeugen (EVs) erleichtern. NETA Auto ist für seine außergewöhnlichen intelligenten Funktionen und seine erstklassige Produktqualität bekannt und hat sich auf den globalen Märkten zu einer beliebten chinesischen Smart-EV-Marke entwickelt. Mit einer Nutzerbasis von über 330.000 Nutzern weltweit verfolgt das Unternehmen aktiv seine Globalisierungsstrategie.

Begrüßung der Besucher mit einem All-Star-Produktsortiment

Das Potenzial für den gemeinsamen Erfolg auf dem ASEAN-Markt war ein wichtiger Faktor für die Popularität von NETA Auto als Marke für Neu-Energie-Autos in dieser Region. Das NETA V, das als trendiges, intelligentes Fahrzeug für die Jugend positioniert ist, führt häufig die Rangliste der Zulassungen reiner Elektrofahrzeuge in Thailand an. Dieses Modell spiegelt den Markenwert von NETA Auto, „Tech For All", mit seinem funktionsreichen intelligenten Level-2-Fahrerassistenzsystem, einem geräumigen, intelligenten 14,6-Zoll-Zentralsteuerungsbildschirm und einem leistungsstarken 8-Kern-Prozessor wider. Die gesamte Produktpalette von NETA Auto, die auf der Expo vorgestellt wurde, erregte bei den Teilnehmern aus den ASEAN-Ländern und darüber hinaus große Aufmerksamkeit.

Anstreben einer vollständigen Abdeckung in ASEAN als Teil der lokalisierungsbasierten globalen Strategie

Im Jahr 2022 gab NETA Auto sein Debüt in Thailand, einer der größten Automobilproduktionsnationen in ASEAN, und leitete damit seine internationale Expansion ein. Heute hat sich NETA Auto zu einem bedeutenden Akteur in der Automobilindustrie Thailands entwickelt. Von Januar bis August dieses Jahres stand das NETA V mit einem Marktanteil von fast 20 % an zweiter Stelle in der Zulassungsstatistik für reine Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles – EVs) in Thailand. Seit September hat NETA Auto in Thailand kumulativ mehr als 10.000 Einheiten verkauft.

NETA Auto hat nicht nur in Thailand große Fortschritte gemacht, sondern auch seine Expansionsbemühungen in anderen ASEAN-Märkten beschleunigt. In Indonesien hat das Unternehmen eine Tochtergesellschaft gegründet und ist in den indonesischen Markt eingetreten. In Malaysia hat sich NETA Auto mit lokalen Partnern zusammengeschlossen, um schnell eine Präsenz aufzubauen. NETA Auto misst dem ASEAN-Markt große Bedeutung bei. Es plant, innerhalb von etwa drei Jahren jährlich mehr als 100.000 Fahrzeuge auszuliefern und damit seine Position als treibende Kraft für die Entwicklung neuer Energien in ASEAN zu festigen und einen Beitrag zur Schaffung einer besseren Lebensqualität in der Region zu leisten.

Auf der 20. China-ASEAN Expo baut NETA Auto seine globale Präsenz weiter aus und schmiedet mehrstufige, umfassende strategische Partnerschaften in der Automobilindustrie mit ASEAN und zahlreichen Ländern weltweit. Dieser Schritt beschleunigt seinen Wandel von Chinas NETA zum NETA der Welt und macht qualitativ hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge auf globaler Ebene zugänglich.

