NetBase Quid annonce l'avenir de l'information continue sur les consommateurs et les marchés

À l'occasion de la conférence NetBase Quid LIVE Europe, la société a annoncé une suite complète d'outils d'information continue sur les consommateurs et le marché

LONDRES, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- NetBase Quid , un leader mondial de l'information sur les consommateurs et les marchés, a annoncé aujourd'hui de nouvelles innovations pour la plateforme d'analyse de découverte et de surveillance continue basée sur l'IA. Cette plateforme unifiée fournit une intelligence continue aux marques pour leur permettre de rester en avance sur les besoins des consommateurs, sur ce qui se passe sur leurs marchés et avec leurs concurrents.

Le monde d'aujourd'hui connaît un rythme de changement sans précédent, auquel s'ajoute l'évolution quotidienne des valeurs, des besoins et des comportements complexes des consommateurs, qui changent rapidement. Les méthodes d'analyse traditionnelles ne sont plus viables et les flux de travail disjoints entravent le processus de découverte d'informations utiles. La plateforme unifiée NetBase Quid offre un moyen simplifié de se débarrasser du bruit, d'améliorer la productivité et de maximiser l'impact. NetBase Quid a annoncé la nouvelle suite et les capacités supplémentaires au cours du premier jour de la conférence NetBase Quid LIVE Europe avec des experts du secteur, des leaders d'opinion et des praticiens pour réaliser le plein potentiel de l'intelligence continue des consommateurs et du marché.

Les nouvelles capacités et innovations annoncées de NetBase Quid incluent :

Support de données élargi : NetBase Quid prend en charge les actualités, les brevets et les données sur les entreprises de première qualité, ainsi que de nouvelles sources et une couverture élargie des sources existantes. La société est également le seul fournisseur certifié de données Reddit sur le marché.

: NetBase Quid prend en charge les actualités, les brevets et les données sur les entreprises de première qualité, ainsi que de nouvelles sources et une couverture élargie des sources existantes. La société est également le seul fournisseur certifié de données Reddit sur le marché. Support linguistique élargi : Avec la prise en charge de langues supplémentaires pour les actualités premium de LexisNexis et Quid Social, les clients peuvent désormais analyser les actualités premium mondiales et les données sociales ensemble dans le même réseau Quid Social.

Avec la prise en charge de langues supplémentaires pour les actualités premium de LexisNexis et Quid Social, les clients peuvent désormais analyser les actualités premium mondiales et les données sociales ensemble dans le même réseau Quid Social. Intégration Zapier plug-and-play : Partagez rapidement des informations entre NetBase Quid et la bibliothèque d'applications compatibles avec Zapier, en intégrant des données en quelques minutes et en automatisant les tâches répétitives grâce à l'accès à plus de 3 000 applications.

Partagez rapidement des informations entre NetBase Quid et la bibliothèque d'applications compatibles avec Zapier, en intégrant des données en quelques minutes et en automatisant les tâches répétitives grâce à l'accès à plus de 3 000 applications. Innovations en matière d'intelligence artificielle : Grâce à l'IA de nouvelle génération, les utilisateurs peuvent désormais tirer parti de la visualisation améliorée des valeurs aberrantes pour faire apparaître instantanément les thèmes émergents, ce qui réduit le temps nécessaire à la production d'informations.

Grâce à l'IA de nouvelle génération, les utilisateurs peuvent désormais tirer parti de la visualisation améliorée des valeurs aberrantes pour faire apparaître instantanément les thèmes émergents, ce qui réduit le temps nécessaire à la production d'informations. Ajout de la prise en charge des publications payantes sur Facebook : Suivi de l'engagement et de l'impact des programmes de marketing Facebook grâce à une prise en charge supplémentaire pour l'analyse des publications payantes des pages de fans Facebook.

Suivi de l'engagement et de l'impact des programmes de marketing Facebook grâce à une prise en charge supplémentaire pour l'analyse des publications payantes des pages de fans Facebook. Quid Social Explorer : Augmentez la valeur des analyses et des informations dans toute l'entreprise en mettant la découverte thématique et le regroupement des conversations entre les mains d'un plus grand nombre d'utilisateurs.

Augmentez la valeur des analyses et des informations dans toute l'entreprise en mettant la découverte thématique et le regroupement des conversations entre les mains d'un plus grand nombre d'utilisateurs. UX moderne : NetBase Quid offre une expérience utilisateur innovante qui permet d'accroître l'efficacité et d'approfondir les connaissances.

« NetBase Quid a toujours fourni les données les plus riches avec la couverture la plus large, et ces dernières mises à jour et innovations démontrent une fois de plus cet engagement continu », a déclaré Paige Leidig, directeur marketing de NetBase Quid. « Nous sommes ravis d'annoncer nos derniers outils d'intelligence commerciale innovants lors de la conférence, qui réunira les plus grands acteurs du changement du secteur pour découvrir l'avenir de l'intelligence continue des consommateurs et du marché. »

Les 7 et 8 juillet 2021, NetBase Quid LIVE Europe accueillera des experts du secteur qui mettront en lumière les stratégies et les tactiques permettant aux participants de comprendre la valeur des renseignements sur les consommateurs et le marché pour leur entreprise, de savoir comment les marques qui réussissent utilisent les renseignements fondés sur les données pour leur avantage stratégique et d'être aux premières loges des technologies et des solutions de pointe. Parmi les intervenants de cette année figurent des leaders du secteur, issus d'entreprises telles que L'Oréal Nordics, Lufthansa Innovation Hub, Accenture, Hotwire Global, Brunswick Group, Boot Camp Digital, The Social Intelligence Lab et bien d'autres.

À propos de NetBase Quid

NetBase Quid est la plateforme de nouvelle génération d'information sur les consommateurs et les marchés. Elle fournit des renseignements contextuels qui aident les entreprises à découvrir les tendances commerciales, établir des liens avec les consommateurs et en savoir plus sur les concurrents et les marchés.

La plateforme utilise une technologie d'intelligence artificielle avancée pour traiter des milliards de ressources indexées dans toutes formes de données, tant structurées que non structurées. De ce fait, elle donne aux clients de nos services de marque, d'agence et de conseils les moyens de prendre des décisions intelligentes et fondées sur les données, avec précision, rapidité et efficacité. NetBase Quid est un partenaire de confiance des sociétés suivantes : American Airlines, Coca-Cola, Ogilvy, T-Mobile, United Airlines, YUM! Brands, Walmart, Hyundai, Wunderman Thompson, Microsoft, BCG et The New York Times.

