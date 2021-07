NetBase Quid anuncia el futuro de la inteligencia de consumo y mercado continua

En la conferencia Quid LIVE Europe de NetBase, la empresa anunció un conjunto completo de herramientas de inteligencia de mercado y consumo continua

LONDRES, 7 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- NetBase Quid, líder mundial en inteligencia de consumo y de mercado, ha anunciado hoy nuevas innovaciones en la plataforma de análisis de descubrimiento y monitorización continua habilitada por la IA. Esta plataforma unificada ofrece inteligencia continua para que las marcas se adelanten a las necesidades de los consumidores, algo que ocurre en sus mercados y con sus competidores.

El ritmo de cambio en el mundo actual no tiene precedentes, junto con la evolución diaria de los complejos valores, necesidades y comportamientos de los consumidores, que cambian rápidamente. Los métodos de análisis tradicionales ya no son viables, y los flujos de trabajo desarticulados impiden el proceso de descubrimiento de información útil. La plataforma unificada NetBase Quid ofrece una forma simplificada de eliminar el ruido, mejorar la productividad y maximizar el impacto. NetBase Quid anunció la nueva suite y las capacidades añadidas durante el primer día de la conferencia NetBase Quid LIVE Europe con expertos de la industria, líderes de pensamiento y profesionales para aprovechar todo el potencial de la inteligencia de consumo y de mercado continua.

Las nuevas capacidades e innovaciones anunciadas por NetBase Quid incluyen:

Soporte de datos ampliado: NetBase Quid admite noticias premium, patentes y datos de empresas, así como nuevas fuentes y una cobertura ampliada de las fuentes existentes. La empresa es también el único proveedor de datos Reddit certificado del mercado.

NetBase Quid admite noticias premium, patentes y datos de empresas, así como nuevas fuentes y una cobertura ampliada de las fuentes existentes. La empresa es también el único proveedor de datos Reddit certificado del mercado. Soporte de idiomas ampliado: Con el soporte adicional de idiomas para las noticias premium de LexisNexis y Quid Social, los clientes pueden ahora analizar noticias premium globales y datos sociales juntos en la misma red Quid Social.

Con el soporte adicional de idiomas para las noticias premium de LexisNexis y Quid Social, los clientes pueden ahora analizar noticias premium globales y datos sociales juntos en la misma red Quid Social. Integración plug-and-play Zapier: Comparte rápidamente la información entre NetBase Quid y la biblioteca de aplicaciones habilitadas para Zapier, integrando los datos en minutos y automatizando las tareas repetitivas con acceso a más de 3.000 aplicaciones.

Comparte rápidamente la información entre NetBase Quid y la biblioteca de aplicaciones habilitadas para Zapier, integrando los datos en minutos y automatizando las tareas repetitivas con acceso a más de 3.000 aplicaciones. Innovaciones en inteligencia artificial: Gracias a la nueva generación de IA, los usuarios pueden aprovechar la visualización mejorada de los valores atípicos para sacar a la luz los temas emergentes de forma instantánea, reduciendo el tiempo de producción de información.

Gracias a la nueva generación de IA, los usuarios pueden aprovechar la visualización mejorada de los valores atípicos para sacar a la luz los temas emergentes de forma instantánea, reduciendo el tiempo de producción de información. Se ha añadido compatibilidad con las publicaciones de pago de Facebook: Seguimiento de la participación y el impacto de los programas de marketing de Facebook gracias a la compatibilidad añadida con el análisis de las publicaciones de pago de las páginas de fans propias de Facebook.

Seguimiento de la participación y el impacto de los programas de marketing de Facebook gracias a la compatibilidad añadida con el análisis de las publicaciones de pago de las páginas de fans propias de Facebook. Quid Social Explorer: Aumenta el valor de los análisis y los conocimientos en toda la empresa poniendo el descubrimiento temático y la agrupación de conversaciones en manos de más usuarios.

Aumenta el valor de los análisis y los conocimientos en toda la empresa poniendo el descubrimiento temático y la agrupación de conversaciones en manos de más usuarios. Experiencia de usuario moderna: NetBase Quid ofrece una experiencia de usuario innovadora que permite aumentar la eficiencia y profundizar aún más en la información.

"NetBase Quid siempre ha proporcionado los datos más ricos con la más amplia cobertura, y estas últimas actualizaciones e innovaciones demuestran aún más ese compromiso continuo", dijo Paige Leidig, directora de Marketing de NetBase Quid. "Estamos muy contentos de anunciar nuestras últimas e innovadoras herramientas de inteligencia de mercado en la conferencia, que reunirá a los más grandes creadores de cambios en la industria para aprender sobre el futuro de la inteligencia de consumo y mercado continua".

Durante los días 7 y 8 de julio de 2021, NetBase Quid LIVE Europe contará con expertos del sector que destacarán las estrategias y tácticas para que los asistentes comprendan el valor de la inteligencia de consumo y de mercado para su negocio, escuchen cómo las marcas de éxito utilizan los conocimientos basados en los datos para su ventaja estratégica y tengan un asiento virtual en primera fila para conocer la tecnología y las soluciones más avanzadas. Entre los ponentes de este año figuran líderes del sector de empresas como L'Oréal Nordics, Lufthansa Innovation Hub, Accenture, Hotwire Global, Brunswick Group, Boot Camp Digital, The Social Intelligence Lab y muchas más.

Para saber más sobre NetBase Quid, visite netbasequid.com.

Acerca de NetBase Quid

NetBase Quid es la plataforma de inteligencia de mercado y de consumo de próxima generación, que ofrece información contextual para revelar las tendencias empresariales, conectar con los consumidores y comprender la historia que hay detrás de los competidores y del mercado.

La plataforma utiliza inteligencia artificial avanzada para procesar miles de millones de recursos indexados en todas las formas de datos estructurados y no estructurados, lo que permite a nuestros clientes de marcas, agencias y servicios de consultoría tomar decisiones inteligentes basadas en datos de forma precisa, rápida y eficiente. NetBase Quid es un socio de confianza de American Airlines, Coca-Cola, Ogilvy, T-Mobile, United Airlines, YUM! Brands, Walmart, Hyundai, Wunderman Thompson, Microsoft, BCG y The New York Times.

Más información en www.netbasequid.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1331808/NetBase_Quid_Logo.jpg

Related Links

http://www.netbasequid.com



SOURCE NetBase Quid