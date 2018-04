NetComm Wireless est fier de fournir la technologie leader à l'échelle mondiale de fibre jusqu'au trottoir (FTTC) de nbnTM

La FTTC de nbn™ est conçue pour apporter des vitesses équivalentes à celle offerte par la fibre à des millions de locaux australiens à l'aide de la toute première technologie d'unité du point de distribution (DPU) retro alimentée et de dispositif de connexion réseau (NCD) développée par NetComm Wireless.

Cette solution innovante a été développée par des équipes d'ingénieurs australiens hautement qualifiés travaillant dans les centres d'excellence de NetComm Wireless situés à Sydney et Melbourne. La conception, le développement et les processus de test de bout en bout du produit de la société sont menés en interne afin de satisfaire aux normes de qualité les plus élevées et d'assurer les temps de déploiement les plus rapides.

Ken Sheridan, président-directeur général de NetComm Wireless a déclaré:

«C'est un honneur d'être le fournisseur de nbn pour cet important projet, une première mondiale, produit de l'innovation et de l'ingéniosité australiennes. Les avantages pour les foyers et entreprises australiens seront profonds. Ayant satisfait aux standards techniques et de qualité exigeants de nbn, notre solution suscite un grand intérêt auprès des principaux opérateurs télécoms des marchés mondiaux et conduit à des ventes à l'exportation. »

Brad Whitcomb, directeur de la clientèle résidentielle chez NBN Co a déclaré :

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que NBN Co est un adepte des technologies novatrices pour offrir aux Australiens un accès internet très haut debit.

« Ces derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les fournisseurs de services pour tester nos systèmes et processus, les performances de la technologie d'accès FTTC de nbn™, ainsi que la nouvelle expérience d'installation par l'utilisateur.

« Comme avec l'introduction de n'importe quelle nouvelle technologie, nous continuerons d'obtenir des perspectives à mesure que nous avancerons dans la complexité du déploiement et que d'éventuels problèmes pourront survenir lorsque les personnes se connecteront au réseau. »

NetComm Wireless est une société australienne dont la passion est d'apporter un accès internet très haut débit plus vite et à davantage de foyers. Le fait de travailler étroitement avec nbn pour comprendre les défis et possibilités de l'environnement australien nous a permis de développer les tout premiers DPU retro alimentées et NCD au monde qui permettent des vitesse équivalentes à celles de la fibre à travers les lignes de cuivre .

La DPU de NetComm Wireless permet à nbn de contourner les travaux de génie civil coûteux et perturbateurs sur des propriétés privées nécessaires pour amener la fibre optique jusqu'au domicile (FTTP), et de proposer un accès haut débit plus rapide à un plus grand nombre de foyers, plus rapidement. La DPU est installée dans la fosse de télécommunication, là où elle connecte jusqu'à quatre locaux à la fibre utilisant les lignes de cuivre existantes.

La DPU est utilisée conjointement au NCD de NetComm Wireless afin de fournir une réelle alternative à la FTTP. Le NCD est installé par l'utilisateur et intègre un modem Gfast et VDSL, ainsi qu'une capacité d'alimentation pour retro alimenter la DPU depuis l'intérieur des locaux et réaliser des économies sur le coût de déploiement d'une ligne électrique pour les unités individuelles.

Les DPU VDSL et Gfast de NetComm Wireless sont conçues pour fournir des performances haut débit garanties par le biais de la prolongation d'une connectivité gérée et de l'intégration de diagnostics de qualité réseau, d'une surveillance des performances et de fonctionnalités de gestion à distance.

Conçue pour évoluer et prendre en charge des vitesses de l'ordre du Gigabit, la DPU Gfast de NetComm Wireless utilise le profil 212 MHz pour maximiser la vitesse, les performances et la capacité selon les besoins.

À propos de NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited (ASX : NTC) est un développeur leader de technologies d'accès haut débit fixe sans fil, de M2M (machine à machine)/ Internet Industriel des Objets, ainsi que de Fibre et Câble jusqu'au point de distribution (FTTdp/CTTdp), à l'appui d'un monde de plus en plus connecté. Au travers de notre approche « Listen. Innovate. Solve. », nous apportons des solutions répondant aux besoins uniques des principaux opérateurs de télécommunications, fournisseurs de réseaux centraux, intégrateurs de systèmes, ainsi que des clients gouvernementaux et d'entreprise dans le monde entier. Depuis plus de 36 ans, NetComm Wireless conçoit de nouvelles générations de produits de communications de données pionniers dans le monde, et la société est désormais internationalement reconnue comme un innovateur en matière de technologies de communication. Avec son siège social à Sydney (en Australie), NetComm Wireless dispose de bureaux aux États-Unis, en Europe/au Royaume-Uni, et en Nouvelle-Zélande. Rendez-vous sur : www.netcommwireless.com.

