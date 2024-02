NetJets signe un nouvel accord de connectivité qui prolonge ses 20 ans de relation avec Gogo

NetJets installera Gogo AVANCE, 5G et le haut débit mondial

BROOMFIELD, Colorado, 8 février 2024 /PRNewswire/ -- NetJets a conclu un accord avec Gogo Business Aviation (NASDAQ: GOGO) qui permet à NetJets de mettre à niveau ses avions américains avec Gogo AVANCE L5, Gogo 5G et Gogo Galileo, le service de haut débit par satellite en orbite terrestre basse (OTB) de la société. Les propriétaires de NetJets en Europe bénéficieront également de Gogo Galileo.

« Nous nous engageons à offrir à nos propriétaires une expérience de voyage exceptionnelle, et le Wi-Fi en est un élément essentiel, a déclaré Brad Ferrell, vice-président exécutif et directeur administratif de NetJets. Nos propriétaires ont besoin d'une connectivité fiable pour poursuivre leur journée de travail ou se connecter pour accéder au divertissement en vol, ce qui a fait d'AVANCE L5 et de Gogo 5G la plateforme idéale pour répondre à leurs besoins, en particulier lorsqu'ils voyagent en Amérique. Par ailleurs, Gogo Galileo est une solution idéale pour nos jets européens : Il offre des performances élevées, il peut être installé sur n'importe lequel de nos avions, et il est soutenu par l'assistance client mondiale primée de Gogo. »

L'accord de 10 ans donne à NetJets la possibilité de mettre à niveau l'ensemble de sa flotte d'avions vers la plateforme AVANCE, y compris 5G et le service de haut débit par satellite en OTB, en fonction de la mission de l'avion.

« Gogo est ravi de poursuivre son partenariat à long terme avec NetJets, a déclaré Sergio Aguirre, président et directeur de l'exploitation de Gogo. Avec plus de 450 avions américains actuellement équipés des systèmes de Gogo, la mise à niveau vers AVANCE L5 permettra de multiplier le niveau de performance par trois, et Gogo 5G multipliera également le niveau de performance. Dans le même temps, nous apportons également une expérience encore meilleure aux opérateurs de toute l'Europe et du monde entier avec Gogo Galileo. »

Tout au long de ses 20 ans de relation avec le leader mondial de l'aviation privée, Gogo a créé des fonctionnalités telles que des mises à jour du logiciel over-the-air pour répondre aux besoins opérationnels spécifiques de NetJets, tout en fournissant des services tels que Gogo Vision pour améliorer l'expérience de connectivité en vol.

Sélectionnés pour les avions américains de NetJets, les services de communications par satellite Gogo 5G et en OTB sont conçus pour offrir un débit élevé avec une très faible latence afin de répondre à la demande croissante de services et d'applications lourds en données utilisés aujourd'hui, ainsi qu'aux technologies émergentes à l'avenir. Gogo 5G, dont le lancement est prévu pour le troisième trimestre 2024, devrait fournir environ 25 Mbit/s en moyenne avec des vitesses de pointe de l'ordre de 75 à 80 Mbit/s. Et le service en OTB de Gogo sera largement plus rapide que les systèmes satellitaires géosynchrones (GSO) actuels ; ce service mondial devrait être lancé au cours du second semestre 2024.

Pour les avions de NetJets en Europe, Gogo Galileo propose deux antennes montées sur fuselage : HDX, qui est conçue avec un petit facteur de forme qui peut être installée sur des avions d'affaires de taille, y compris les jets super-légers et les gros turbopropulseurs, et FDX, qui est conçue pour s'adapter aux avions plus grands et qui offrira les meilleures performances de sa catégorie.

La plateforme AVANCE, qui alimente Gogo Galileo, a été spécialement conçue pour faciliter la mise à niveau vers les nouvelles technologies et les nouveaux réseaux. Dans le cas de Gogo Galileo, tout avion équipé d'un produit AVANCE (L3, L5 ou SCS) n'aura qu'à ajouter l'antenne HDX ou FDX au fuselage pour profiter des avantages de la technologie de réseaux satellitaires en OTB.

À propos de Gogo

Gogo est le plus grand fournisseur mondial de services de connectivité haut débit pour le marché de l'aviation d'affaires. Nous proposons une suite personnalisable de systèmes de cabine intelligents pour une connectivité hautement intégrée, du divertissement à bord et des solutions vocales. Les produits et services de Gogo sont installés sur des milliers d'avions d'affaires de toutes tailles et avec tous types de missions, des avions à turbopropulseurs aux plus grands jets mondiaux, et sont utilisés par les plus grands exploitants en propriété fractionnée, opérateurs de charters, départements de vol d'entreprise et particuliers.

Au 30 septembre 2023, Gogo a déclaré 7 150 avions d'affaires volant avec ses systèmes ATG à large bande à bord, dont 3 784 avec un système Gogo AVANCE L5 ou L3, et 4 395 avions dotés d'une connectivité par satellite à bande étroite. Contactez-nous sur www.gogoair.com .

À propos de NetJets

NetJets définit et dépasse les normes de l'industrie depuis 1964. Aujourd'hui, NetJets est fière d'être une société appartenant à Berkshire Hathaway connue pour son engagement indéfectible en faveur de la sécurité et du service. La famille de marques de premier plan de NetJets, qui comprend NetJets, Executive Jet Management, QS Partners et QS Security, offre une variété de solutions de voyage personnalisables, y compris des options de propriété partagée, de location et de carte de jet, de la gestion d'avions, de l'affrètement de jets privés, des services de courtage et d'acquisition et des services de sécurité spécialisés. Cette gamme complète de solutions est la raison pour laquelle tant de voyageurs parmi les plus exigeants du monde choisissent NetJets, génération après génération. C'est aussi parce que NetJets possède la flotte de jets privés la plus grande et la plus diversifiée au monde, qui permet d'accéder à tout moment aux destinations les plus reculées du monde. Pour en savoir plus sur le leader de l'aviation privée, consultez netjets.com dès aujourd'hui.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant nos perspectives commerciales, notre secteur d'activité, notre stratégie commerciale, y compris notre relation avec NetJets, nos plans, nos objectifs et nos attentes concernant notre position sur le marché, notre expansion internationale, nos technologies futures, y compris les services 5G et OTB de Gogo, nos opérations futures, notre efficacité future et d'autres informations financières et d'exploitation. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce contexte, les mots « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « prévoir », « intention », « peut » « planifier », « devrait », « sera », « futur », et la forme négative de ces termes et expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives contenues dans le communiqué de presse.

Les déclarations prospectives reflètent nos attentes actuelles concernant des événements, des résultats ou des résultats futurs. Ces attentes peuvent ou non se réaliser. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons vous donner aucune garantie que ces attentes s'avéreront correctes. Certaines de ces attentes peuvent être fondées sur des hypothèses, des données ou des jugements qui s'avèrent inexacts. Les événements, les résultats et les issues réels peuvent différer sensiblement de nos attentes en raison d'une variété de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus. Bien qu'il ne soit pas possible d'identifier tous ces risques et facteurs, ils comprennent, entre autres, notre capacité à exécuter notre accord avec NetJets, et notre capacité à développer et à déployer Gogo 5G, AVANCE L5, Gogo Galileo et d'autres technologies.

Des renseignements supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres se trouvent sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, tel que déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 28 février 2023.

L'un ou l'autre de ces facteurs ou une combinaison de ces facteurs pourrait avoir une incidence importante sur notre situation financière ou sur les résultats futurs de nos activités et pourrait influer sur l'exactitude des déclarations prospectives contenues dans le présent rapport. Nos déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de rendement futur, et vous ne devriez pas vous y fier indûment. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de leur publication et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour ou à les réviser publiquement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

