Netmarble anuncia data de lançamento do THE KING OF FIGHTERS ARENA e da primeira pré-venda do NFT Controller

LOS ANGELES, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e editora líder de jogos móveis de alta qualidade, fará o lançamento do THE KING OF FIGHTERS ARENA em 14 de novembro, que estará disponível em todo o mundo via Google Play, App Store, além de uma versão para PC. Os fãs também podem participar da pré-venda do NFT Controller.

image

THE KING OF FIGHTERS ARENA é o novo jogo PVP on-line em tempo real da Netmarble inspirado na série The King of Fighters da SNK. A luta em ritmo acelerado está de volta com controles simples para combate estilo arcade e todos os personagens de toda a série The King of Fighters estarão disponíveis no lançamento.

Os jogadores agora podem obter seus próprios NFTs (tokens não fungíveis) durante o jogo e vivenciar o mundo da tokenomia nesta batalha de criptomoedas. Um número limitado de controladores estará disponível por meio da próxima pré-venda, apenas os usuários da whitelist poderão participar. Os NFTs comprados durante a pré-venda poderão ser usados para elevar a experiência de jogo. O período de inscrição na whitelist já iniciou e vai até 8 de novembro de 2022. Devido ao número limitado, recomenda-se aos participantes não perderem essa chance. Os participantes selecionados serão informados no último dia e os vencedores da whitelist poderão começar a comprar o NFT Controller a um preço com desconto nos dias 9 e 10 de novembro.

Para se inscrever na whitelist, os jogadores devem ganhar pontos efetuando staking de MBX ou participando de missões da comunidade social. Os participantes com as pontuações mais altas terão maiores chances de serem vencedores da whitelist. As missões serão simples, como seguir e participar dos canais sociais próprios do THE KING OF FIGHTERS ARENA e do MARBLEX. Para obter detalhes completos da missão, acesse o site oficial do GitBook.

Para manter-se atualizado com todas as notícias e atualizações do THE KING OF FIGHTERS ARENA, siga o site e os canais oficiais da marca no Discord, Facebook e Twitter.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e da SpinX Games e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a divertir públicos do mundo todo com diversos games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com detentores de propriedade intelectual no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

©SNK CORPORATION TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ©Netmarble Corp. e Netmarble Neo Inc. Todos os direitos reservados.

