Netmarble anuncia la fecha de lanzamiento de THE KING OF FIGHTERS ARENA y la primera preventa del control NFT

LOS ÁNGELES, 7 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Netmarble, un desarrollador y editor líder de juegos móviles de alta calidad, lanzará THE KING OF FIGHTERS ARENA el 14 de noviembre, disponible en todo el mundo a través de Google Play, la App Store, así como una versión para PC. Los aficionados también pueden unirse a la preventa del mando NFT.

THE KING OF FIGHTERS ARENA es el nuevo juego PVP (jugador contra jugador) en línea, orientado a la acción y en tiempo real, de Netmarble, basado en la serie The King of Fighters de SNK. Vuelven los combates veloces con controles sencillos para un combate de estilo arcade, así como todos los personajes de toda la serie The King of Fighters, que estarán disponibles en el lanzamiento.

Los jugadores pueden ahora poseer sus propios NFT (tokens no fungibles) en el juego y experimentar el mundo de la tokenomics, o economía de los tokens, en esta criptobatalla. Un número limitado de controles estará disponible a través de la próxima preventa, y solo los usuarios incluidos en la lista aprobada podrán participar. Los NFT adquiridos en la preventa podrán utilizarse para mejorar la experiencia de juego. El periodo de inscripción en la lista aprobada está actualmente en curso hasta el 8 de noviembre de 2022. Debido a las limitadas plazas disponibles, se invita a los participantes a no dejar pasar esta oportunidad. Se notificará a los participantes nominados el último día, y los ganadores de la lista aprobada podrán empezar a comprar el control a un precio con descuento los días 9 y 10 de noviembre.

Para inscribirse en la lista aprobada, los jugadores deben obtener puntos apostando MBX o participando en misiones de la comunidad social. Los participantes con las puntuaciones más altas tendrán más posibilidades de convertirse en ganadores de la lista aprobada. Las misiones serán sencillas, como seguir y unirse a los canales de redes sociales propios de THE KING OF FIGHTERS ARENA y MARBLEX.Para conocer todos los detalles de las misiones, visite la página oficial de GitBook.

Para mantenerse al día con todas las novedades y actualizaciones de THE KING OF FIGHTERS ARENA, siga el sitio oficial de la marca, Discord, Facebook y Twitter.

