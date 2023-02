NEUE AIRTIME ADVANCED-DIENSTE VON OPTASIA IN MYANMAR VERFÜGBAR

DUBAI, VAE, 7. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Optasia, ein führender Anbieter von Fintech-Dienstleistungen, freut sich, die Einführung seiner Airtime Advance-Lösungen in Myanmar in Zusammenarbeit mit seinem Partner Aljabor Technologies über das Netzwerk von Ooredoo, einem der größten Telekommunikationsanbieter des Landes, bekannt zu geben.

Der von Optasia bereitgestellte Dienst Airtime Advance wird in Myanmar über das Ooredoo-Netz angeboten. Den Abonnenten von Ooredoo Myanmar werden damit fortschrittliche Airtime-Dienste zur Verfügung stehen, die durch die hochmoderne Technologie der KI-Plattform von Optasia unterstützt werden. Es handelt sich um den ersten Einsatz von Optasia und Aljabor Technologies in dem Land, der durch Marketingkampagnen im gesamten Ooredoo-Netz unterstützt wird, die mit dem integrierten Kampagnentool der Plattform durchgeführt werden.

„Wir haben unsere globale Roadmap sehr konsequent und gewissenhaft verfolgt und stellen über unsere vertrauenswürdigen Telekommunikationspartner immer mehr Lösungen für Privatpersonen bereit", erklärte Mark Muller, CEO von Optasia. „Ooredoo gehört zweifellos zu diesen Partnern, und wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, diesmal in Myanmar, wo wir unseren Abonnenten unsere KI-gestützte Plattform und unser Lösungsportfolio anbieten."

Durch die Einführung der Optasia-Lösungen in Myanmar wird die globale Präsenz des Unternehmens weiter ausgebaut, während gleichzeitig mehrere Millionen Abonnenten zu denjenigen hinzukommen, die weltweit bereits von den leistungsstarken Lösungen von Optasia profitieren, da Optasia sowohl in Bezug auf die die reinen Zahlen als auch auf die internationale Präsenz weiter wächst. Gleichzeitig stellt Optasia sicher, dass die Fähigkeiten der firmeneigenen KI-gestützten Plattform weltweit immer mehr Menschen ohne Bankkonto erreichen und unterstützen, und ermöglicht ihnen so den Zugang zu Finanzdienstleistungen.

Informationen zu Optasia

Optasia, ehemals Channel VAS, ist eine fortschrittliche, KI-gestützte Plattform, die Millionen von Privatkunden, die kein Bankkonto haben, und KMU in über 30 Ländern, hauptsächlich in Schwellenländern, unmittelbaren Zugang zu Finanzlösungen ermöglicht. Das B2B2X-Modell von Optasia (Business-to-Business-to Customers und KMU) schafft für seine Partner, wie zum Beispiel Mobilfunknetzbetreiber, Anbieter von mobilem Geld, Banken und Zahlungsgateways, Mehrwert in Form von zusätzlichen Einnahmen, verbesserter Kundenzufriedenheit und höherer Kundenbindung, ohne dass zusätzliche Betriebs- oder Kapitalkosten anfallen. Die KI-gestützte Datenengine des Unternehmens und die firmeneigenen Algorithmen analysieren alternative Daten aus mobilen und anderen Umgebungen, um Partnern umgehend relevante Finanzierungsentscheidungen zu ermöglichen. Diese Funktionen ermöglichen die Vergabe von Mikrokrediten, Airtime und Datenvorschüssen über mobile Geldbörsen, SIM-Karten und andere digitale Umgebungen.

